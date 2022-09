Rovaniemen poliisin tietoon on tullut tapauksia joissa vanhuksille on soittanut poliisiksi tekeytynyt henkilö ja pyytänyt heiltä verkkopankkitunnuksia.

Lapin poliisilaitos tiedotti torstaina, että valepoliisi on saanut huijattua vanhukselta huomattavan summan rahaa Rovaniemellä. Elokuun 26. päivänä vanhukselle soittanut henkilö oli esitellyt itsensä poliisiksi ja sanonut, että ikäihmisen tilille on murtauduttu. Uhrilta saatiin huijattua verkkopankkitunnukset ja näin saatiin aiheutettua tuhansien eurojen vahinko sen varjolla, että poliisin väitettiin yrittävän palauttavan rahoja.

Toiselle uhrille valepoliisi soitti keskiviikkona 31.elokuuta. Soittaja kertoi, että poliisi on ottanut kiinni rosvoja, joiden hallussa on ollut niin sanotut skimmauslaitteet ja että uhrin tililtä on nostettu 9 000 euroa. Uhri ei uskonut valepoliisia ja teko jäi yrityksen asteelle.

Viime viikolla poliisi varoitti Koillismaalla poliisiksi esittäytyvien henkilöiden huijaavan ihmisiltä pankkitunnuksia. Huijauksia ja huijausyrityksiä on poliisin mukaan esiintynyt viime kuukausien aikana. Poliisin mukaan osa yrityksistä on onnistunut.

Poliiseiksi esittäytyneet henkilöt ovat lähestyneet uhrejaan puhelimitse ja väittäneet, että pankkitunnukset antamalla poliisi pystyy estämään pankkitilin kaappaamisen.

Poliisi muistuttaa jälleen, että poliisi ei koskaan kysy verkkopankkitunnuksia tai avainlukulistan tunnuksia. Lisäksi poliisi kehottaa omaisia ja läheisiä huolehtimaan siitä, että ikäihmisten pankki- ja luottokortteihin asetetaan sopivat turvarajat ostoille ja käteisnostoille. Turvarajat suojaavat kortteja väärinkäytön varalta.