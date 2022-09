Mika Aaltolan kolumni: Ei se ollut Venäjä, Venäjä ja Venäjä

Suomessa käydään lähivuosina useat vaalit. Vaalitaiston tiimellyksessä silti ei saisi repiä rikki keskeistä, suomalaisten yhtenäisyyttä korostavaa hyvettä, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Miksi Suomi haki NATO-jäsenyyttä? Vastaus ei ole Venäjä. Suomen kansalaiset huolestuivat kyllä sodan alkua. Mutta vastaus löytyy siitä hetkestä, kun ymmärsimme Venäjän hyökkäysvoiman kohtaavan vastarintaa joka puolella Ukrainaa, kylissä ja kaupungeissa. Ilmiselväksi tuli se, että Venäjän imperialismi oli kesytettävissä yhtenäisen kansan voimalla. Tämä hetki soitti kelloa niin monen sydämessä, ettei se voinut olla kanavoitumatta yleisenä tahtotilana. Toivo ikuisen haasteen ratkaisuun tässä hetkessä heräsi. Nato-kannat kääntyivät eri puolilla Suomea.

Tämä tapahtui, koska strateginen kulttuurimme sisältää rikkaan kaikupohjan Venäjän uhan ymmärtämiselle, yhtenäisen kansakunnan hyveen. Suomi on moniarvoinen ja tasa-arvoinen maa. Mutta on asioita, joista olemme yhtä mieltä, joihin suomalainen valtiotaito perustuu. Keskeisin niistä on eripuran välttäminen vaaranhetkillä. Se itsessään luo suojaa pelotetta vastaan. Kukaan ei ollut erityisen militaristinen, vaan suuri enemmistö oli imperialistista sotaa vastaan, rauhan puolella. Olemme ääripuolustuksellisia yhdennellätoista hetkellä. Ihmiset ymmärsivät, että demokraattinen yhtenäisyys Suomessa tarvitsi turvakseen demokratioiden tiivistä yhteistyötä niin Euroopassa kuin Pohjois-Atlantilla.

” Suomi ei ole enää demokratian eristäytynyt etuvartio, kaukana muista demokratioista.

Tilanne on myös historiallinen. Suomi ei ole enää demokratian eristäytynyt etuvartio, kaukana muista demokratioista. Positiivinen kehitys EU:ssa ja Natossa on tuonut lännen Itämerelle. Kaikki muut paitsi kolonialistisen perintönsä herättänyt Venäjä kuuluvat länteen. Meillä on nyt liittolaisia etelässä, lännessä ja pohjoisessa. Tämä on historiallista. Suomi lakkasi olemasta eristäytynyt saari. Geostrategisen palapelin puuttuvien osien, Suomen ja Ruotsin, hitsaaminen kiinni puolustusliittoon oli tilanteen normalisoimista. Kansa teki varsin loogisen johtopäätöksen. Presidentti Sauli Niinistö on usein todennut, että kasakka vie sen, minkä irti saa. Tämä on ohjenuora, jota kautta on varsin helppo ymmärtää suomalaisten tuntoja.

Ukrainalaiset näyttivät meille tietä. Se, että Ukrainan johto vastoin Yhdysvaltojen tahtoa jäi saarrettuun Kiovaan, oli keskeinen tahtotilaa nostattava hetki. Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin puhe Euroopan johtajille näinä paineen hetkinä johti motivaation vahvistumiseen Euroopassa. Demokratiat eivät voi olla niin pehmeitä kuin Vladimir Putin fasistisissa fantasioissaan ajattelee. Ukrainan johdon päätös uhmata rauhan vuoksi Venäjän musertavaa voimaa ei siis tuntunut ainoastaan Suomen tasavallassa, vaan ympäri Eurooppaa. Se johti myös toimiin. Suomi lähetti aseita. Eurooppa päätti vähitellen mittavista sanktioista ja irtautumisesta Venäjän verisestä energiasta. Yhtenäisyyden aalto johti asteittain väkevämpiin toimiin Ukrainan puolustamiseksi imperialistista hyökkäystä vastaan.

” Suomessa on ollut aina keskeistä, että olemme vainon vaaran hetkillä kyenneet yhteismielisyyteen.

Suomessa on ollut aina keskeistä, että olemme vainon vaaran hetkillä kyenneet yhteismielisyyteen. Eri ideologiset kannat ja sisäpoliittiset kinat on heitetty syrjään tarvittavan tahtotilan saavuttamiseksi, jotta Venäjä ymmärtäisi jättää meidän rauhaan. Tämä yhtenäisyyden hyve on Natoa tarkempi rauhan tae. Valmius siihen elää vielä tänäänkin, sen kevät osoitti. Se on jo itsessään osoitus siitä, ettemme ole unohtaneet strategisen kulttuurimme viisautta. Pitkä YYA-aika ja sen jälkeinen toivon politiikka ei ole muuttanut perustoja tavassa ymmärtää Suomen asema ja geopoliittinen pääuhka kansalaisten elämänmuodolle.

Suomessa koittaa joukko vaaleja seuraavien vuosien kuluessa. Ne synnyttävät intohimoa. Mutta niiden ei saisi antaa repiä rikki keskeistä, yhtenäisyyttä korostavaa hyvettä. Sisäiset erimielisyydet kalpenevat tuhoamissodan rinnalla. On hyvä suhtautua yleiseen demokraattisen yhtenäisyyteen huomattavasti suuremmalla intohimolla, kuin sisäpoliittisiin kiistoihin. Demokratiaa pitää elää teoissa, ei vain juhlapuheissa. Suomalaiset tietävät sydämissään, kun ollaan tosiasioiden äärellä. Tästä kaikupohjasta, yhtenäisyyden hyveestä, on hyvä ammentaa myös vaalikampanjoissa eduskuntavaalien lähestyessä.