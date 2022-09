Seppo Varjuksen kolumni: Niukkuus vei futisliput ja sähkön töpselistä – kenen syy?

Kun pitää jakaa ei-oota, kuinka sen voi jakaa oikein?

En syytä kohtaloa. En syytä valtiovarainministeriä. En syytä Helsingin Jalkapalloklubia.

En saanut ostettua lippuja Euroopan liigan HJK-Roma otteluun. En, vaikka minulla olisi kausikorttilaisen etuosto-oikeus.

Syytän itseäni. Syytän epäonnistumistani digitaalisessa ostostapahtumassa. Syytän väärän vaihtoehdon klikkaamista.

Tai enpä syytäkään itseäni. Syytän taas kerran tietokonettani. Haluan murjoa, pilkkoa ja kuristaa sen. En voi. Se on työnantajan omaisuutta. AARGH!

Liput Roma-peliin menivät yleisessä myynnissä 20 minuutissa. Ottelut Real Betisia ja Ludogretsia vastaan myytiin myös loppuun, mutta niihin sain liput.

Tapaus on herättänyt teoreettista keskustelua.

Twitterissä Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus katsoi HJK:n myyneen lippuja liian halvalla, mihin viittasivat ”teoria ja empiria”.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti puolusti kausikorttilaisten etuosto-oikeutta sillä, että se lisää kausikorttien suosiota. Perheilläkin on varaa tulla matsiin, kun liput ovat halpoja. Riihilahti totesi, että niukkuus on ”ihan ok asia”.

Vaikeita kysymyksiä. Aivan samoja pohditaan nyt isommissakin ympyröissä.

Sähköstä ja kaasusta on pulaa. Euroopan hallitukset jakavat niukkuutta.

Kuluttajaa on hankalaa pelastaa hintojen nousulta. Jos jaettaisiin vain rahaa, kuluttuja voisi yrittää kuluttaa kuten ennenkin. Se taas ei onnistu, koska sähköstä ja kaasusta on oikeasti pulaa. Korkea hinta on paras keino vieroittaa kuluttaja tottumuksista, jotka ovat äkkiä käyneet mahdottomiksi.

Poliitikot tietävät tämän, mutta paha on jättää vanhusta jättää kotiinsa ja antaa velkaantuneen perheen joutua taivasalalle. Miten selität kaiken joukolle huolestuneita perheenisiä?

Ei ole hyvä hetki olla poliitikko.

Jotkut sentään yrittävät. Taloushistorioitsija Kwasi Kwartengista veikataan Britannian seuraavaa valtiovarainministeriä.

”Vuoden öljykriisi 1973 johti näkyihin länsimaiden finanssikatastrofista. Öljyn hintapiikit nostivat kaikkia hintoja, sillä talouksien riippuvuus siitä oli raskas”, Kwarteng kirjoitti vuonna 2014 teoksessaan War and Gold, Sota ja kulta.

Tämän päivän otsikoita.

Kwarteng kuvaa kuinka öljykriisiä seurasi uudenlaisen talouspolitiikan nousu erityisesti englanninkielisissä maissa. Valtaan tulivat Reagan ja Thatcher. Heidän talouspolitiikkaansa ivattiin ensin, mutta nykyään se on valtavirtaa Suomessakin. Konservatiivipoliitikko Kwarteng toki itsekin hyötyy tästä perinnöstä.

War and Gold ei varsinaisesti käsittele energiakysymyksiä vaan valtioiden velkaantumista. Ja sodankäyntiä.

Ympäri käydään, yhteen tullaan. Suomessakaan valtio ei voi suojata kansalaisia hintojen nousulla lisää velkaa ottamatta. Energiakriisin pääsyy on nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan seurauksineen. Vuonna 1973 se oli Israelin ja arabien sota seurauksineen.

Kaaoksesta voi taas käynnistyä uusi aika, joka antaa arvaamattomille uusille ideoille tilaa. Vaikea sanoa miltä poliittiselta suunnalta ne tulevat. Kuka voittaa pelin tulevaisuudesta?

Vähän kuin futismatsi. Tulosta ei koskaan ihan varmasti tiedä.