Näin Putin yrittää horjuttaa Eurooppaa seka­sortoon – asian­tuntija: ”Venäjä on laittanut kaikki korttinsa pöytään”

Sotatappioista kärsinyt Venäjä on ottanut Eurooppaa kohtaavan energiakriisin uudeksi välineekseen informaatio­sodassa.

Tyytymättömyys poliittisiin päättäjiin on näkynyt Euroopassa esimerkiksi mielenosoituksina.

Venäjä on asettanut pöytään kaikki korttinsa käyttämällä energiakriisiä aseenaan aloittamassaan informaatiosodassa, sanoo Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Limnéllin mukaan Venäjän johto on tällä hetkellä erityisen huolissaan siitä, että sota Ukrainassa on suuren riemuvoiton sijaan kääntymässä tappioksi.

Ukraina saa edelleen länneltä tukea koulutuksen, aseiden ja rahan muodossa. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, ettei edes energialla kiristäminen ole tuottanut toivottuja tuloksia, Limnéll sanoo.

– Venäjä on laittanut kaikki korttinsa pöytään, ja panokset ovat hyvin korkealla. Tämä käsi Venäjän on pakko pelata, Limnéll tiivistää.

Hänen mukaansa Venäjän käymä energiasota on osa informaatiosotaa. Termillä tarkoitetaan pyrkimyksiä vaikuttaa informaation sisältöön ja kulkuun niin, että konfliktin lopputuloksesta muotoutuisi informaatiovaikuttajalle mieleinen.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Venäjän länttä vastaan käymän informaatiosodan vaikuttavuus riippuu Limnéllin mukaan siitä, millaiseksi yleinen mielipide viime aikaisista tapahtumista muodostuu Euroopassa.

– Tähän yleiseen mielipiteeseen pyritään vaikuttamaan disinformaatiota levittämällä. Venäjä pyrkii vierittämään syyn pois omilta harteiltaan ja osoittamaan eurooppalaisen päätöksenteon kyvyttömyyden. Elin- ja energiakustannusten nousu on tämän hetken polttava kysymys myös disinformaation kentällä, Limnéll sanoo.

Venäjän mukaan syy energiakriisiin löytyy huonoista eurooppalaisista hallituksista ja poliittisista päättäjistä. Maa pyrkii levittämään näkökulmaansa propagandallaan Eurooppaan.

Osassa Eurooppaa informaatiovaikuttaminen on tuntunut osuneen kohteeseensa. Tyytymättömyys poliittisiin päättäjiin on näkynyt esimerkiksi mielenosoituksina.

Noin 70 000 ihmistä protestoi viikonloppuna Tshekin Prahassa maan hallitusta vastaan. Mielenosoittajat vaativat valtaapitäviä tekemään jotakin energian nouseville hinnoille ja ilmaisivat tyytymättömyytensä Euroopan unioniin sekä Natoon.

Myös Saksan Kölnissä osoitettiin sunnuntaina mieltä Venäjälle asetettujen pakotteiden poistamiseksi. 2 000 venäläistaustaista mielenosoittajaa myös vaati Saksaa lopettamaan Ukrainan tukemisen.

Tshekin Prahassa protestoitiin lauantaina maan hallitusta vastaan.

Mielenosoitusten vastustajat ovat syyttäneet protesteja Venäjä-mielisiksi. Mielenosoittajien joukossa on kuitenkin todennäköisesti ollut myös aidosti toimeentulostaan ja energian kasvavista hinnoista huolissaan olevia henkilöitä.

Limnéllin mukaan mielenosoitusten tukeminen on osa Venäjän harjoittamaa informaatio­vaikuttamista. Venäjän tarkoituksena on rikkoa eurooppalaista yhtenäisyyttä ja aiheuttaa yhteiskunnallisia levottomuuksia.

– Tavoitteena on muun muassa saada Euroopan maissa valtaan Venäjä-mielisempiä päättäjiä sekä lieventää pakotteita. Venäjän levittämässä disinformaatiossa on tapahtunut muutoksia siinä mielessä, että kun natsi-Ukraina-viesti ei mennyt Euroopassa läpi, oli Kremlissä pakko keksiä jotain uutta, Limnéll sanoo.

Saksan Kölnissä osoitettiin mieltä sunnuntaina, jotta maa lopettaisi Ukrainan tukemisen ja poistaisi Venäjälle asetetut pakotteet.

Tuorein esimerkki Venäjän uusista vaikuttamisen keinoista on venäläisen maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin maanantaina sosiaalisessa mediassa julkaisema video, jonka arvellaan olevan Venäjän piikittelyä Euroopalle.

Videon alussa näytetään, kuinka Gazpromin työasuun pukeutunut henkilö painaa kytkimestä ja kaasun paine laskee alas. Viittauksen on ymmärretty liittyvän Gazpromin valtaan kytkeä kaasu pois Saksaan menevästä Nord Stream -kaasuputkesta.

Limnéllin mukaan videon tarkoitus on pelotella lännen luisumisella jääkauteen ja näin ollen vaikuttaa tunteisiin pelon kautta.

– Video on hyvä esimerkki informaatio-operaatiosta. Niitä nähdään jatkossa varmasti lisää, Limnéll arvioi.

Kölnissä marssineen mielenosoittajan kyltti julistaa kantajansa vastustavan Ukrainalle tarjottavaa sota- ja aseapua.

Hän muistuttaa, että Venäjän informaatiosodan taistelukentälle ovat päätyneet myös Venäjän omat kansalaiset.

– Venäjän viestinnässä tuodaan korostuneesti esiin ulkomaailman kriisejä, kuten ruoka- ja energiakriisejä. Omille kansalaisille halutaan antaa sellainen kuva, että kaikki paha on ulkopuolella, ja omassa maassa asiat ovat hyvin, Limnéll kertoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjällä ei ole muita vaihtoehtoja kuin hyödyntää disinformaation levittämistä taistelussaan Ukrainaa ja muuta Eurooppaa vastaan.

– Putinin tarkoituksena on lännen pakoterintaman murtaminen. Se kertoo siitä, että pakotteilla on merkitystä. Tämän mittaluokan pakotteet ovat aivan erilaiset, kuin vuonna 2014, eli Putinin tavoitteesta on tullut entistä tärkeämpi, Lassila sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Myös Lassilan mukaan Venäjän pyrkimyksenä on aiheuttaa sekasortoa ja poliittista levottomuutta Euroopassa. Merkkejä tyytymättömyydestä näkyy aiemmin mainittujen Tshekin ja Saksan lisäksi jo muun muassa Britanniassa.

Putinin toiveissa on, että energiakriisin aiheuttamista levottomuuksista kärsivä Eurooppa muuttaa politiikkaansa suhteessa Venäjään.

Lisäksi presidentti toivoo Euroopan lopettavan Ukrainan tukemisen liiaksi väsyttyään. Venäjä pyrkii kasvattamaan panoksiaan entisestään käyttämällä energia-asettaan näkyvämmin. Lassilan mukaan toiveet lännen poliittisesta suunnanmuutoksesta ja sotaväsymyksestä ovat turhia.

– On jo aiemmin nähty, että kun Venäjä yrittää uhkailla ja kiristää länttä, ovat seuraukset usein päinvastaisia kuin Putin toivoo. Eurooppa yhtenäistyy entisestään, Lassila arvioi.

