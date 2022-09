Suomen Kansallisteatterin uuden puolen mittava peruskorjaushanke on edennyt pitkälle. Tänään ovat vuorossa työmaakierros ja harjannostajaiset.

ISTV:n suorassa lähetyksessä pääsee tänään torstaina näkemään, miltä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan talon sisällä juuri nyt näyttää.

Työmaakierroksen kello 13.00–13.50 vetää SRV:n työmaapäällikkö Erkki Tuikkanen. Mukana on Kansallisteatterin tekninen johtaja Antti Aho. Toimittaja on ISTV:n Antti Virolainen.

Uudistushankkeeseen sisältyvät peruskorjauksella tuotettavaksi kaksi teatterinäyttämöä katsomoineen (Pieni näyttämö ja Taivassali), esitysharjoitustiloja, teatterin tukitoimien työ-, logistiikka- ja teknisiä tiloja sekä kahvilatiloja.

Peruskorjattavan rakennuksen laajuus on 8 250 bruttoneliömetriä.

Katutasossa entiselle paikalleen palautettu kahvila- ja esiintymistila avaavat uuden näkymän teatterin toimintaan ja Kaisaniemen puiston yhteyteen”, Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoo.

Kärkihankeallianssina toteutettavan hankkeen rakentaminen käynnistyi alkusyksystä 2020 maanrakennus- ja pohjavahvistustöillä. 1950-luvun osan purkutyöt aloitettiin lokakuussa 2020, mutta 1930-luvun puolella purkutyöt päästiin aloittamaan vasta marraskuussa 2021.

Hankkeeseen kohdistunut valitus ja sen käsittely viivästyttivät projektia yli vuoden. Suunnittelussa ja rakentamisessa on kuitenkin pyritty kirimään aikataulua merkittävästi, ja näin ollen uudet tilat saadaan käyttöön tavoitteen mukaisesti syyskaudelle 2023.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään sisä- ja ulkopuolisia peruskorjaustöitä sekä uusia paikallavalurakenteita. Väliosalle pystytetyn sääsuojan sisällä tehdään julkisivun ja vesikaton korjaustöitä. Työmaan vahvuus on 130 työntekijää.

– Uudistamme Kansallisteatteria sen hienoa alkuperää kunnioittaen. Vanhoja materiaaleja on pyritty paitsi entisöimään, myös uusiokäyttämään uusituissa tiloissa. Esimerkiksi vanhan puuverstaan lattiapölkyistä on toteutettu tilaan tulevaan Taivassaliin uusi lattia, ja saman tilan vanhoista äänenvaimentimena toimineista alumiinilevyistä on luotu kahvilatilaan uusia seinäelementtejä, projektipäällikkö Pekka Kähkönen SRV:ltä kertoo.

Nykyinen Kansallisteatterin rakennuskanta on rakentunut kolmessa päävaiheessa.

Rautatientorin puoleinen teatterin päärakennukseksi mielletty rakennus, Suuri näyttämö, valmistui vuonna 1902.

Päärakennusta laajennettiin 1930-luvulla suuren näyttämön taustatiloilla ja 1954 korttelin pohjoisosaan valmistui Pienen näyttämön rakennus.

Viimeksi Kansallisteatterissa on peruskorjattu niin sanottu vanha osa, Suuri näyttämö, jonka peruskorjaus valmistui 2000-luvun alussa.