Henkilöauto tönäisi pyöräilevää koululaista Hyvinkäällä

Auto osui pyöräilijään suojatiellä Hyvinkään keskustassa tiistaina.

Henkilöauto tönäisi pyöräilevää koululaista Kauppalankadulla Hyvinkäällä noin kello 10 aikaan tiistaina aamupäivällä.

Nuori tyttö pyöräili samaan suuntaan kuin auto. Suojatien kohdalla tyttö päätti ylittää suojatien pyörällä ajaen. Autoilija ei onnistunut väistöliikkeessään, ja auto osui tyttöön.

Tytöllä oli lieviä kipuja, ja hänet vietiin tarkempiin tutkimuksiin.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Kimmo Klemetin mukaan tällaisessa tilanteessa pyörä pitäisi taluttaa suojatien yli ja siten väistämisvelvollisuus siirtyisi autoilijalle.

Tieliikennelain mukaan pyörää taluttava henkilö on jalankulkija, kun taas pyörällä ajava henkilö on ajoneuvon kuljettaja. Jalankulkijalle on suojatiellä annettava esteetön kulku.

Kyseisellä nuorella ei ollut pyöräilykypärää päässä.

– Pieni muistutus kotiväelle: aikuiset kertaisivat pyöräilysääntöjä ja velvoittaisivat käyttämään pyöräilykypärää, Klemetti toivoo.