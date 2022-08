Kiinniotetut nuoret ovat 17-18 -vuotiaita.

Poliisi on ottanut muutaman viime viikon aikana kiinni viisi 17–18 -vuotiasta lahtelaisnuorta, joita epäillään ryöstöistä ja huumausainerikoksista.

Kiinniotettujen lisäksi rikoksesta tutkintakokonaisuudessa on epäiltynä yhteensä parikymmentä nuorta meistä. He ovat syntyneet vuosina 2002–2006.

Esitutkinnassa on huumerikoksia, ryöstöjä, kiristyksiä, uhkailuja ja pahoinpitelyrikoksia. Näiden lisäksi on 15 muihin rikostyyppeihin liittyvää esitutkintaa. Yhteensä kesken on noin 40 esitutkintaa.

Esitutkinnoissa on käynyt ilmi se, että nuoret suhtautuvat myönteisesti rikoksiin, joita True crime -sarjoissa esiintyvä elämäntyyli tukee. Sarjojen elämäntyyliin sisältyy rahaa, hienoja kelloja ja nopeita autoja.

Hämeen poliisilaitos tiedottaa, että vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota omiin nuoriinsa sekä heidän asenteisiinsa huumeita, väkivaltaa ja muuta rikollisuutta kohtaan.

Poliisi muistuttaa, että asennoituminen rikollisuuteen voi johtua monesta tekijästä, esimerkiksi kasvatuksesta, opettajista, koulusta, mediasta ja sosiaalisesta mediasta saaduista vaikutteista, lapsuuden ajan turvallisuudesta ja turvattomuudesta sekä kaveripiiristä.