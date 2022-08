Epäilty piikitys sattui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa se epäilee, että ulkopuolinen henkilö on piikittänyt toista henkilöä käteen huumaustarkoituksessa. Poliisille on tehty on tehty tapauksesta rikosilmoitus.

Epäilty piikitys sattui helsinkiläisessä ravintolassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

– Tapaus on esiselvityksessä. Laboratoriotutkimukset mahdollisesti kertovat, mikä aine oli kyseessä. Mikäli joku joutuu vastaavaan tilanteeseen, tulee heti soittaa hätänumeroon 112, hakeutua viipymättä lääkäriin ja tehdä rikosilmoitus myöhemmin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Reijo Enqvist.

Tapaus on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Poliisin tiedossa ei ole muita vastaavia tapauksia.

Huumaukset ovat herättäneet kesällä huolta Euroopassa uuden huumaustavan vuoksi. Niin sanotussa needle spikingissa henkilöä pistetään tämän huomaamatta huumaavaa ainetta sisältävällä piikillä.

Esimerkiksi Britanniassa opiskelijat ovat kehottaneet pitämään yöelämässä nahkatakkia huumaamisen estämiseksi. Tiettävästi Helsingin tapaus on Suomessa ensimmäinen, jossa on needle spikingiin viittaavia piirteitä.

Tyrmäystippojen käyttö huumaamisessa on herättänyt keskustelua kesällä myös Suomessa. Helsingissä poliisille tehdään vuosittain 20–30 rikosilmoitusta tyrmäystippaepäilyistä. Tapauksista tehdään rikosilmoituksia myös muissa suurissa kaupungeissa.

Läheskään kaikista huumaustapauksista ei välttämättä tehdä lainkaan rikosilmoitusta. Tyrmäystippojen käyttäminen täyttää rikoksena pahoinpitelyn tunnusmerkit.