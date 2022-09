Teemu Keskisarjan kolumni: Juhlat Kesärannassa vuonna 2032

Itsensähäpäisy on poliitikon perusduunia, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Viimeisenä työpäivänä ennen lomaa pääministeri katsoo someadjutantin kanssa kalenteria. Siinä lukee: klo 19–06 maankaatojuhlat Kesärannassa.

– En ole lainkaan juhlatuulella, sanoo pääministeri.

– Tää on sulle näytön paikka, toripainien lintsauksella leimauduit konservatiiviks, sanoo someadjutantti.

– Kiinan laivastovierailu minua stressaa.

– Just siks suomalaiset tarttee muuta klikkailtavaa.

– Kova on Kansainvälisen Valuuttarahaston uhkavaatimus.

– Sen sä klaaraat lomalla, nyt vaan iloista imagoilmettä naamariin.

– No, keitä kutsuit juhliin?

Someadjutantti näyttää vieraslistaa.

Pääministeri irvistää.

– Pimpfluenssereita, sisällönsuoltajia, kosmetosofeja … en osaa rentoutua näille. Mahtuisiko mukaan edes yksi kirjaystäväni?

Someadjutantti hymähtää kuin lapselle.

– Nää on bi-leet vuosimallia 2032. Kesäranta ei oo mikään kuolleiden runoilijoiden seura.

Illansuussa bilettäjät saapuilevat portille kesäisessä kondiksessa. Pääministeri vastaanottaa heitä vastahakoisin pusuin.

Selfiet räpsähtelevät.

Virka-asunnon uima-altaalla on bakkanaalisia lavasteita. Booli loiskuu sukuelimen muotoisissa sammioissa. Paljaspintaisten öljyttyjen tarjoilijoiden tarjottimilla on erivärisiä pillereitä. Vieraat hytkyvät genderifunkin kesähittien tahtiin ja hoilaavat riettaita riimejä. Sirkusohjelmaakin on. Fakiiri työntää kuusituumaisen piikin avustajansa peräaukkoon eikä itse tunne mitään tuskaa.

Pääministeri pinnistää kymmenen sanan maljapuheen kokemisen ja tekemisen vapaudesta. Joku vempula nylkyttää lanneliikkeitä hänen selkänsä takana, mutta kamerat eivät kerkeä paljastavimpaan kulmaan.

Juhlinta ei oikein ota tulta.

Pössyttelijät sytyttävät kirjaston, mutta sprinklerit vesittävät jekun. Kissatappelunpoikanen aiheuttaa soiton hätänumeroon, mutta poliisi ei vaivaudu paikalle vaan muistuttaa saman osoitteen aiemmista pilahälytyksistä.

Kohta alkaa tapahtua, väittää someadjutantti, mutta vieraat pitkästyvät. Osa jopa tekee lähtöä ja valittaa, että kutsukortti lupaili laadukkaampia aineita.

Pääministeri naukkii puolukkamehua ja turhaan yrittää näyttää humalahakuiselta. Kärsiväisesti hän kallistaa korvansa jengin ölinälle, josta ei tajua tavuakaan.

Someadjutantti tutkii livestriimauslukuja ja parkaisee: Alle satatuhatta seuraajaa SickShockissa, tää kohuttomuus on skandaali pääministeri-instituutiolle!

Henkivartijat auttavat muurin yli kuokkavieraita, jotka piristävät tilannetta.

Pian alastomia miehiä, naisia ja muunsukupuolisia makaa suihkulähteessä. Someadjutantilla välähtää. Hän kokoaa kuvaajat lihaläjän ympärille ja nykii pääministeriä.

– Äkkiä paita pois ja sekaan.

Sekaan vaan, sekaan vaan, sekaan vaan, kannustaa yleisö kotikatsomoissakin.

Valitan, ei tänä yönä, sanoo pääministeri. Buuausten pauhussa hän vetäytyy työhuoneeseen. Hän salpaa oven rynkyttäjiltä ja luonnostelee huomisen anteeksipyyntönsä. Olen työriippuvainen ja viime tunnit olivat vaikeita, mutta otan opikseni ja lomalta palaan nuorekkaana arvojohtajana, jollaisen Suomen somekansa ansaitsee.

Kirjoittaja on historioitsija.