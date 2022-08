Skandaaleissa rypenyt Saksan laivaston ylpeys on Suomessa – tällaista on elämä Gorch Fock -purje­laivassa

Gorch Fock -purjelaivan peruskorjausbudjetti paisui kuudessa vuodessa peräti 13,5-kertaiseksi alkuperäiseen arvioon verrattuna, mikä herätti Saksassa suurta kritiikkiä. Nyt 89-metrinen purjelaiva on vihdoin taas koulutuskäytössä, ja se on menneistä ongelmista huolimatta komea näky. ISTV tutustui merikadettien arkeen aluksella.

Saksan merivoimien kolmimastoinen Gorch Fock -purjealus saapui Suomeen sunnuntaina. Purjelaivalla on komea historia, mutta suurimman osan viimeisestä vuosikymmenestä alus on seissyt telakalla korjattavana. Monta miljoonaa ja vuotta ehti vieriä, mutta nyt alus on taas merillä.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla vieraillaan Gorch Fock -aluksella. Saksalaiset merikadetit kertovat arjestaan: esimerkiksi päämastossa työskentelystä ja nukkumisesta riippumatoissa ahtaissa tiloissa.

Gorch Fock valmistui vuonna 1958, ja aluksella on pitkä historia. Yhteensä jopa noin 15 000 merikadettia on kouluttautunut aluksella.

Kohuja on viime vuosina riittänyt, mutta Gorch Fock on siitä huolimatta Saksan laivaston ylpeydenaihe.

Gorch Fock -purjelaiva on Helsingin loppukesän auringossa komea näky. Kiinnittymispaikka on Katajanokan laiturissa, aivan Kauppatorin kupeessa.

Kyseessä on vuonna 1958 koulutuskäyttöön valmistunut purjealus, eikä se ole aseistettu. Aluksen pituus on 89 metriä ja leveys 12 metriä. Siinä on kolme mastoa, joista korkein kurottaa noin 45 metrin korkeuteen.

Bundeswehrin eli Saksan puolustusvoimien merikadetit suorittavat Gorgh Fockilla ensimmäisen purjehduksensa suurella purjealuksella ja siten yhden tulikasteistaan. Palvelusympäristö on varsin erikoinen ja vaatii kadeteilta sekä henkistä että fyysistä kestokykyä.

Suomalaiset kadetit saapuivat tutustumaan alukseen.

Saksalainen merikadetti Marlon Mähl kertoo, että päivärytmin opettelussa menee oma aikansa.

– Aloitamme päivämme aamukuudelta. Heräämme ja pakkaamme aluksi riippumattomme. Sitten nousemme kannelle ja syömme aamiaista. Jos on tuulta, lähdemme purjehtimaan. Meillä on useita erilaisia manöövereitä (toimenpiteitä), joita on käytävä läpi. Öisin on myös palvelusta, joten silloinkin on herättävä. Tämä kaikki vaatii totuttelua.

Tällaisissa riippumatoissa aluksella koulutettavat merikadetit nukkuvat.

Kadetit yöpyvät merillä ollessaan riippumatoissa. Kuudessa pienessä huoneessa voi jokaisessa majoittua kerralla jopa parikymmentä kadettia.

– Siellä nukkuu oikeastaan ihan hyvin, mutta se vaatii totuttelua. Sinulla on joku oikealla, vasemmalla ja yläpuolella. Siinä pitää tiedostaa kaikki äänet, joita pitää, koska ympärillä on niin paljon muita. Se lähtee kuitenkin sujumaan.

Aluksen henkilöstö valmistautui ottamaan kadetit ja median vastaan. Sen jälkeen alkoivat yleisökäynnit.

Merikadetti Victoria Rackwitz suorittaa niin ikään koulutusjaksoa aluksella. Hän kertoo, että toimintatavat tulevat vähitellen selkäytimestä. Ennen viiden viikon purjehdusta kadetit harjoittelivat kahden viikon ajan aluksen kotisatamassa Pohjois-Saksan Kielissä, jotta toiminta olisi merillä jo tuttua.

