Kotimaa

Kaartin jääkäri­rykmentin taistelu­harjoituksessa ennätys­määrä reserviläisiä – erityisesti yksi seikka heissä kiinnitti everstin huomion

IS seurasi tiistaina Kaartin jääkärirykmentin 2. Sotilaspoliisikomppanian etsintä- ja kiinniottotehtävää. Harjoituksessa on tänä vuonna ennätysmäärä reserviläisiä, joiden asenne on ollut silmiinpistävä.

