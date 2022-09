Asiantuntija: Eurooppa kärsii nyt sini­silmäisyydestään – tässäkö on Venäjän seuraava siirto?

Jarno Limnéllin mukaan Eurooppa on rakentanut sinisilmäisesti riippuvuutta venäläisestä energiasta, ja nyt seuraukset iskevät vasten kasvoja.

Eurooppa tarvitsee tulevaisuuteen suuntaavaa, yhteisesti suunniteltua energiapolitiikkaa, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll kirjoitti sunnuntaina julkaistussa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissa.

Blogitekstissään hän kirjoitti Kremlin tavoitteena olevan länsimaisen yhtenäisyyden murtaminen energiapulaa, korkeita energiahintoja ja taloudellisesti vaikeita aikoja aseinaan käyttäen.

Limnéllin kirjoituksen mukaan on kuitenkin huojentavaa, että Venäjän on pelannut energiakriisissä viimeisen valttikorttinsa. Nyt maa voi hänen mukaansa uhkailla korkeintaan ydinaseilla.

Ilta-Sanomien haastattelussa Limnéll muistuttaa Euroopan rakentaneen sinisilmäisesti riippuvuutta venäläisestä energiasta, ja nyt seurauksista joudutaan kärsimään.

Muutokset energiatilanteessa eivät Limnéllin mukaan tapahdu hetkessä. Ratkaisujen tekeminen sekä riippuvuuden ja yhteistyöverkostojen rakentaminen ovat keskeisessä asemassa Euroopan turvallisuustilannetta ajatellen.

– Tämän päivän maailmassa energiapolitiikka on osa turvallisuuspolitiikkaa. Kun ajatellaan sitä, miten yhteiskunnan toimivuudesta ja turvallisuudesta huolehditaan, ovat energia-asiat keskeisellä sijalla, Limnéll avaa.

Blogitekstissään Limnéll kirjoitti koronapandemian osoittaneen, että Euroopan maiden välinen yhteistyö on välttämätöntä globaaleissa kriiseissä. Käsillä olevan energiakriisin paikkaaminen valtioiden sisäisesti kansallisin voimin on Limnéllin mukaan turhan lyhytnäköistä.

– EU:n on määritettävä vahva yhteinen tahtotila, ja rakennettava Venäjästä riippumatonta energiapolitiikkaa. Vaihtoehtoja on kaksi. Niistä ensimmäinen on se, että energiaa pyritään itse tuottamaan uusin keinoin Euroopassa yhteiseen käyttöön tai sitten luodaan energiakumppanuuksia Euroopan ulkopuolelle sellaisiin paikkoihin, joissa turvallisuuspoliittisia yllätyksiä ei tule, kuten esimerkiksi etelään tai länteen, Limnéll sanoo.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Eurooppalaisia piinaava kriisi on vaarassa siirtää katseet pois Ukrainassa tapahtuvista kauheuksista. Juuri sitäkö Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa?

– Energia on ollut jo pitkään Putinin strateginen ase, johon hän on luottanut. Uskon, että hän luottaa siihen edelleen. Kylmän talven hyödyntämisellä on ollut Venäjän historiassa oma merkityksensä, ja meidän täytyy huolehtia nyt siitä, ettei tuleva talvi kirjoita Kremlin historiaa, Limnéll katsoo.

Putin ennusti kesäkuussa Pietarin talousfoorumissa, että eurooppalaisia odottaa kylmä talvi. Hänen mukaansa tukalat olot ovat Venäjälle asetettujen pakotteiden seurauksia.

Nyt presidentti uskoo siihen, että kriisin myötä Euroopan populistiset puolueet vahvistuvat, kuten myös Venäjän valta.

– Putin luottaa siihen, että Eurooppaan iskee taisteluväsymys Ukrainan tukemisessa. Jos energiaongelmat ja kansalaisten levottomuus lisääntyvät, Ukrainan tilanne jää sivummalle. Sitä ei saa unohtaa, että Ukrainassa taistellaan koko Euroopan turvallisuusjärjestyksen puolesta, eli Ukrainan asia on koko Euroopan asia, Limnéll muistuttaa.

