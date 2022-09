Viime yönä etelässä mitattiin monin paikoin pakkaslukemia. Ensi viikolla sää jatkuu tavanomaista viileämpänä. Kylmä pohjoistuuli saa sään tuntumaan entistä syksyisemmältä.

Suomen sää on vaihtunut helteistä kirpeäksi syksysääksi kuin veitsellä leikaten. Viime yönä etelässä lämpötila painui monin paikoin pakkaselle. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteen mukaan syyskuu jatkuu keskimääräistä koleampana seuraavat viikot.

– On selvä signaali siitä, että viileä sää tulisi jatkumaan ainakin lähiviikot. Syyskuun puolivälin jälkeen kylmä signaali alkaa heiketä kuukausiennusteessa. Sen jälkeen voi tapahtua melkeinpä mitä vain, Forecan meteorologi Kristian Roine kertoo.

Meteorologin mukaan viikon keskimääräiset lämpötilat ovat parisen astetta normaalia viileämpiä. Etelässä äkillinen kylmeneminen näkyy etenkin öisin: viime yönä oli laajalti yöpakkasia. Esimerkiksi Vihdissä mitattiin -1,7 asteen lukemat. Malmin lentoasemallakin elohopea painui -0,4 asteeseen. Ero on suuri, kun näitä pakkasöitä vertaa viikon takaisiin, lähes 30 asteen päivälukemiin.

– Se oli aika epätavallinen muutos, kun hypättiin suoraan kesän viimeisistä helteistä täyteen syyskeliin, jolloin ei ollut kesästä enää tietoakaan. Aika harvoin on tullut nähtyä sellaista, Roine pohtii.

Viileä sää on jatkumassa ainakin lähiviikkojen ajan.

Kylmät yöt jatkuvat ensi viikolla ja hallaa voi esiintyä Etelä-Suomea myöten. Maan keskiosissa ja pohjoisessa on ollut pilvistä, minkä vuoksi kylmimmät yöt on nyt nähty Etelä-Suomessa.

– Lähiyöt ovat vielä kylmiä. Ilmamassa on aika viileää. Yölämpötila riippuu pilvisyydestä. Todennäköisesti jossakin päin Suomea löytyy jokin paikkakunta, missä käydään nollan tuntumassa.

Ensi viikolla päivälämpötilat liikkuvat 10 asteen molemmin puolin. Etelärannikolla mitataan useimpina päivinä 12–14 astetta. Loppuviikkoa kohden lämpenee hieman, jolloin lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen. Pohjois-Suomessa lämpötilat eivät juurikaan poikkea etelän lukemista: Lapissa nähdään noin 8–10 asteen lukemia.

– Ero on yllättävän pieni.

Kolean syyssään on saanut aikaan se, että pohjoisesta Jäämereltä on virrannut Suomeen kylmää ilmaa, joka on korvannut elokuun lopun helleilman. Seuraavan viikon ajan on pääsääntöisesti poutaa. Sää tuntuu kylmältä, sillä kolean ilman päälle puhaltaa puuskainen pohjoistuuli.

– Pohjoistuuli yltää maan pintaan ja ihmiset huomaavat tuulisuuden siitä paljon helpommin kuin tasaisesta etelän puoleisesta tuulesta. Tulee sellaisia päiviä, että ihmiset tuntevat, että on tuulista, meteorologi kuvailee.