Näin vietettiin viimeistä helle­päivää – Natalla ja Jussilla oli suunnitelma illalle, kun kesä on ohi

Sunnuntain on ennustettu jäävän tämän kesän viimeiseksi lämpimäksi päiväksi Suomessa.

Kesän viimeisestä hellepäivästä on otettu Helsingissä sunnuntaina kaikki ilo irti.

Uimista, veneilyä, juhlimista ja ulkona syömistä. Kesän viimeisestä hellepäivästä on otettu Helsingissä sunnuntaina kaikki ilo irti.

Viikon vaihtuessa lämpötilojen on ennustettu tippuvan rajusti ja sään muuttuvan sateisemmaksi. Osassa Suomea sateita ja ukkoskuuroja on esiintynyt myös viikonlopun aikana.

Helsingissä taivas oli keskipäivällä pilvetön ja auton lämpömittari näytti 28 astetta. Iholla keli tuntui painostavan kuumalta, eikä puissa liikkunut tuulenvirettäkään.

Hesperian esplanadille saapunutta Tanja Ylikoskea lämpö ei haitannut. Päinvastoin, hän oli saapunut oman retkituolin kanssa puistoon varta vasten nauttimaan auringosta.

– Aion olla tänään ulkona niin kauan kuin aurinko paistaa, Ylikoski kertoi.

Helsinkiläinen Tanja Ylikoski on käynyt kesän aikana moneen kertaan Töölönlahdella suppailemassa.

Läheisessä talossa asuvalla Ylikoskella oli mukanaan tuolin lisäksi eväitä, musiikkia ja kirja. Myöhemmin hän aikoi jatkaa matkaansa Töölönlahdelle suppailemaan ja sen jälkeen takaisin puistoon ystävien kanssa iltaa viettämään.

Ylikoski on viettänyt kesällä paljon aikaa veneillessä ja pyrkinyt muutenkin olemaan ulkona aina kuin vain mahdollista.

– Kesä on ollut ihana, mutta liian lyhyt. Juuri katsoin ensi viikon säätä, että pitääkö sitä jo toppahousut kaivaa esille. Vähän se ahdistaa.

Puistoon istuskelemaan ja jäätelöä syömään olivat tulleet myös Suvi Helle ja Heidi Airaksinen. Mukanaan heillä oli pieni Jaska-koira.

Suvi Helle (vas.) ja Heidi Airaksinen olivat ulkoiluttamassa Jaska-koiraa Hesperian esplanadilla.

Sukunimestään huolimatta Helle odottaa jo hieman syksyä ja sitä, kuinka ilmojen viilentyessä voi siirtyä syyspukeutumiseen.

Airaksinen on asiasta hieman eri mieltä. Hänestä kesä on osittain henkinen mielentila.

– Syksy alkaa vasta lokakuussa, vielä on kuukausi kesää jäljellä, Airaksinen totesi.

Tänään he aikoivat nauttia lämmöstä ja kenties lähteä omalle purjeveneelleen Helsingin Pyysaareen.

– Kovin paljoa ei ole tänä kesänä tullut veneiltyä, mutta ehkä tänään, kun on hyvä ilma, Airaksinen kertoi.

Merivesi Hietarannalla oli sunnuntaina 21-asteista.

Hietaniemen uimarannalla ihmisiä oli lämmöstä huolimatta yllättävän harvakseltaan.

Vesi on vielä peräti 21-asteista, vaikka tuntuukin kastautuessa kylmemmältä, kertoivat juuri uimasta tulleet Aleksi Jaakkola, Joni Virtanen ja Miro Kankare.

Opiskelijaystävyksille kyseessä oli ensimmäinen kerta Helsingin legendaarisella rannalla.

– Lupailee syksyä säiden puolesta, joten olihan se Hietsukin vielä korkattava, Kankare sanoi.

Turussa asuvalla Kankareella sekä Helsinkiin muuttaneille Jaakkolalla ja Virtasella opiskelut ovat jo pyörähtäneet syksyn osalta käyntiin.

Miro Kankare (vas.), Joni Virtanen ja Aleksi Jaakkola aikoivat suunnata uimarannalta ravintolaan syömään.

Rannan lähellä asuvat Markku Heiskanen ja Eija Sivén makoilivat musiikkia kuunnellen retkituoleissa, jotka he olivat tuoneet mukanaan kotoa.

