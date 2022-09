Lauantaisessa rauhantapahtumassa tunnetut suomalaiset nousevat puhumaan ja esiintymään Tuomiokirkon portaille Ukrainan tueksi. Tapahtumassa kuullaan myös 7-vuotiasta kiovalaistyttöä, joka lauloi pommisuojassa itsensä koko maailman tietoon maaliskuussa.

ISTV näyttää lauantaina suorana lähetyksenä #WeMustNOTForget-rauhantapahtuman Helsingin Senaatintorilta.

Voit seurata lähetystä artikkelin yllä näkyvästä videoikkunasta kello 15 alkaen.

Ukrainan tueksi järjestettävässä tapahtumassa esiintyy muun muassa 7-vuotias kiovalaistyttö Amelia Anisovitsh, joka lauloi itsensä koko maailman tietoon maaliskuussa, kun video hänestä laulamassa pommisuojassa Frozen-elokuvan Let it go -hittikappaletta levisi sosiaalisessa mediassa.

Mothersforpeace ry:n järjestämässä tapahtumassa esiintyvät muun muassa Apulanta, Waltteri Torikka ja Cantores Minores. Ukrainalle tukensa antavat myös tunnetut suomalaiset puhujat, joiden joukossa Senaatintorilla nähdään muun muassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll, kansanedustaja Elina Valtonen ja Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Puheen pitävät myös Suomeen sotaa paenneet ukrainalaisäidit Julia Pivovar ja Natalia Kostiuk.