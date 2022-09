Suomen Lentopelastuskeskuksella on vuosittain noin 400 tehtävää. Niistä noin puolet johtuu inhimillisestä erehdyksestä.

Jos sunnuntain lento-onnettomuus tapahtuisi Suomessa, koneen etsintää alkaisi johtaa ja koordinoida Lentopelastuskeskus. Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin alaisuudessa toimivan keskuksen tehtävä on selvittää, missä ja mitä on tapahtunut, jos kateissa tai hädässä olevan ilma-aluksen tarkka sijainti ei ole tiedossa.

– Johdamme lentoetsintää niin kauan, että kohde paikantuu. Silloin me siirrymme toimintaa tukevaan rooliin, Lentopelastuskeskuksen päällikkö Mika Runsten kertoo.

Lentopelastuskeskuksen tehtävä on hankkia lennosta mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman nopeasti omista järjestelmistään, mutta myös tutkista ja muiden viranomaisten tiedoista.

Lentopelastuskeskus tekee viranomaisyhteistyötä muun muassa Rajavartiolaitoksen kanssa.

Sunnuntaisessa onnettomuudessa lentopelastuskeskus olisi hankkinut kaiken mahdollisen tiedon onnettomuudessa olleesta ilma-aluksesta.

Lisäksi se olisi hälyttänyt pelastusviranomaiset etsintöihin. Suomenlahdella viranomainen olisi todennäköisesti Rajavartiolaitos.

Tiedon mahdollisesta onnettomuudesta lento voisi saada Suomen aluelennonjohdolta tai naapurivaltioiden pelastuskeskuksilta, joihin se on yhteydessä. Lentopelastuskeskus on vastuussa myös siitä, että maa, johon onnettomuuteen joutunut ilma-alus on rekisteröity, saa tiedon onnettomuudesta.

Kun ilma-alus on paikannettu, varsinaisista pelastustoimista vastaavat Rajavartiolaitos merellä ja pelastuslaitos maalla. Myöhemmin tapauksen tutkinnasta on vastuussa Onnettomuustutkimuskeskus.

Kuva on vesistöetsintäharjoituksesta Raahen edustalta vuodelta 2014.

Lentopelastuskeskuksella ei ole omia koneita, vaan se tekee hälytykset muille pelastusviranomaisille, joilla on etsintään sopivaa kalustoa: Rajavartiolaitokselle, Puolustusvoimille tai siviilitoimijoille kuten lentopelastusseuralle.

– Hälytykset tehdään sen mukaan, millaisella maantieteellisellä alueella ollaan eli mistä on saatavissa parhaiten tehtävään soveltuva ja nopeiten paikalle saatava yksikkö.

Pelastuskeskuksella on tehtäviä vuosittain noin 400. Runsten kertoo, että suuri osa niistä johtuu inhimillisestä syystä: lennon ohjaaja on saattanut esimerkiksi unohtaa päättää lentosuunnitelman.

– Tahattomasti aiheutettuja unohduksia ja sen tyyppisiä tehtäviä on lähemmäs 200 vuodessa. 10–15 prosentissa tehtävistä lentäjää ei tavoiteta ja joudumme silloin tekemään vähän enemmän töitä sen eteen, että saamme varmistettua, että lentäjä on päässyt turvallisesti perille.

Saabin AT-802F-lentokone osallistui sisäministeriön ja Suomen lentopelastusseuran harjoitukseen Jämijärvellä toukokuussa 2022.

Usein tehtävät ratkeavat tarkastussoitolla lennon ohjaajalle. Muita syitä tehtävän aloittamiselle voivat olla esimerkiksi alusten tekniset häiriöt.

– Joka kerta tällaiset nostavat valmiutta ja seurantaa. Pääosin ne päättyvät ihan onnellisesti.

Haasteita syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa lento-onnettomuudella ei ole silminnäkijöitä. Silloin Lentopelastuskeskus aloittaa lentoetsinnät, joita saatetaan joutua tekemään laajallakin alueella. Runsten korostaa, että tällaiset tehtävät ovat harvinaisia. Hän kertoo, että viimeiseen vuoteen Lentopelastuskeskus ei ole joutunut käynnistämään laajamittaista etsintää.

– Onnettomuuksissa, joita on tapahtunut, paikka on vahvistettu heti.

Lento-onnettomuudet ovat harvinaisia, muuta niihinkin varaudutaan, ja Runsten sanoo, että tehtävistä mikä tahansa on potentiaalinen vaaratilanne. Siksi Lentopelastuskeskus aloittaa operaationsa matalalla kynnyksellä.

– Emme voi jäädä odottamaan vaan toimimme etupainotteisesti.