Saksalainen purje­laiva Gorch Fock vierailee Helsingissä – alus on ryvettynyt monissa kohuissa

Saksassa pitkittyneiden korjaustöidensä vuoksi puheenaiheeksi noussut purjekoululaiva Gorch Fock saapui Helsinkiin sunnuntaina.

Saksalainen purjekoululaiva Gorch Fock vierailee Helsingissä sunnuntaista ensi viikon torstaihin, kertoo Merivoimat.

Vierailunsa ajaksi alus kiinnittyi Katajanokan laituriin. Päällikkönä aluksella toimii kommodori Andreas-Peter Graf von Kielmansegg. Suomen-vierailua isännöi Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Marko Laaksonen.

Upseerikandidaattien kouluttamiseen käytettävä Gorch Fock on seilannut maailman meriä vuodesta 1959 lähtien. Pituutta koulutusaluksella on 89,4 metriä ja leveyttä 12 metriä. Henkilöstöä aluksella on noin 190.

Saksalainen yleisradioyhtiö NDR kertoo Gorch Fockin rungossa olevan 300 tonnin rautapainolastin pitävän huolen siitä, että alus pystyy kulkemaan merellä erityisen vakaasti. Hurrikaanin upottaman Pamir-laivan kohtalo inspiroi lisäämään rautarakenteet Gorch Fockiin vastaavan kohtalon välttämiseksi.

Aluksen henkilöstö, johon on kuulunut naisia vuodesta 1989 saakka, ei saa juurikaan nauttia yksityisyydestä. 30 ihmistä nukkuu riippumatoissa vieri vieressä 12 neliömetrin kokoisissa makuutiloissa.

Gorch Fock on ollut Saksan laivaston ylpeys vuosikymmenten ajan. Aluksen mainetta on kuitenkin kolhinut kaksi merkittävää onnettomuutta. Syyskuussa vuonna 2008 18-vuotias kadetti putosi aluksen laidan yli ja kuoli. Marraskuussa 2010 25-vuotias kadetti putosi kuolemaansa takilasta. Kohuonnettomuuksien lisäksi ainakin viisi muuta henkilöä on kuollut laivalla sattuneissa onnettomuuksissa.

Vuonna 2010 sattunut onnettomuus herätti kiivaita keskusteluja aluksen turvallisuusolosuhteista. Silloinen komentaja menetti tapauksen johdosta työnsä ja harjoitusmatkat keskeytettiin väliaikaisesti. Kadetit palasivat uuden kapteenin johdolla ja modernisoidulla koulutuskonseptilla takaisin merelle vuonna 2012.

Kuusi vuotta korjattavana ollut alus palasi merille viime vuonna.

Vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa Gorch Fockista löydettiin Elsfletherin telakalla vakavia vaurioita. Korjausten arveltiin ensin maksavan noin kymmenen miljoonaa euroa, mutta pian selvisi, että todellinen hinta pyörii noin 135 miljoonassa eurossa. Korjausten viivästyminen ja taloudelliset väärinkäytökset ensimmäisellä telakalla, jonne laiva saapui, herättivät Deutsche Wellen mukaan raivoa Saksan puolustusministeriötä kohtaan.

Elsfletherin telakka hakeutui konkurssiin helmikuussa vuonna 2019. Aluksen korjaustyöt saatiin päätökseen kuuden vuoden päästä niiden aloittamisesta Bremenin pohjoisessa satamakaupungissa sijaitsevalla Lürssenin telakalla. Korjauksiin sisältyi runkopinnoituksen lähes täydellinen uusiminen, moottorin kunnostaminen ja kansien uusiminen.

Korjattu alus palasi kotisatamaansa Kieliin vuonna 2021 ja pääsi jatkamaan koulutusmatkojaan.