Kadetit opettelevat koulutusjakson aikana esimerkiksi noin 200 nimitystä eri köysien kiinnityspaikoille ja lisäksi jokaisen köyden käyttötarkoituksen.

– Työskentely aluksella on tavallaan raskasta sekä fyysisesti että henkisesti. Purjehtiminen on aina fyysistä. Lisäksi esimerkiksi korkealla työskentely voi vaatia totuttelua. Se voi olla raskasta.

Merikadetti Victoria Rackwitz kertoi, että hän on sitoutunut pitkiin aikoihin merillä. Viiden viikon koulutuspurjehdus on uravalinnan luonnollinen seuraus.

Rackwitz työskentelee lähellä 45-metrisen päämaston huippua, noin 37 metrin korkeudessa.

– Se on ollut hieno kokemus, mutta en ole vielä kokenut pahaa säätä. Jos olen rehellinen, niin pidän siellä olemisesta jopa enemmän kuin täällä kannella työskentelystä.

Purjelaivan päämasto kohoaa noin 45 metrin korkeuteen. Kovassa merenkäynnissä paikka voi olla tuulinen – aivan konkreettisesti.

Entäpä se nukkuminen pienissä tiloissa riippumatossa muiden ympäröimänä?

– Ensin se tuntui oudolta, mutta sitten totuin. Riippumatot ovat oikeastaan aika mukavia, kunhan niitä vain oppii käyttämään. Olen huomannut, että riippumatto on solmittava hyvin, jotta se pysyy tukevasti. Jos sitä ei tee, saa syyttää itseään.

Aluksella on sekä kantahenkilökuntaa että kadetteja. Yhteensä henkilöstön suuruus on noin 200 henkeä. Palvelustoverit tulevat tietysti entistäkin tutummiksi, kun aikaa vietetään viikkotolkulla samassa purjelaivassa ja yöt nukutaan vieri vieressä riippumatoissa.

Aluksella on paljon ruoreja.

Köysiä riittää. Kun purjeet nostetaan, köysien kanssa on osattava toimia. Satamassa kaikki on järjestyksessä, mutta merillä tilanne ei ole sama.

KohujA ei voi olla ajattelematta, kun kävelee Gorch Fockin kannella. Aluksen matka Helsingin satamalaituriin on ollut pitkä ja välillä näytti, ettei aluksen peruskorjaus valmistu koskaan.

Myrsky Gorch Fockin ympärillä alkoi oikeastaan jo siitä, kun vasta 18-vuotias kokelas kuoli aluksella palvelustehtävissä syyskuussa 2008. Pari vuotta myöhemmin sattui seuraava järkyttävä onnettomuus, kun 25-vuotias naiskadetti tippui rikiltä ja kuoli Brasilian rannikolla pidetyssä harjoituksessa. Koko aluksen historian aikana on kuollut yhteensä kuusi ihmistä.

Jälkimmäisen tapauksen jälkeen useat kadetit kieltäytyivät jatkamasta harjoituksia ja kiipeämästä aluksen mastoihin. He kritisoivat voimakkaasti purjelaivan johtamiskäytäntöjä. Kymmeniä kadetteja jouduttiin lennättämään koti-Saksaan ja kapinointia seurasi tutkinta aluksen palvelusoloista.

Tapauksen tutkinnan yhteydessä tuli ilmi seksuaalista ahdistelua ja juopottelua. Mediassa kunniakasta alusta nimitettiin jopa ”Saksan suurimmaksi kelluvaksi bordelliksi”. Tutkinnasta uutisoivat tuolloin muun muassa Saksan suurin lehti Der Spiegel ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kohun seurauksen aluksen silloinen kapteeni erotettiin.