Kaasutoimitukset Venäjältä Saksaan kulkevan Nord Stream 1 -kaasuputken kautta ovat olleet tauolla vajaan viikon. Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom on ilmoittanut syyksi paineistusyksikön huoltotyöt.

Blogitekstissään Limnéll muistutti myös, että kesällä useat italialaispuolueet kaatoivat pääministeri Mario Draghin hallituksen, joka yritti siirtää Italian taloutta pois Venäjän energian piiristä. Oppositiopuolueiden mukaan vastaavat menot olivat tarpeettomia, kun taas venäläinen kaasu on edullista.

Italian lisäksi muun muassa Unkarissa, Ranskassa ja Romaniassa on Limnéllin mukaan sellaisia poliittisia voimia ja ryhmittymiä, jotka eivät lähtökohtaisesti vastusta Venäjän energian tuontikieltoja. Tällaiset liikkeet ja puolueet toimivat Venäjän hyödyksi ja näkevät tilanteen, jossa sähkölaskut nousevat ja ihmisten ahdinko kasvaa, omaa kannatuspohjaansa vahvistavina.

Limnéllin mukaan EU-maiden tulee olla toimissaan yhtenäisiä näinä epäjärjestyksen aikoina. Venäjän harjoittama propaganda ja disinformaation levittäminen eivät vähene maissa, joissa Venäjä-myönteisillä poliittisilla voimilla on mahdollisuus päästä valtaan.

Limnéll kertoo IS:lle, että Venäjän informaatiovaikuttaminen jatkuu myös muissa Euroopan maissa, ja sen tavoitteena on aiheuttaa sekasortoa ja eripuraa unionin sisällä.

– Energia on yksi Venäjän keskeisistä aseista. Toinen on disinformaatio. Arvioni mukaan Venäjä pyrkii yhdistämään nämä kaksi asiaa toiminnassaan lähitulevaisuudessa käyttämällä energia-asetta kannaltaan mieluisan informaation levittämiseen, Limnéll arvioi.

Venäjä pyrkii Limnéllin mukaan pelottamaan, luomaan hämmennystä ja aiheuttamaan eripuraa EU:n jäsenmaiden välille levittämällä väärää tietoa ja harhaanjohtavia uutisia.

– Tämä on tärkeä asia tiedostaa myös Suomessa. Pidetään päät kylminä, Limnéll muistuttaa.

Raakaöljyterminaali Kozmino lähellä satamakaupunki Nahodkaa Venäjällä.

Limnéllin mukaan yhteiskunnallisiin levottomuuksiin on energiakriisin tiimoilta kuitenkin syytä varautua. Blogitekstissään hän viittasi Euronewsin kyselyyn, jonka mukaan useissa maissa vähintään puolet tai jopa kolme neljästä on huolissaan energian hintojen vaikutuksesta yhteiskuntarauhaan.

Poliittisilta päättäjiltä olisi Limnéllin mukaan hyvä kuulla, milloin energiakriisin odotetaan loppuvan. Riittääkö hallituksen sunnuntaina esittämä 10 miljardin euron kriisipaketti energiayhtiöille rauhoittamaan huolissaan olevia suomalaisia?

Turvallisuuspolitiikan parissa 25 vuoden ajan työskennellyt Limnéll kertoo oppineensa suomalaisten turvallisuudesta sen, että ihmiset arvostavat rehellistä ja realistista viestintää. Lisäksi haasteellisina aikoina he toivovat kuulevansa kannustavia sanoja.

– Täytyy pystyä viestimään toivoa ja kertomaan, millä keinoilla selviämme. Sitä, onko tukipaketti riittävä, ei tiedä kukaan. Epävakaassa tilanteessa viestinnän merkitys on yhteiskuntarauhan kannalta suuri. Viestitään siis rehellisesti siitä, mitä on tapahtumassa, ja pidetään toivoa yllä, Limnéll päättää.