Juvan epäilty paljusurma yllätti naapuruston – elämöinti on kiinnittänyt huomiota ennenkin

– Paljukuolema ei ollut minulle mikään yllätys, mutta se, että se onkin mahdollinen henkirikos, se kyllä yllätti, eräs juvalainen kommentoi.

Juva

Itä-Suomen poliisilaitos kertoi tiistaina tutkivansa epäiltyä henkirikosta Juvalla Etelä-Savossa.

Poliisi epäilee nelikymppisen paikkakuntalaisen miehen kuolleen kylpypaljuun hukuttamisen seurauksena viikonloppuna.

Uhri löytyi istuvasta asennosta pienestä ilmatäytteisestä kylpypaljusta, jonka pohjalla oli muutamia kymmeniä senttejä vettä. Ruumiissa havaittiin mahdollisia ulkoisen väkivallan merkkejä.

Poliisi tutkii tapausta toistaiseksi tappona, josta epäillään 35-vuotiasta paikallista miestä. Häntä esitetään keskiviikkona vangittavaksi.

Epäilty rikospaikka sijaitsee Juvan keskustan tuntumassa omakotitalon piha-alueella, jonne pieni kylpypalju oli pystytetty.

Virkavalta jatkaa teknistä ja taktista tutkintaa selvittääkseen, onko kyseessä rikos vai mahdollinen tapaturma.

Tiistaina illansuussa aivan Juvan kirkonkylän keskustan kupeeseen muutama vuosikymmen sitten rakennetulla omakoti- ja rivitaloalueella oli rauhallista.

Niin rauhallista kuin pienehkön savolaiskunnan elokuun lopun iltana voi kuvitella olevankin. Ihmisiä ei juuri ollut liikkeellä, eikä talojen pihoillakaan paljon liikettä näkynyt. Tunnelmasta ei voinut päätellä, että alueella olisi hiljattain tapahtunut henkirikos.

Tieto lauantaisesta paljukuolemasta oli kuitenkin levinnyt monien juvalaisten tietoon huhupuheina jo viikonvaihteessa sosiaalisen median kautta. Tapaus oli eittämättä alkuviikon puheenaihe, vaikka kuolema paljuun ei ainutkertaista ole.

Tiistainen tieto siitä, että poliisi epäileekin tapauksessa henkirikosta, oli kuitenkin monille yllätys.

– Kyllä täällä poliisit kävivät minultakin kyselemässä, mitä olen nähnyt ja kuullut. Tuossa ne juhliaan pitivät, mutta en minä sen enempää asiasta tiedä. Sen tiedän, että äänekkäitä juhlia talossa on pidetty aikaisemminkin ja kyllä siellä poliiseja on tarvittu ennenkin, epäilyn surmapaikan naapurustossa asuva mies sanoi. Nimellään hän ei halunnut havainnostaan kertoa.

Saman vahvistivat myös kaksi saman kadun varressa keskustelemassa ollutta miestä.

– Siinä talossa on juhlittu jo kahdessa sukupolvessa. Paljukuolema ei ollut minulle mikään yllätys, mutta se, että se onkin mahdollinen henkirikos, se kyllä yllätti. En minä sellaista osannut epäillä.

Kadun toisella puolella rivitalossa asuva mies puolestaan kertoi, että poliiseja on tarvittu ennenkin rauhoittelemaan talossa tapahtunutta kovaäänistä juhlintaa.

– Siellä on ollut usein paljon porukkaa ja bassojen jumputus on kuulunut laajalle. En tunne tarkemmin talon väkeä, mutta kuulematta sitä juhlintaa ei ole voinut olla. Sellaista porukkaa siinä on pyörinyt.

Sen verran tapaus on kuitenkin järkyttänyt naapurustoa, että osa kadun asukkaista ei halunnut sanoa tuntemuksistaan yhtään mitään. Aivan kuin epäilty henkirikos olisi saanut heidät pelkäämään, sillä Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan uhrilla oli rikostaustaa. Lisäksi molemmat ovat tunnettuja harrastuksestaan voimailupiireissä.