Seuraavat ongelmat olivat edessä vuosikymmenen puolivälissä, kun aluksesta löydettiin mittavia vaurioita. Se päätettiin peruskorjata, ja kustannusarvioksi laskettiin noin 10 miljoonaa euroa. Korjaustöiden arvioitiin kestävän muutaman kuukauden.

Vuosien varrella puolustusministeriö joutui kuitenkin hyväksymään sekä aikataulun venymisen että korjausbudjetin paisumisen yhä uudestaan.

Loppujen lopuksi alusta korjattiin yhteensä noin kuuden vuoden ajan vuosina 2016–2021. Tuon ajanjakson puolivälissä korjaustöistä vastannut Elsfletherin telakka ajautui pahoihin ongelmiin. Se ajautui ensin maksukyvyttömäksi, ja vuonna 2019 yhtiö hakeutui konkurssiin. Konkurssia seurasi vielä laaja korruptio- ja lahjontatutkinta.

Ensimmäiset korruptiosyytteet telakan johtoa ja laivaston kustannustarkastajaa vastaan nostettiin kuluvan vuoden tammikuussa, mutta tuomioita ei ole vielä annettu. Telakkaan liittyvä tutkittava rikoskokonaisuus on suuri ja on vielä epäselvää, onko sillä joiltakin osin yhteyttä Gorch Fockin peruskorjauksen laajenemiseen.

Edellä kerrotun kokonaisuuden lisäksi poliisi on tutkinut vastaavanlaisia, tosin vieläkin laajempia, rikoksia telakalla Gorch Fock -urakkaa edeltävältä ajalta. Telakan silloisten johtohenkilöiden ja työntekijöiden epäillään ohjanneen telakan varoja mongolialaiseen kultakaivokseen – joka sekin on jo tosin lopettanut toimintansa.

Puolustusministeriö on selvittänyt Gorch Fockin peruskorjauksen perusteita ja päätöksentekoprosessia. Valtiontalouden tarkastusvirasto on puolestaan tutkinut ja kritisoinut puolustusministeriön päätöksiä.

Tätä kaikkea on tietenkin käyty läpi Saksan mediassa tarkasti.

Gorch Fock on pituudeltaan 89 metriä. Helsingissä se kiinnittyi Katajanokan laituriin.

Peruskorjauksen vei lopulta loppuun Bremenin pohjoisessa satamakaupungissa sijaitseva Lürssenin telakka. Korjaus piti sisällään muun muassa runkopinnoituksen lähes täydellisen uusimisen, moottorin kunnostamisen ja kansien uusimisen.

Miltä aluksen korjausbudjetin paisuminen ja sitä seurannut julkisuus on tuntunut aluksen henkilökunnasta?

Kysymykseen vastaa aluksen kannella yliluutnantti Meier. Hän haluaa miettiä hetken, mutta vastaa sitten.

– Tietysti se vaikutti aluksella. Se oli hyvin masentavaa aikaa. Alus on meille kaikille tärkeä. Oli todella masentavaa nähdä se kaikki, ja se oli raskasta aikaa meille kaikille.

Purjelaiva saatiin lopulta takaisin vesille syksyllä 2021, ja tänä vuonna kadetit ovat päässeet jälleen koulutuspurjehduksille.

Aluksella tunnelma vaikuttaa innostuneelta. Köydet ovat järjestyksessä, mutta niitä tarkistetaan vielä kertaalleen ennen yleisökierrosten alkua. Kadetit ovat valmiina, ja jostakin suljettujen ovien takaa kuuluu musiikkia. Osa henkilöstöstä suuntaa kohti Helsingin keskustaa.

Helsingistä purjelaivan on määrä jatkaa matkaansa kohti kotisatamaansa Pohjois-Saksan Kieliin. Suomeen se purjehti Puolasta, Szczecinin satamasta.

Gorgh Fock -aluksella järjestetään yleisölle avoin alusesittely vielä keskiviikkona 31.8. klo 13–17.