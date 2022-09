Ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan kyse on kohdistetusta tehoste­rokottamisesta, joka ylläpitää suojaa vakavaa tautia ja kuolemia vastaan.

Tehosterokotteen voi ottaa syksyllä, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronarokotusta kaikille yli 65-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville.

Erona aiempaan THL:n suositukseen on, ettei enää ole väliä, kuinka monta rokotetta on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa on mahdollisesti sairastanut koronan.

