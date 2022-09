Suvi Kerttulan kolumni: Kuumavesipullon paluu

Aikoinaan opiskelukämpässä Isossa-Britanniassa oli kolikkoautomaatti, jolla maksettiin sähkö. Kahdellakymmenellä sentillä pystyi ottamaan nopean suihkun ja jopa pesemään hiukset, jos oli todella vikkelä, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Kuumavesipullot ovat tehneet paluun.

Kaveri kertoi suhtautuneensa aina kuumavesipulloihin vähän huvittuneesti.

Sitten hänestä tuli mökki-ihminen. Keväällä mökkikauden alkaessa hyiseen sänkyyn ei tehnyt mieli pujahtaa, kun vintti oli ollut koko talven kylmänä. Kuumavesipullot lämmittivät vielä aamullakin.

Syksyllä kuumavesipullolla on kaupungissakin käyttöä. Ilmat ovat viilenneet. Lisäksi sähkön hinta on noussut. Säästö se on kuumavesipullonkin kokoinen säästö.

Taas niin ajankohtainen kuumavesipullo toi mieleen omat opiskeluajat Isossa-Britanniassa. Nukuin usein öisin kuumavesipullojen kanssa, pipo tiukasti päässä. Viktoriaanisessa talossa oli valtavat yksinkertaiset ikkunat, jotka falskasivat. Ne oli peitetty paksuin samettiverhoin. Aamulla herätessä oli niin kylmä, että piti ensin vähän hyppiä.

Järjestin itselleni pakopaikaksi työn leipomosta. Työpäivä alkoi aamulla kello 6. Näin ei tarvinnut olla kotona hyisiä aamutunteja.

Englantilaisten talojen kosteus ja kylmyys olivat suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa suosittu puheenaihe. Jaoimme keskenämme lämmitysvinkkejä. Joku oli ostanut flanellilakanat. Sähkölakanoistakin puhuttiin. Niissä oli filtin sisällä ohut sähköjohto.

Yksi laittoi iltaisin sänkyynsä isot limsapullot täyteen kuumaa vettä.

Suomalaisesta tuntui oudolta, että britit olivat kotona paksut norjalaiset villapaidat päällä.

Sisällä oli talvella 15 astetta lämmintä. Ei siinä t-paidalla tarjennut.

Kosteissa huoneissa oli hidasta kuivattaa pyykkiä. Suomalaispiireissä kulki legenda, jonka mukaan joku oli pyykännyt ja kuivattanut sukkiaan kotona viikon.

Koenko tänä talvena jälleen ”brittitalven”?

Odottavatko minua taas kylmät huoneet ja kuumavesipullot?

Tällaisia mietin nyt, kun sähkön hinta Suomessa nousee.

” Aamulla työnsin kolikkoautomaattiin taas puntia. Siinä näki konkreettisesti, mitä sähkö maksaa.

Silloisessa kodissani Isossa-Britanniassa oli kolikkoautomaatti. Maksoin sähköni kolikoilla. Vuokraisäntäni halusi varmistaa, ettei joudu sähkölaskuni maksajaksi.

Kerran kaveri tuli luokseni yöksi ja halusi katsoa leffoja aamuyöhön, kun itse jo vetelin sikeitä. Sähköt menivät kesken kaiken poikki, sillä kulutus ylitti oman viikoittaisen kulutukseni. Aamulla työnsin kolikkoautomaattiin taas puntia. Siinä näki konkreettisesti, mitä sähkö maksaa.

Suihkun kanssa oli sama juttu. Kahdellakymmenellä sentillä pystyi ottamaan nopean suihkun ja jopa pesemään hiukset, jos oli todella vikkelä.

Kolikoilla toimiva sähkösysteemi voisi antaa mielenrauhaa monessa suomalaisessa kodissakin tänä talvena. Ei tarvitsisi jännittää sähkölaskua, kun näkisi helposti, kuinka paljon rahaa sähköön menee.

Kolikkoautomaattia odotellessa kannattaa muistaa vanha viisas neuvo: Pienetkin toimenpiteet voivat saada aikaan suuria säästöjä.

Säästä. Suunnittele. Puolita.

Tee arkeesi pikkuriikkisiä muutoksia, vaikkapa vain kuumavesipullon kokoisia.

Siitä se lähtee.