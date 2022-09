Mystisesti kadonnut kampaaja-Birgitta on julistettu kuolleeksi – poliisi selvittää yhä, mitä naiselle tapahtui

Käräjäoikeus määräsi Silanderista tehdyn katoamisilmoituksen salassa pidettäväksi kymmenen vuoden ajaksi. Poliisin tutkii tapausta edelleen.

Seitsemän vuotta sitten kadonnut helsinkiläiskampaaja Birgitta Silander on julistettu kuolleeksi. Helsingin käräjäoikeus teki asiasta päätöksen elokuun lopussa.

65-vuotias Silander hävisi tuntemattomaksi jääneellä tavalla maanantaina 24. elokuuta vuonna 2015. Katoamispäivän jälkeen hänestä ei ole tehty mitään havaintoja eikä hänen ruumistaan ole löydetty.

Tänä päivänä Silander olisi 72-vuotias.

Katoamista edeltävänä iltana Silander vietti aikaa miesystävänsä kanssa. Miesystävä oli tiettävästi viimeinen henkilö, joka naisen on varmuudella nähnyt elossa.

Silanderin tapauksessa kuolleeksi julistamista pyysi hänen neljä sukulaistaan.

Kuolleeksi julistamista voi hakea käräjäoikeudesta viiden vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on tiettävästi viimeksi ollut elossa. Silanderin kuolinpäiväksi onkin merkitty 24. elokuuta 2020, eli päivä, jolloin hänen katoamisestaan tuli kuluneeksi tasan viisi vuotta.

Omaisten vaatimuksesta käräjäoikeus on määrännyt Silanderista tehdyn katoamisilmoituksen salassa pidettäväksi kymmenen vuoden ajaksi.

Silander ei koskaan saapunut työpaikalleen Pohjoiselle Rautatienkadulle. Hänen kotinsa ja kampaamoliikkeen välinen etäisyys oli noin 10 kilometriä.

Kampaamoyrittäjän tapaus lukeutuu maan seuratuimpiin katoamismysteereihin.

Silander asui Helsingin Viikissä, josta hän katoamispäivänään lähti kaupungin keskustaan kahden aikaan iltapäivällä. Silanderin piti tavata työkaverinsa Etu-Töölössä sijaitsevalla kampaamolla noin kello 15, mutta hän ei koskaan saapunut tapaamiseen.

Kampaajan viimeisistä liikkeistä on hyvin niukasti tietoa. Poliisi on selvittänyt, että Silanderin matkakorttia oli käytetty metroasemalla noin kello 14.42.

Vielä paria tuntia myöhemmin hänen matkapuhelimensa linkittyi Helsingin keskustan ytimessä Tennispalatsin tukiasemaan.

Myöhemmin puhelin sammui. Myöskään naisen matka- tai pankkikorttien käytöstä ei jäänyt minkäänlaisia myöhempiä jälkiä. Valvontakamerakuvatkaan eivät antaneet vastauksia siihen, miten ja minne nainen saattoi hävitä Helsingistä keskellä vilkasta iltapäivää.

Silanderin matkapuhelin linkittyi viimeisen kerran Helsingin keskustassa sijaitsevan Tennispalatsin tukiasemaan.

Silanderin katoamista tutkitaan edelleen Helsingin poliisissa nimikkeellä kadonneen henkilön tutkinta. Poliisi ei ainakaan toistaiseksi epäile rikosta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen painottaa, etteivät pitkäaikaisetkaan katoamismysteerit hautaudu unholaan, vaan niiden ratkeamista pyritään säännöllisesti edistämään tilanteen vaatimalla tavalla.

Näin on hänen mukaansa myös Birgitta Silanderin tapauksessa, vaikka naisen löytyminen elossa onkin epätodennäköistä.

– Kuolleeksi julistaminen ei käytännössä vaikuta mitenkään poliisin toimintaan. Tapauksen tiimoilta on tehty tutkintatoimenpiteitä lähimenneisyydessäkin. Ihminen on edelleen kateissa, joten tarkoituksena on löytää hänet ja selvittää, mitä on tapahtunut. Toivottavasti vielä löydämme hänet, tutkinnanjohtaja sanoo.

Hän ei tutkinnallisista syistä täsmennä, millaisia toimia Silanderin suhteen on viime aikoina tehty.

Poliisi ottaa edelleen vastaan katoamiseen liittyviä tietoja sähköpostiosoitteessa vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi