Tiedon siitä, että Harry Harkimon lisäämistä harkittiin USA:n pakotelistalle, on toistaiseksi kertonut vain yhdysvaltalainen ex-suurlähettiläs Daniel Fried. Asiaa kysyttiin keskeisiltä suomalaisilta poliitikoilta, mutta nämä kiistivät olleensa asiasta tietoisia.

Yhdysvallat harkitsi Harry Harkimon listaamista maansa pakotelistalle vuonna 2014, kertoo Atlantic Council -ajatushautomon tutkija ja ex-suurlähettiläs Daniel Fried Helsingin Sanomille.

Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta vuonna 2014. Tämä johti länsimaiden pakotteisiin keskeisiä venäläispäättäjiä ja Kremlin päätöksistä hyötyneitä henkilöitä kohtaan. Fried oli vuonna 2014 vastuussa Yhdysvaltojen ulkoministeriön pakotepolitiikasta.

Yhdysvallat asetti pakotteita muun muassa Harkimon bisneskumppaneille Gennadi Timtshenkolle ja Rotenbergien oligarkkiperheen jäsenille.

– Meille esitettiin huoli siitä, että jos hänet laitetaan pakotelistalle, se tuo ongelmia urheilujoukkueelle (Jokereille). Muistan ajatuksen siitä, että joukkueen ja urheiluhallin toiminnan alasajo saattaisi vaikuttaa kielteisesti yleiseen mielipiteeseen Suomessa, Fried kertoo HS:lle.

Fried ei muista HS:n haastattelussa, kuka tai mikä taho tätä viestiä tarkalleen välitti. HS kysyi asiaa muun muassa presidentti Sauli Niinistöltä, sekä ex-ulkoministereiltä Erkki Tuomiojalta ja Timo Soinilta. Kaikki heistä kiistivät olleensa tietoisia Harkimon tapauksesta.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Harkimoa kommentoimaan asiaa.

Harkimo osti vuonna 1991 talousvaikeuksiin joutuneen Jokerien jääkiekkojoukkueen ja rakennutti sille uuden kotiareenan Pasilaan. Hartwall-areena valmistui 1997.

Kesäkuussa 2013 Harkimo järjesti Timtshenkon ja Roman Rotenbergin kanssa tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat, että Hartwall-areena oli myyty venäläisille. Kauppalehden tuonaikaisten laskelmien mukaan venäläiset maksoivat areenasta 35 miljoonaa euroa.

Samalla selvisi, että Jokerit siirtyy pelaamaan venäläiseen KHL-sarjaan ja että Rotenbergeistä ja Timtshenkosta tuli seuran vähemmistöosakkaita. Venäläiset olivat yrittäneet saada KHL:ään seuroja eri puolilta läntistä Eurooppaa, mutta onnistuivat vasta Jokerien kohdalla.

Jokerien koko taival KHL:ssä oli vahvasti tappiollinen ja venäläiset vähemmistö­omistajat laittoivat seuraan kymmeniä miljoonia euroja pääomalainojen muodossa.

Harkimo myi osuutensa Jokereista 2019 Jari Kurrille ja tienasi siitä neljä miljoonaa euroa. Samalla Rotenbergien tilalle seuran todelliseksi rahoittajaksi tuli toinen oligarkki Vladimir Potanin, joka kanavoi seuraan rahoitusta Norilsk Nickel Harjavalta oy:n kautta.

Harkimosta tuli vuonna 2015 kokoomuksen kansanedustaja. Myöhemmin hän siirtyi Liike Nyt -puolueeseen.

Jokerien KHL-taival päättyi Ukrainan sodan alkamiseen, minkä jälkeen seura ilmoitti halustaan palata kotimaiseen SM-liigaan. SM-liiga ilmoitti kesällä, ettei Jokerien paluu onnistu, jos seuran taustahenkilöillä on mitään kytköksiä Venäjälle.

Ilta-Sanomat uutisoi elokuussa, että Harry Harkimo olisi ollut mukana järjestelmässä toista sijoittajaryhmää, joka kilpaili Jokerien SM-liigajoukkueen omistajuudesta Teemu Selänteen ympärille kasatun sijoittajaryhmän kanssa. Harkimo kiisti tuolloin osallisuutensa. Myös hänen poikansa Joel Harkimo kiisti osallisuutensa, mutta Jokerien logon ja tavaramerkin omistavan Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström vahvisti syyskuun alussa Ylelle Joel Harkimon olevan osa tätä sijoittajaryhmää.

Syyskuun alussa SM-liiga tiedotti, ettei se myönnä uusia liigalisenssejä kaudelle 2023–2024. Jokerit ei siis voi palata liigaan ainakaan ennen kautta 2024–2025.

Hartwall-areena on ollut tyhjillään ja suljettuna helmikuusta lähtien ja myös sen nimi on muuttunut Helsinki-halliksi sen jälkeen, kun pitkäaikainen nimisponsori Hartwall vetäytyi yhteistyöstä. Ulosottovirasto takavarikoi Timtshenkon osuuden areenasta, koska hän on EU:n pakotelistalla. IS uutisoi viime viikolla, että hallin myynti olisi nytkähtänyt eteenpäin. Myynti vaatii Suomen viranomaisten hyväksynnän.

Ex-suurlähettiläs Daniel Fried on ollut keskeisessä roolissa Yhdysvaltain Neuvostoliitto-, Venäjä- ja Eurooppa-politiikassa 40 vuoden ajan. IS haastatteli häntä toukokuussa.

Hän kommentoi tuolloin Suomen Nato-jäsenyyttä sanomalla, että Nato-tielle saattaa tulla Turkin lisäksi vielä muitakin hidasteita. Hän kertoi kuitenkin uskovansa, että lopputulema on yksimielinen Suomen hyväksyntä.