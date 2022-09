Monelle voi olla elokuvista tuttua, että maallikko onnistuu laskeutumaan lentokoneella. Asiantuntija pitää kuvauksia pääasiassa epärealistisina.

Sunnuntainen onnettomuus, jossa lentokone syöksyi Itämereen, herätti kysymyksen, mitä on tehtävissä, jos lentokoneen kapteeni ei ole toimintakykyinen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen vastaa, että ei paljonkaan.

– Jos koneessa on yksi ohjaaja, maasta käsin tai ulkopuolelta ei ole tehtävissä mitään, 30 vuoden uran lentäjänä tehnyt Pöntinen sanoo.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä johti sunnuntai-iltana tapahtuneeseen onnettomuuteen. Pöntinen arvioi Ilta-Sanomille aiemmin maanantaina, että kyseessä vaikuttaisi olleen paineistushäiriö, jonka vuoksi koneen lentäjä ja matkustajat menettivät toimintakykynsä. Konetta ohjasi törmäyshetkellä todennäköisesti autopilotti.

Myös ruotsalaisen TT-uutistoimiston haastatteleman Nordic Safety Analysis Group -yhtiön lentoturvallisuusasiantuntijan Hans Kjällin mukaan tiedot onnettomuudesta viittaavat paineistusongelmiin.

Jos arviot onnettomuuden syystä pitävät paikkansa, koneessa ei ilmeisesti ollut syöksyn aikana toimintakykyisiä henkilöitä.

Turmakone oli matkalla Espanjasta määränpäähänsä Saksaan, kun se toistaiseksi tuntemattomasta syystä jatkoi matkaa ja syöksyi mereen Latvian edustalla.

Tilanne olisi erilainen, jos koneessa olisi toimintakykyinen matkustaja, jolla on lentolupakirja ja sen verran ymmärrystä koneen toiminnasta, että hän pystyisi käyttämään radioita, kommunikoimaan lennonjohdon kanssa ja ohjaamaan konetta. Hän voisi yrittää ohjata koneen turvallisesti maahan.

– Vaikka ei ammattilainen olisikaan, aina voi yrittää jotain. On tietenkin epätodennäköistä, että siinä pystytään oppikirjan mukaan toimimaan.

Periaatteessa myös ihmistä, jolla ei ole ilmailukokemusta, voisi yrittää ohjeistaa radioyhteydellä ohjaamaan konetta. Kuitenkin, jos koneessa ei ole henkilöä, jolla on kokemusta lentämisestä, tilanne on lohduton.

– Jos ei ole minkäänlaista ilmailukokemusta, en usko, että siellä mitään pystyisi tekemään. Tietenkin kaikkea kannattaa yrittää, mutta erittäin hankalaa se olisi.

Monelle voi olla elokuvista tuttua, että maallikko onnistuu laskeutumaan lentokoneella. Pöntinen pitää kuvauksia pääsääntöisesti epärealistisina.

Turmakone oli Cessna 551.

Sunnuntain onnettomuuskone on pieni yksityiskäyttöön tarkoitettu Cessna 551 -lentokone. Jos alla on suuri matkustajakone, turvallisuus huomioidaan jo niin, että yhdessä koneessa on useampi lentäjä.

– Ne ovat usein kahden ohjaajan koneita. Jos on pitkä lentomatka ja työaika, ohjaajia on kolme tai jopa neljä. Yksi ohjaaja pystyy tuomaan koneen turvallisesti maahan.

Esimerkiksi Airbus A350 -koneissa on lepotiloja matkustamohenkilökunnalle ja ohjaajille. Lepotiloilla pyritään lentojen turvallisuuden parantamiseen.

Lentämisen perusperiaatteet ovat samat koneen koosta riippumatta.

– Liikennekone lentää samalla periaatteella kuin pieni Cessnakin, mutta järjestelmien ja koneen käyttäminen on erilaista.