Leena sai tarpeekseen Ylläksen väärin kakkaavista turisteista

Äkäslompolon suolistovaivoihin erikoistunut ravitsemusterapeutti laati Twitter-ohjeet oikeaoppiseen maastokakkaamiseen.

Suomalaiset ovat ulkoilevia ihmisiä ja tässä artikkelissa tarkastellaan heidän ulostamistaan ulkosalla.

Sen ongelmallisuutta.

Vaan eiköhän puhuta turhia sievistelemättä kakkaamisesta, sillä niin tekee myös aiheen tapetille tai kissan pöydälle rohkeasti nostanut Leena Putkonen.

Putkonen asuu Äkäslompolossa Ylläksen matkailualueen tuntumassa ja tuntee turhankin hyvin turistien tavan toimittaa tarpeitaan.

– Ihmiset eivät osaa kakata luonnossa. Kun kävelee koiran kanssa, tätä ilmiötä tulee vastaan, Putkonen näkee.

Turistin kakka on usein oikea teko väärässä paikassa.

Leena Putkonen ja koira. Tässäkin paratiisissa vaanii, jos ei käärme, niin turistin kakka.

Koska Putkonen on taustaltaan tietokirjailija ja koulutettu eräopas, hän ei nosta käsiään pystyyn, ei levittele käsiään eikä pui nyrkkiä, vaan haluaa opettaa ja valistaa.

– Olen laillistettu ravitsemusterapeutti, joka on erikoistunut vatsa- ja suolistovaivoihin, joten kakkakeskustelu on minulle aika luontaista.

Putkonen kirjoitti äskettäin Twitteriin pitkän informatiivisen ketjun opiksi ja ojennukseksi, miten turistin tulee toimia, kun kohtaa suomalaisessa luonnossa kakkahädän.

Ketju sai myönteisen vastaanoton ja kävi ilmi, ettei ongelma rajoitu vain karuun ja ohutkunttaiseen tunturiluontoon.

– Monet kansallispuistot ovat aika kaameita. Kun käyt Nuuksiossa, siellä on kuin serpentiiniä vapun jäljiltä. Vessapaperifestivaalit.

Ankeimmat näyt Putkonen on silti kohdannut kotikentällään.

– Talvella varsinkin, kun koirat metsästävät niitä tunturin tuulessa pyöriviä kakkapapereita.

– Puhutaan, että suomalaiset ovat jotain luontokansaa. En ole samaa mieltä. En usko, että porukka osaa enää toimia metsässä.

– En tiedä, onko koskaan osannutkaan.

– Ajatellaan, että sinnehän se hukkuu, mutta ei se niin mene, kun ollaan vilkkaasti käytetyn reitin vieressä ja populaa on paljon.

Erityisesti koronavuosina suosituimmilla retkeilyalueilla oli suorastaan tungosta.

Yhdysvaltalainen metsäkakkaajan käsikirja oli menestys vuonna 1989. Putkonen muistuttaa sikäläisten suorituspaikkojen poikkeavan osin suomalaisista.

Yhdysvaltalainen Kathleen Meyer kirjoitti vuonna 1989 ilmestyneen käsikirjan How to Shit in the Woods, josta on otettu runsaasti uusia painoksia.

Tuttu kirja Putkoselle.

– Siinä on tietysti jenkkinäkökulma ja erikoismaastot (mm. autiomaat) ja heillä on mukana veneissä raahattavia vessoja, mutta perusidea on sama.

Putkonen on pohtinut suomalaisen käsikirjan kirjoittamista, sillä tietoa oikeaoppiseen maastokakkaamisen on saatavilla vähän.

Syy lienee häveliäisyys.

Luonnossa liikkumiseen opastavat ja kannustavat julkaisut ja sivustot vaikenevat käytännössä tyystin luonnon helmaan kakkaamisesta, vaikka sitä tapahtuu koko ajan ja tälläkin hetkellä jossain päin Suomea.

– Herran jestas! Ei uskalleta edes puhua, vaikka ne seuraukset ovat hirvittävän paljon ällöttävämpiä kuin puhuminen, Putkonen puuskahtaa.

Alan yhdysvaltalaisessa raamatussa käytettiin huumoria apuna monelle häveliäälle vaikean aiheen käsittelyssä. Se on myös Putkosen tyyli.

