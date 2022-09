Ensimmäinen ennuste talven säästä julki – meteorologilta toiveita nostattava kommentti huolestuneille

Pitkän ajan ennusteen mukaan marras-maaliskuun säästä olisi Suomessa tulossa keskimääräistä lämpimämpi.

Sähkön hinta ja riittävyys ovat nyt ja ensi talvena päivänpolttavia kysymyksiä.

Luonto saattaa ojentaa aavistuksen auttavaa kättään, sillä Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennusteen mukaan keskilämpötila näyttäisi olevan läpi talvikuukausien 0,5–2 astetta keskimääräistä lämpimämpi, eli talvikuukausien keskilämpötilat ovat Suomessa keskiarvojen yläpuolella koko talven ajan.

– Ajankohtaan nähden lämmintä säätä saattaa esiintyä enemmän kuin ajankohtaan nähden viileää säätä, kiteytti ennusteen meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Ennusteen mukaan suurin poikkeama keskimääräistä lämpimämpään suuntaan on pohjoisessa – siis juuri Suomessa.

– Ennuste ei ehkä ole pahin skenaario. Talven sää ei näyttäisi kylmältä, pikemminkin lämpimän suuntaan. Jos ei ole kovin kylmä, se voi vähentää lämmitystarvetta, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala sanoo.

Lue lisää: Meteorologi joutui aamulla jo perin talvisiin puuhiin – tältä näyttää lähi­päivien sää

Lue lisää: Helsingin taivas hehkui järisyttävän punaisena – tästä oli kyse

Latvala kuitenkin muistuttaa, että kyse on isosta sääkuvasta ja yleisennusteesta. Sen perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä yksittäisten päivien tai alueiden säästä, eli kirpakat pakkasjaksotkin ovat mahdollisia talven aikana.

– Ennusteesta ei silti voi sanoa Suomen kokoisen pienen alueen tarkasta säästä. Ei ennuste sulje pois ajoittaisia hyvinkin kylmiä jaksoja, Latvala huomauttaa.

Kovan pakkasjakson aikana sähkön saatavuudessa voi esiintyä katkoksia.

Pitkän ajan ennusteesta ei pysty toteamaan mitään yksittäisten viikkojen säätyypistä. Sään vaihtelu viikkojen ja kuukausien sisällä voi olla hyvin suurta, eli pitkän ajan ennuste voi toteutua monella tavalla.

Sen johdosta pitkiin ennusteisiin tulee suhtautua varauksin.

Latvala sanoo, että pitkän ajan ennuste muodostetaan, kun noin 50 eri säämallia ajetaan tietokoneella kuukausiksi eteenpäin, ja seurataan niiden välisiä poikkeamia: onko lämpötilakeskiarvo lämpimään vai kylmään suuntaan.

Eri säämalleihin vaikuttavia tekijöitä ovat Latvalan mukaan mm. yleinen ilmakehän kierto, meren lämpötila ja onko Tyynenmeren merivirran poikkeamassa vallalla El Nino - vai La Nina -ilmiö.

Pitkän ajan ennusteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tropiikin ilmiöiden kuten monsuunisateiden ennustaminen. Kuva on Intiasta.

Latvala sanoo, että pitkän ajan sääennusteita on alun perin tehty lähinnä monsuuneja ajatellen, sillä tropiikissa isot muutokset säässä tapahtuvat hitaasti.

– Suomessa sää sen sijaan voi muuttua hyvin nopeasti kylmästä lämpimäksi tai päinvastoin. Kun puhutaan Suomesta, lämpötila voi muuttua yhtäkkiä 30 asteesta 15 asteeseen. Johan se nähtiin ihan vasta, hän havainnollistaa.

Lisäepävarmuutta Suomen säähän tuovat kylmät meret, jotka ovat tässä lähellä. Myös matalapaineiden reitti vaikuttaa suuresti Suomen säähän. Sillä on iso merkitys, kulkevatko matalapaineet Suomen yli vai koukkaavatko ne Suomen ohi etelä- tai pohjoispuolelta.

Latvala muistuttaa, että lämpötila on vain yksi sähköön liittyvä polttava kysymys. Toinen iso tekijä on tuulisuus.

Tuulivoimaloille matalapaineinen sää on kaikkein suotuisin.

– Se vaikuttaa, onko Suomessa korkea- vai matalapaineinen sää. Korkeapaineella on tuuletonta tai tuuli on heikkoa. Sillä on tuulivoimasähkötuotantoon iso merkitys, Latvala sanoo.

Pitkän ajan ennuste ei ota kantaa tuulisuuteen tai sademäärään.

– Suomen osalta ennuste on liian epävarma. Suomen pohjoispuolella näyttäisi olevan vähän sateisempaa, eteläpuolella taas kuivempaa. Ja Suomi jää juuri siihen väliin.