Omat kokemukseni neuvolasta olivat pääosin myönteisiä niin pitkään, kun lapseni kehitystä seurasi sama tuttu neuvolan täti, kirjoittaa IS:n toimittaja Heini Särkkä.

Neuvoloiden surkeus. Suurin piirtein näin vastasi kesällä vauvan saanut ystäväni, kun kysyin, mikä häntä on eniten yllättänyt äitiydessä. Valitettavasti en voi niputtaa ystäväni puheita kokemattomuuden tai huono-onnisuuden piikkiin. Kahden lapsen äitinä ja saman helsinkiläisen neuvolan asiakkaana olen joutunut moneen kertaan pettymään.

Viimeksi näin kävi heinäkuun lopulla, kun olin viemässä nuorinta lastani 1,5-vuotistarkastukseen. Olin kesälomalla, mutta laittanut kellon soimaan kuudelta, järjestänyt vanhemman lapseni hoidon ja herättänyt pienokaisen syömään puuroa ennen lähtöä, jotta ehtisimme ajoissa toiselle puolelle kaupunkia lääkärintarkastukseen. Metrossa olin tyytyväinen, kun kello ei käynyt vielä kahdeksaa ja olimme jo matkalla. Sitten puhelimeni piippasi. Neuvola-aikanne on peruttu. Ei kai taas, ajattelin ja aloin soitella takaisinsoittonumeroon, jotta saisin sovittua uuden ajan perutun tilalle.

Ajan peruminen viime tingassa voi olla pieni asia, mutta kun se ei tapahdu ensimmäistä kertaa, vaan niin kävi useasti raskausaikana ja vauvan ollessa pieni, se ärsyttää. Silloin on järjestänyt turhaan omat työt, menot ja lastenhoidon. Ja joutuu järjestämään ne uudelleen. Erityisen kiusallista se on silloin, jos raskaudesta ei ole vielä kertonut työpaikalla.

Ystävääni taas harmittaa muun muassa se, että neuvolassa on vastassa joka kerta eri työntekijä. Omat kokemukseni neuvolasta olivat pääosin myönteisiä siihen asti, kun kävin raskausaikana ja myöhemmin vastasyntyneen esikoiseni kanssa saman, kokeneen neuvolantädin vastaanotolla. Terveydenhoitajat alkoivat vaihtua tiuhaan sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeelle ja siirryimme yhdestä perhekeskuksesta vielä kauemmaksi kotoa sijaitsevaan toiseen ”keskitettyyn neuvolaan”.

Minulla ei ole käsitystä siitä, miten neuvolat toimivat muualla Suomessa. Kaveripiirini kanssa käymieni keskusteluiden perusteella pelkästään Helsingin sisällä alueiden välillä on isoja eroja. Näppituntumani on, että hyvässä asemassa ovat pienten neuvoloiden asiakkaat. Huonompi tilanne on perhekeskuksissa, joihin on keskitetty useamman kaupunginosan neuvolapalvelut. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sivuilla neuvolan satavuotisjuhlan merkeissä haastateltu Paloheinän neuvolan terveydenhoitaja kertoo tuntevansa erityisen hyvin monilapsiset perheet.

– Heidän kanssaan yhteinen polku voi pidentyä 15 vuoteen asti – tai jopa niin pitkään, että entiset lapset palaavat asiakkaiksi äiteinä ja isinä, terveydenhoitaja kertoo.

Kuulostaa ihanalta. Olen itse kotoisin pienestä eteläsavolaisesta kylästä, jossa minun ja sisarusteni kasvua seurasi yksi ja sama tuttu hoitaja. Äitini muistot neuvolasta ovat lämpimiä: Helenan kanssa saattoi istua vaikka tunnin kerralla ja vastaanotolla pystyi puhumaan koko perheen asioista.

Kun työntekijä vaihtuu joka kerta, ei hän tunne lasta, tämän sisaruksia tai perheen taustaa. Silloin voi olla, ettei osata tarttua olennaisiin asioihin perheen elämässä ja lapsen kehityksessä. Omalääkärijärjestelmää ei turhaan kehuta: kun yksi ammattilainen tuntee ihmisen koko terveyshistorian, hän huomaa, kun jokin ei ole kohdillaan. Tuttu neuvolan terveydenhoitaja tuo myös vanhemmalle olon siitä, että hänen lapsensa on tärkeä.

En ihmettele, että suomalaiset ovat äänestäneet neuvolan aikoinaan Ylen äänestyksessä parhaaksi suomalaiseksi keksinnöksi. Parhaimmillaan se ”edistää ja ylläpitää koko perheen hyvinvointia” niin kuin Helsingin kaupungin sivuilla kuvaillaan. Omiin negatiivisiin kokemuksiin on vaikuttanut myös se, että aloin odottaa toista lastani korona-aikana, jolloin Suomessa alkoi yllättäen vauvabuumi. Silloin neuvolan toimintaa jouduttiin Helsingissä priorisoimaan. Synnytyksen jälkeinen lääkärin tekemä jälkitarkastus oli äideiltä koronan vuoksi peruttu. Säästötoimi lisäsi tunnetta siitä, että äidin terveydellä ei ole väliä. Todellisuudessa äidin hyvinvointi korreloi suoraan perheen ja lasten hyvinvoinnin kanssa. Sama sanoma kuuluu juhlapuheissa. Toivottavasti se näkyy pian myös lapsiperheiden arjessa.