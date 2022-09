Kokaiini on ensi kertaa syrjäyttänyt amfetamiinin pääkaupunkiseudun viikonloppukäytössä.

Kokaiinin käyttö on yleistynyt Suomessa ja huume on lisännyt suosiota etenkin pääkaupunkiseudulla, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n jätevesitutkimuksesta.

Suomessa meni kesällä rikki yksi merkkipaalu. Pääkaupunkiseudulla kokaiini syrjäytti suomalaisten suosiman amfetamiinin viikonloppuisin.

Pääkaupunkiseudun lisäksi kokaiinia käytetään Lahdessa, Turussa, Hämeenlinnassa ja Tampereella.

– Tampereella menee kokaiiniraja, THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää sanoo.

Kokaiinin käytön lisääntyminen näkyy myös Salon ja Kuopion alueen jätevesissä. Määrät ovat Kankaanpään mukaan kuitenkin huomattavasti alhaisempia kuin pääkaupunkiseudulla.

Jätevesitutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on nousussa.

Helsingin poliisilla on samansuuntaisia havaintoja kuin THL:n raportit paljastavat.

– Katukuvassa ja takavarikoissa näkyy, että kokaiini on nousussa ja amfetamiinia on markkinoilla, mutta sitä on vähemmän kuin aikaisemmin ja se on huonolaatuista, rikostarkastaja Kimmo Sainio summaa.

Vuosi sitten poliisi osallistui laajaan FBI:n operaatioon, joka onnistui paljastamaan amfetamiinin salakuljettajia ja vaikeutti huumeiden maahantuontia. Sainion mukaan markkinoille ei ole operaation jälkeen tullut uusia toimijoita.

– Suomessa amfetamiini on aina ollut suosituin huumausaine, käyttäjäkunta on markkinoilla olemassa. He joutuvat nyt tyytymään huonolaatuiseen amfetamiiniin.

Kokaiinin käyttäjäkunta on varakkaampaa väkeä.

Kokaiini on kalliimpi huume kuin amfetamiini. Poliisin tietojen mukaan yksi gramma maksaa 100–150 euroa.

– Ehkä kymmenen vuoden nousukausi on ajanut siihen, että käyttäjiä on enemmän tai ihmisillä on enemmän rahaa käyttää huumausaineisiin, rikostarkastaja Kimmo Sainio arvelee.

Kokaiinin yleistyminen näkyy pääkaupunkiseudulla Sainion mukaan siinä, että yksittäisiä takavarikkoja tehdään enemmän kuin aikaisemmin. Käyttäjiä ja hallussa pitäjiä tulee entistä enemmän poliisia vastaan.

Kokaiinin yleistyminen osoittaa Sainion mukaan myös sen, että markkina on olemassa, huume on tullut Suomeen ja ainetta on saatavilla.

Kokaiinia on perinteisesti tuotu Suomeen Espanjasta tai Hollannista, joissa on suuria satamia ja reitit suoraan Etelä-Amerikkaan.

– Meillä on viitteitä myös suorasta salakuljetuksesta Etelä-Amerikasta Suomeen. Väyliä on varmaan monia.

Huumeiden maahantuonti Suomeen tapahtuu Sainion mukaan usein eteläisestä Suomesta, missä suuret satamat sijaitsevat. Pääkaupunkiseutu on perinteisesti ollut yhdyspiste huumausaineiden tuonnissa.

Huumekauppa on Kimmo Sainion mukaan siirtynyt entistä enemmän katukaupasta sosiaaliseen mediaan.

– Huumeita saa nykyisin hankittua netin kautta ilman, että tarvitsee tuntea rikollispomoa missään muussa maassa. Tilauksen voi tehdä kotiin asti. Se on helpottanut ja mahdollistanut laajemman käytön ja myynnin.

Huumekauppa on siirtynyt poliisin mukaan kaduilta sosiaaliseen mediaan.

Sainio toivoo ihmisten ymmärtävän, etteivät huumeet merkitse mitään harmitonta illanviettoa. Hän varoittaa, että huumeisiin liittyy ennemmin tai myöhemmin järjestäytynyt rikollisuus ja kaikki siihen liittyvät lieveilmiöt, kuten väkivalta.

Helsingissä on nähty huumeiden hankintaan liittyvänä ilmiönä katuryöstöjä, Sainio kertoo.

Kun joku tilaa sosiaalisesta mediasta huumetta ja myyjä saapuu tuomaan tuotetta, hänellä ei olekaan huumetta, vaan hän ryöstää ostajan paikan päällä.

Voi käydä myös toisin päin. Huumediileri tulee tuomaan tuotetta sovittuun tapaamispaikkaan, mutta ostajalla ei ole rahaa, vaan hän ryöstää huumausaineet myyjältä.

– Se on lieveilmiö, joka on yleistynyt tämän kesän aikana, Sainio kertoo.

THL:n raportin mukaan huumausaineiden määrät ovat tuplaantuneet Suomen jätevesissä kymmenessä vuodessa.

Sainio sanoo, että yleinen ilmapiiri huumeiden käyttöön liittyen on muuttunut.

– Nykynuoriso ajattelee niin, että huumeiden käyttö on parempi juttu kuin perinteinen alkoholin käyttö. He ajattelevat, että alkoholi on pahempi myrkky kuin huumeet.