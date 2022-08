Ulla Appelsinin kommentti: Yksi kysymys Tarja Haloselle

On 1,6 miljoonaa syytä kysyä Tarja Haloselta lausunnosta, jonka hän antoi amerikkalaiselle New York Times -lehdelle, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Maailman kaikki maat huomioon ottaen Suomi on ollut tasa-arvon kehittämisessä etulinjassa.

Kerrataanpa.

Vuonna 1906 Suomi myönsi naisille paitsi äänioikeuden, niin ensimmäisenä maailmassa myös täyden vaalikelpoisuuden. Amerikkalaiset naiset saivat äänioikeuden vasta 14 vuotta myöhemmin.

Miina Sillanpää

Vuonna 1907 Suomi sai ensimmäiset nais­kansan­edustajansa, peräti 19 kerralla. Yhdys­valloissa ensimmäinen nainen pääsi kongressiin vasta 10 vuotta myöhemmin.

Vuonna 1926 Suomi sai ensimmäisen naisministerin, sosiali­demokraatti Miina Sillanpään. Yhdys­valloissa ensimmäiset naiset pääsivät hallitukseen vasta, kun Franklin D. Roosevelt nousi valtaan 1933.

Vuonna 1970 naisia nousi Suomen edus­kuntaan ensimmäistä kertaa yli 20 prosenttia. Yhdysvaltain edustajain­huoneessa oli naisia 1970-luvulla keskimäärin 2–3 prosenttia.

Helvi Sipilä

Vuonna 1982 nainen oli Suomessa ensimmäistä kertaa miesten rinnalla virallisesti ehdolla presidentin­vaaleissa: huippujuristi Helvi Sipilä, joka toimi myös YK:n apulais­pää­sihteerinä. Vaikka erilaisia yrityksiä oli, Yhdysvalloissa käytännössä ensimmäinen oikea naispuolinen presidentti­ehdokas nähtiin vasta 34 vuotta myöhemmin, kun Hillary Clinton pyrki virkaan.

Vuonna 1983 naisia nousi Suomessa eduskuntaan yli 30 prosenttia. Yhdysvalloissa naisia oli edustajain­huoneessa 1980-luvulla 4–5 prosenttia.

Elisabeth Rehn

Vuonna 1990 ensimmäinen nainen nousi Suomessa puolustus­ministeriksi, Elisabeth Rehn. Yhdysvalloissa ei ole koskaan ollut naispuolista puolustus­ministeriä.

Vuonna 1994 eduskunnan puhemieheksi nousi ensi kertaa nainen, Riitta Uosukainen. Yhdysvalloissa ensimmäinen nainen, Nancy Pelosi, nousi kongressin puhemieheksi vasta 13 vuotta myöhemmin.

Eduskunnan puhemieskolmikko vuonna 1996: Ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila, puhemies Riitta Uosukainen (edessä) sekä toinen varapuhemies Kerttu Törnqvist.

Vuonna 1995 Suomi sai ensimmäisen naispuolisen ulkoministerin, Tarja Halosen. Yhdysvalloissa nainen, Madeleine Albright, pääsi ulkoministeriksi vasta kaksi vuotta tämän jälkeen.

Vuonna 2000 Suomi sai ensimmäisen naispuolisen presidentin, Tarja Halosen, joka valittiin myös toiselle kaudelle. Enemmistö suomalaisista äänestäjistä siis äänesti Halosta kahdesti. Yhdysvalloissa ei ole koskaan ollut naispresidenttiä.

Pauliine Koskelo

Vuonna 2006 Suomessa nainen eli Pauliine Koskelo nousi ensi kertaa korkeimman oikeuden presidentiksi. Yhdys­valloissa ei ole koskaan ollut naista korkeimman oikeuden päätuomarina.

Suomen nykyisessä eduskunnassa 47 prosenttia kansan­edustajista on naisia. Elokuussa 2022 Yhdysvaltain kongressin edustajain­huoneessa oli noin 28 prosenttia naisia. Suomessa on naisvoittoinen ja naisen johtama hallitus.

Suomessa on naisvoittoinen hallitus, jota johtaa pääministeri Sanna Marin.

Presidentti Tarja Halonen oli aikoinaan myös Suomen ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri.

Ja sitten tunnettu ja arvostettu yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times, jota maailman vaikuttajat lukevat, haastattelee presidentti Tarja Halosta liittyen Sanna Marin -kohuun. Mitä sanoo Halonen Suomesta kaikille miljoonille New York Timesin lukijoille? Hän sanoo näin: ”Naisvoittoinen (Suomen) hallitus loukkaa tiettyjä vanhempia miehiä, jotka pelkäävät tilannetta, jossa kaiken ikäiset naiset ottavat politiikassa rooleja ja että naiset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus.”

Tarja Halosta äänesti presidentinvaalien toisella kierroksella vuonna 2000 yhteensä 1 644 532 ihmistä. Heidän joukossaan oli varmasti niin nuoria kuin vanhoja, niin naisia kuin miehiäkin. He nostivat jo yli 20 vuotta sitten valtaan kalliolaisen yksinhuoltajaäidin, sensaatiomaisestikin, kun ajattelee lukuisia muita maita, joissa moinen ei olisi ollut eikä ole vieläkään mahdollista.

Haloselle voisi esittää yhden ainoan kysymyksen. Miksi kaikkien aikojen ensimmäinen naispresidenttimme haluaa luoda maailmalla kuvaa Suomesta jotenkin vanhakantaisena, takapajuisena ja osin jopa naisvihamielisenä maana?