– Paras tapa viettää sunnuntaita on olla biitsillä. Meillä on tietysti eväät kunnossa: on vettä, espressoa pienissä termospulloissa, porkkanapiirakkaa ja suklaatäytedominoita, Heiskanen kertoo.

Rannalla tulee vierähtämään varmasti ainakin pari tuntia, kertoi Sivén.

– Tai ainakin neljä, Heiskanen sanoo ja nauraa perään.

Markku Heiskanen ja Eija Sivén ovat käyneet Hietarannalla kesän aikana päivittäin vesijuoksemassa.

Heiskanen kertoo nauttineensa kuluneen kesän helteistä valtavasti. Kuivuus häntä kuitenkin huolettaa, minkä vuoksi syksyn sateet ovat tervetulleita.

Monet hakivat kuumaan päivään viilennystä vedestä. Näin tekivät myös Johanna Klemetti ja hänen lapsensa Pinja ja Max.

Kylmää merivesi ei ollut, mutta vedestä löytyi jotain yllättävää, kertoi Pinja.

– Siellä oli vähintään 12 meduusaa.

Johanna Klemetti toi lapsensa Maxin ja Pinjan rannalle viimeisen hellepäivän kunniaksi.

Perhe saapui rannalle osittain juuri siitä syystä, että lämpimien kelien on uhattu loppuvan tähän. Äiti kertoo heidän nauttineen lähes koko kesän ulkona.

– On ollut todella rentouttava kesä: on uitu, syöty jäätelöä, pelattu tennistä ja hoidettu puutarhaa, Johanna Klemetti kuvailee.

Loppupäivän suunnitelmissa perheellä oli suunnata Johannan kummitytön syntymäpäiville.

Eiranranta täyttyi sunnuntaina aurinkoa ottavista ihmisistä.

Eiranrannalla väkeä riitti ja ihmiset olivat pakkautuneet tiiviisti hiekalle ja laiturille.

– Viimeinen kesäpäivä, viimeinen mahdollisuus. On otettava ilo irti viimeisistä valonsäteistä, kiteytti laiturilla kynsiään mustaksi lakkaava Jussi Lampi.

Lampi oli saapunut paikalle yli kymmenen ystävänsä kanssa. Kyseessä on porukan vakiopaikka, jossa on tullut kesän aikana vietettyä monen monta päivää.

Ajan he saavat kulumaan ihan vain ”huulta heittämällä”, kertoi pyyhkeen päällä istuskellut Nata Kivelä.

Nata Kivelä ja Jussi Lampi aikoivat jatkaa rannalta Siltaseen tanssimaan.

– Ei se paljoa vaadi, että monta tuntia vierähtää hyvällä fiiliksellä, Lampi jatkoi.

Lampi ja Kivelä aikoivat suunnata illalla vielä Kalliossa sijaitsevaan ravintola Siltaseen tanssimaan ja nauttimaan suomalaisesta musiikista.

Eirassa asuva Susanne Holmbärg oli siirtynyt kotoaan rantaan lukemaan kirjaa.

– Tänäänhän onkin ihana päivä. Eikä liian kuuma, kun tuuli käy tässä mukavasti, kuvaili Holmbärg.

Mukanaan Holmbärgillä oli pehmusteet, joiden päällä hän istuskeli vakiopenkillään.

Hän on nauttinut kesästä paljon pääkaupunkiseudulla, mutta myös mökillään Tammisaaressa.

Elokuussa syntynyt Susanne Holmbärg odottaa innolla syksyä, joka on hänen lempivuodenaikansa.

Myös lähistöllä asuvat naapurukset Johanna ja Anna olivat saapuneet rannalle uimaan tyttäriensä Vivianin ja Lillyn kanssa.

Kyseisellä rannalla on tultu käytyä kesällä lähes päivittäin, kertovat naiset.

– Lapsia on ollut vaikea houkutella tänä kesänä edes ulkomaille, kun Suomessa on ollut niin hyvät kelit, kertoi Johanna.

Tänään ohjelmaan mahtui mukaan myös ravintolassa syömistä, jalkapallon pelaamista ja kenties myös Kaapelitehtaan Sun & Sea -oopperaperformanssi.