Väärin kakkaaminen on läheistä sukua toisen ikävän ilmiön kanssa: roskaamisen. Ja vessa­paperit ovat samanlainen riesa kuin makkara­paketit.

Ihmisestä tulee sitä, mitä hän syö.

– Ja sinappi ja ketsuppi -tönteröt. Ei jakseta kantaa pois, vaikka ovat silloin tyhjempiä, Putkonen ihmettelee.

Tönterö on savon kieltä eli tarkoittaa jotain, mikä siitä tulee liikoja miettimättä mieleen.

Roskaaminen on puolestaan etäistä sukua luonnon kulumiselle, joka sekin lisääntyy koko ajan.

– Ihmiset hakeutuvat laumoittain tiettyihin paikkoihin, joita tägäillään Instagramiin. Australiansuomalainen kollegani sanoi suomalaisten olevan kuin lampaita. Yksi menee tuonne, ja kaikki menevät perässä.

Australiassa on paljon lampaita, joten kysymyksessä on kokemusasiantuntija.

Palataan Instagramista alkuperäiseen aiheeseen, luonnonkauneuden kääntöpuoleen, ihmisen takapuoleen.

Putkosen mahdollisen tulevan ”Näin kakkaat metsässä” -opaskirjan tiivistetty versio on luettavissa Putkosen Twitter-julkaisusta ”Täydellisen erä- / hätäkakan ABC”.

Hän esittelee oman vessabäginsä, joka on pieniä muovipusseja, käsidesiä, tamponeita ja paperirullan sisältävä litran kuivapussi. Uudenterävä kakkalapio sujahtaa pussiin heti, kun sille on hankittu teränsuojus.

Leena Putkosen luonnon helmaa säästävän vessabägin sisältöä.

Lapion sijasta voi kaivaa käsillä tai puukolla, ”sillä kaivaa you must, kakkoja ei tehdä maan pinnalle, vaan kuoppaan, itse tehtyyn tai luonnon omaan”.

Kuopan paras paikka on kauempana tiestä tai etenkin vesistöstä.

Putkosen ihannetilanteessa kakkaaja on kyykyssä, koska se on old school -tapa, jossa suoli tyhjenee parhaiten. Syyt liittyvät ihmisen anatomiaan.

Kyykkimistä voi harjoitella, ja se helpottuu, jos voi ottaa tukea jostain.

Kakkapaperit piilotetaan juurakoiden tai sammaleen sisään, mutta jos se ei ole mahdollista, ne tuodaan muovipussissa pois luonnosta.

Paperin tarvetta vähentää sileän tikun tai lumipallon käyttö esipyyhkimisessä.

Paperin polttaminen on optio, jota ei pidä käyttää, mikäli maasto on kuiva.

Huomaavaisen kuoppaan kakkaajan varusteet eivät vie paljon tilaa.

Aina ei ehdi kaivaa kuoppaa, sillä ”hätä ei lue lakia”.

Tämä ei vapauta jälkitöistä eli kakka peitellään ja kasaan laitetaan pystyyn merkkitikku. Jos mahdollista, kuopattoman hätäkakan paperit tuodaan pois.

Koirankakan kanssa Putkonen neuvoo toimimaan kuten edellä hätäkakan kanssa.

Putkonen muistuttaa, että elämä on näkökulmakysymys: ”Mikä turisteille voi tuntua syrjäiseltä polulta, on meille asukkaille todennäköisesti arkinen lenkkipolku.”

Esimerkiksi kansallispuistoissa saattaa olla tarjolla huusseja, jolloin huomaavainen kakkaaja pyrkii käyttämään niitä.

”Huussietikettiin kuuluu, että istutaan kunnolla alas eikä huojuta aukon yllä ruiskien pissiä tai varpusparvea ympäriinsä.”

Putkonen toivoo, että myös penikselliset ihmiset joko istuisivat tai tähtäisivät todella tarkasti.

Kirjoituksensa lopussa Putkonen ylistää kyykkyasennon kaikin puolista autuutta, sillä ilman sitä ”pissaaminen jää vajaaksi”.

Pöntöllä ei kuitenkaan pääse kyykkyyn, sillä oikea puhdasoppinen kyykky on jotain ihan muuta.

Putkonen ei kehota taiteilemaan kyykyssä pöntön päällä, mutta ei toisaalta usko suomalaisten kovin pian suostuvan kyykkymallisiin huusseihin.

Vaikka ne olisivat unelmaratkaisu.