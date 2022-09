Virolainen perintäfirma karhuaa Helsingissä asuvalta naiselta kahdeksan vuotta vanhaa parkkisakkoa.

Virolaissyntyinen Helsingissä asuva 52-vuotias Julia (nimi muutettu) meni sattumalta katsomaan vanhaan virolaiseen sähköpostiosoitteeseen tullutta postia. Hän hätkähti nähdessään, että tammikuussa hän oli saanut karhukirjeen virolaiselta perintätoimistolta.

Karhukirjeen mukaan Julia oli pysäköinyt vuonna 2014 Viron rekisterissä olevan autonsa virheellisesti Helsingin Herttoniemeen, minkä vuoksi yksityinen pysäköinninvalvoja ParkkiPate oli rapsauttanut 60 euron sakon. Lasku oli kirjeen mukaan edelleen maksamatta.

Perintäkulujen ja viivästyskorkojen kanssa Julian pitäisi maksaa nyt 110 euroa perintätoimistolle. Velkojaksi oli merkitty Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy, joka on ParkkiPaten aputoiminimi.

Julia löysi onnekseen nettipankista vanhan tiliotteen, jonka mukaan hän oli aikoinaan maksanut ParkkiPaten lähettämän pysäköintivirhemaksun.

Julia otti virolaiseen perintätoimistoon yhteyttä ja kertoi tilanteesta. Selvisi, että vanha karhu on vielä elokuussa voimassa.

– On täysin kestämätön ajatus, että kenelläkään olisi jäljellä kuitteja kahdeksan vuoden takaisista maksuista. Ja kuka voi muistaa, onko kahdeksan vuotta sitten pysäköinyt autonsa Herttoniemeen tai kuka on toiminut kuljettajana, Julian suomalainen mies tuhahtaa.

Miehen mielestä karhukirje on melkoista kalastelua. Hän muistuttaa, että perintämaksut vanhenevat yleensä kolmessa vuodessa.

Hän uskoo, että moni virolainen voi puutteellisen kielitaidon tai lainsäädännön huonon tuntemuksen vuoksi kokea turvallisemmaksi maksaa karhu.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on siviilioikeudellista toimintaa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Juha Jokinen.

Kiinteistön omistaja voi antaa yksityiselle yritykselle pysäköinninvalvonnan tehtäväksi. Toiminta on sopimusperusteista.

– Se ei ole viranomaistoimintaa ja siinä tulee yleinen vanhentumisaika kolme vuotta erääntymisestä.

Perittävät maksut vanhenevat laskun erääntymisestä kolmessa vuodessa, jos kolmen vuoden aikana asiakasta ei ole muistutettu maksusta.

Jokisen mukaan Suomessa laki saatavien perinnästä säätelee yksiselitteisesti, että vanhentunutta saatavaa ei saa periä.

– Jos on Suomessa syntynyt valvontamaksu, en näe, miksi sitä pitäisi Virossa kahdeksan vuoden jälkeen saada periä. Sehän on petollista toimintaa varsinkin, jos maksu on jo maksettu.

ParkkiPaten virolaisesta alihankkijasta Julianus Inkasso OÜ on kilpailu- ja kuluttajavirastoon tullut seitsemän ilmoitusta ajalta 14.10.2021–2.6.2022. Kuluttajat valittavat, miten heiltä on peritty karhuja vuodelta 2014 ja osa kertoo, että he ovat maksaneet aikoinaan laskunsa.

Ilta-Sanomat kirjoitti aiemmin virolaisessa rekistereissä olevien autojen saamista karhuista.

Maksujen perintä virolaisilta tuli mahdolliseksi vuosi siten, kun Viron viranomaiset antoivat luvan luovuttaa virolaisten autojen haltijatietoja Suomeen valvontamaksujen perintää varten.

ParkkiPate käyttää perinnässä alihankkijana virolaista Julianus Inkassoa.

ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta vastaa sähköpostitse IS:lle, että hänen näkemyksensä mukaan Julianus Inkasso noudattaa lakia ja hyvää perintätapaa saatavia periessään, sekä myös Viron vallitsevia vanhenemisaikoja saatavien osalta.

– Lähtökohta toki on se, etteivät laskunsa jo maksaneet tahot saa yhteistyö­kumppaneiltamme perintäkirjeitä.

IS tavoittaa puhelimitse Julianus Inkasson toimitusjohtajan Oliver Markvartin ja tiedustelee vanhojen pysäköintivirhemaksujen perinnästä.

Markvart pyytää lähettämään kysymykset sähköpostitse yrityksen viestintätiimille.

Viestintätiimi vastaa myöhemmin ja kertoo, että maksujen velkoja eli suomalainen pysäköinninvalvoja luovuttaa tiedot maksamattomista sakoista perintäyhtiölle. Lähettämällä tällaisen vaatimuksen asiakas vahvistaa, että vaatimus on pätevä ja että se voidaan periä.

Miksi veloitatte jo maksetuista maksuista?

– Joskus on tilanteita, joissa lisäselvityksiä vaatimuksesta tarvitaan, ja näissä tapauksissa varmistamme, että meillä on kaikki vaaditut tiedot, viestintätiimi vastaa.