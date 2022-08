Marjastaja eksyi Pomarkussa – poliisikoira Uppe haki uuvahtaneen rouvan takaisin tienvarteen

Iäkkäämpi rouva oli yksin metsässä yli kuusi tuntia. Onneksi poliisikoira Uppe riensi apuun, kun puhelimen akku ja omaisten keinot loppuivat.

Perjantaina Pomarkussa omaiset pyysivät poliisin hätiin, kun he olivat omin voimin yrittäneet etsiä marjaan lähtenyttä iäkästä rouvaa jo 4–5 tuntia. Poliisi sai katoamisilmoituksen kello 16.46. Reilu kaksi tuntia myöhemmin poliisikoira Uppe haki väsähtäneen rouvan takaisin tienvarteen.

– Rouva oli kuutisen tuntia metsässä ja pari tuntia häntä kammettiin sieltä pois. Hän tuli ihan itse kävellen pois, kun vaan tiesi, mihin päin mennään, kertoo komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisista.

Matkaa löytöpaikalta tienvarteen oli puoli kilometriä. Mutta marjastajan puhelimesta oli ehtinyt loppua akku.

Komisario kuvailee yleisellä tasolla, miten poliisikoirat pystyvät saamaan aikaan moisia urotekoja.

– Tuollaisissa tapauksissa kartoitetaan suurin piirtein alue, millä ihminen voisi olla ja etsintätoimet suunnataan sen mukaan järkevälle alueelle. Siinä otetaan huomioon ihmisen kunto, kuinka peitteistä maasto on ja onko esteitä, kuten vesistöjä tai mäkiä, jotka rajaavat kulkua. Sen jälkeen laitetaan lämpökameralla varustettu kopteri ilmaan. Jos poliisikoira pääsee niin sanotusti tuulen alapuolelle, se aika nopeasti havaitsee ihmisen, joka ei hajumaailmaltaan kuulu metsään, Tikka selittää.

Poliisi muistuttaa, että kun voimat loppuvat ja suuntavaisto häviää, metsässä tulee äkkiä hätä.

– Sen takia täällä ollaan töissä.

Komisarion mukaan eksynyt rouva oli ollut yhteydessä omaisiin, ennen kuin virkavalta hälytettiin apuun.

– Monta kertaa ihmiset, jotka lähtevät etsimään omaisiaan metsästä, tekevät sen ensimmäistä kertaa. He saattavat kävellä samalla alueella tai etsiä väärästä paikasta. Mutta pääasia, että soittivat ja kaikki meni hyvin.

Käsillä on vuoden vilkkain marjastus- ja sienestysaika. Poliisi muistuttaa, että metsään lähtiessä kannattaa muistaa säänmukaiset varusteet, valaisin ja täyteen ladattu kännykkä.

– Puhelinta tulee käyttää vasta, kun sitä tarvitaan. Kun voimat eivät enää riitä avun hälyttämiseen, poliisi pystyy tekemään verkon kautta erilaisia paikannuksia ihmisten puhelimiin. Uudemmissa älypuhelimissa alkaa olla aika hyviä karttasovelluksia. Metsästä voi olla ihan hyvät eväät löytää itsekin pois, jos sitä osaa käyttää.

Jollekin omaiselle kannattaa kertoa etukäteen, mihin on menossa marjaan, vaikka olisi kuinka hyvä marjapaikka. Sen lisäksi on hyvä mainita, mihin mennessä aikoo tulla takaisin, poliisi vinkkaa.

– Luonto saattaa yllättää kokemattoman. Metsässä käveleminen vaatii paljon enemmän energiaa. Jos sitä ei ole, niin sitten sitä ei ole.

Lapissa hillakausi on parhaimmillaan. Ilta-Sanomat kertoi lauantaina, että Lapissa poliisilla on ollut viimeisen kahden viikon aikana useita ihmisen etsintätehtäviä. Nekin tarinat ovat päättyneet onnellisesti. Poliisi on kuitenkin havainnut, että varsinkin ihmisten retkivarusteissa on ollut puutteita.

Jotakin evästä on hyvä pakata mukaan. Täyden akun lisäksi puhelimeen kannattaa ladata 112Suomi-sovellus.