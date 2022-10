Kuljetusala kiinnostaa naisia

Nuoret naiset hakevat kuljetusalan koulutuksiin aiempaa aktiivisemmin. Hakijamäärät ovat kasvaneet tuntuvasti parin viime vuoden aikana esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopistossa.

Logistiikka-alan koulutuspäällikkö Matti Heikkilä Tredusta kertoo, että 2000-luvun alussa naisia oli noin 1–2 prosenttia. Nykyään valituista noin 30 prosenttia on naisia.

– Henkilöliikenteessä prosentti on ollut aina hieman korkeampi, mutta nyt naisia hakeutuu erityisesti tavaraliikenteeseen. Mielenkiintoista on, että suuri osa hakeutuu maansiirtokuljetuksiin, Heikkilä kertoo.

Heikkilä arvelee, että Tampereen seudulla maansiirtokuljetukset kiinnostavat, koska kaupungissa on rakennettu viime vuosina näkyvästi uutta infraa.

Moni kuljetusalalla työskentelevä nuori nainen kertoo työstään sosiaalisessa mediassa. Heikkilä arvelee, että se on osaltaan vaikuttanut alan suosioon. Lisäksi hän nostaa esiin palkkauksen ja työolot. Työ ei ole enää fyysisesti niin raskasta kuin aiemmin.

– Palkkaus on selkeästi parempi kuin perinteisesti naisvaltaisina pidetyillä aloilla esimerkiksi kaupanmyyjänä. Moni meiltä valmistunut on ollut siihen tyytyväinen.

Laajassa kuvassa ammatit ovat yhä jakautuneet Suomessa tiukasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tilastokeskuksen Yliaktuaari Miina Keski-Petäjä kertoo, että pientä muutosta on kuitenkin nähtävissä.

Esimerkiksi logistiikka-alalla naisten osuus on noussut noin 20 vuoden aikana 11 prosentista 17 prosenttiin.

– Toki tilastot tulevat aina vähän jäljessä. Kestää vuoden tai kaksi, että uudet opiskelijat näkyvät luvuissa.

Naisten osuus on noussut hieman myös perinteisesti miesvaltaisilla ict-aloilla. Tekniikan alojen houkuttelevuutta on yritetty kasvattaa esimerkiksi erilaisilla hankkeilla.

– Nyt on paljon puhuttu esimerkiksi koodaamisesta. On ollut hankkeita, jotka ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että kiinnostus on lisääntynyt.

Keski-Petäjä sanoo, että vielä on mahdotonta arvioida, miten esimerkiksi hoitoalan ympärillä käyty keskustelu vaikuttaa nais- ja miesvaltaisten alojen tilanteeseen. Sukupuolijakaumaa keskustelu tuskin muuttaa.

– Sukupuoliroolien ja stereotypioiden purkaminen kuuluu meille kaikille. Nuoret eivät tee valintoja tyhjiössä. Tärkeä kysymys on myös se, miten miehiä saataisiin enemmän naisvaltaisille aloille.