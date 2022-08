Pogostantaudin sesonki alkaa jälleen – tarkkaile näitä oireita

Ainoa keino ehkäistä tautia on välttää hyttysten pistoja. Aiemmin taudin epidemiakaari noudatti säännöllistä 7 vuoden sykliä. Selittämättömästä syystä tämä on muuttunut.

Terveysviranomaiset povaavat täksi syksyksi tavallista suurempaa hyttysten tartuttamaa pogostantaudin sesonkia. Kyseessä on Sindbis-viruksen aiheuttama tauti, jonka yleisimpiä oireita ovat kutiava ihottuma, nivelkivut ja mahdollisesti kuume.

Virusta esiintyy Afrikassa, Euraasiassa ja Australiassa, mutta sen aiheuttamaa kliinistä tautia vain tietyissä paikoissa pohjolaa.

Vuosi 2021 oli taudin epidemiavuosi, ja tilastojen mukaan siitä seuraavana tavataan myös tavanomaista enemmän tartuntoja, kertoo tutkija Henna Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Lapsilla tauti on harvinainen, mutta yli 50-vuotiaat ja erityisesti naiset ovat edustettuna tautitilastoissa. Mäkelä arvioi, että tämä saattaa johtua kiivaasta marjastuksesta ja sienestyksestä.

Eniten tautia esiintyy Itä- ja Keski-Suomessa, mutta tautitapauksia on todettu yhä laajemmin eri puolilla Suomea. Vain Ahvenanmaan sairaanhoitopiiri on säilynyt pogostantaudin vitsaukselta ilman todettuja tapauksia.

Ainoa tapa suojautua taudilta on torjua hyttysten pistoja.

– Sesonki on tyypillisesti elo-syyskuussa, ja siitä on hyvä olla tietoinen. Sulan maan aikaan liikkuessa on hyvä pukeutua luonnossa iho suojattuna - sekä hyttysten että puutiaisten takia, Mäkelä sanoo.

Pogostantauti on harvoja hyttystauteja Suomessa, ja ylipäätään tautia esiintyy vain Suomessa, Ruotsissa sekä Karjalassa Venäjällä. Sairastumisen pelossa ruska-ajan lenkkejä ei kuitenkaan tarvitse perua, sillä kyseessä on harvinainen ja lieväoireinen tauti, tutkija painottaa.

THL:n tartuntatautirekisterin tilastokannasta ilmeneekin, että tartuntatapauksia on rekisteröity vuodesta 1995 lähtien yhteensä 4 272.

PogostanTauti on itsestään paraneva, eikä sitä varten ole olemassa parantavaa lääkitystä tai ennaltaehkäisevää rokotetta. Hoidossa tähdätään oireiden lievittämiseen kuten kutinan ja kipujen hillitsemiseen.

Osalla sairastuneista nivelkivut voivat venyä jopa kuukausia tai pahimmillaan vuosia kestäviksi.

– Diagnoosi pogostantaudista helpottaa erityisesti heitä, jotka epäilevät sairastavansa vakavaa nivelsairautta - esimerkiksi reumaa, Mäkelä sanoo.

Tauti todetaan akuuttivaiheessa otetuilla verinäytteillä, jotta havaitaan elimistössä muodostuneet viruksen vasta-aineet.

On arvioitu, että suurimmalla osalla tauti on oireeton. Todelliset tautilukemat ovatkin todennäköisesti korkeampia kuin tilastoista ilmenee.

Pogostantaudin voi sairastaa vain kerran, koska läpikäyty infektio antaa elinikäisen suojan.

Vuonna 2021 pogostantauti todettiin 566 henkilöllä Suomessa. Epidemiavuotta edeltävinä aikoina tautia on todettu tavallisesti 8-70 tapausta vuodessa.

Lähihistoriassa viime vuotta suurempi epidemiavuosi on ollut vain vuonna 1995, jolloin tapauksia todettiin 1 311 sekä vuonna 2002, jolloin rekisteröitiin 597 tapausta.

Virusta on metsäkanalinnuissa, ja muuttolinnut voivat kuljettaa virusta pitkiä matkoja. Niiden kautta tautia levittää useampikin hyttyslaji loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Aiemmin taudin epidemiakaari noudatti säännöllistä 7 vuoden sykliä. Selittämättömästä syystä tämä on muuttunut. Ennen vuotta 2021 edellisestä epidemiavuodesta vierähti 9 vuotta.

Mäkelän mukaan asiaan on voinut vaikuttaa ilmastonmuutos.

– Tämä liitetään usein metsäkanalintujen kannan vaihteluun. Samalla ilmastonmuutoksen myötä ympäristötekijät ja hyttysten elinolot muuttuvat, kun kesän ja talven pituudet ja lämpötilat vaihtelevat. Voidaan spekuloida, että sillä on oma vaikutuksensa asiaan.