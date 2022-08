Maailman rauha lojuu nyt teollisuushallin pihalla Sipoossa

Kiistelty patsas oli määrä siirtää syksyllä Hakaniemenrannasta varastoon. Nyt se möllöttää kuitenkin sipoolaisen teollisuushallin pihalla.

Neuvostoliiton viimeisinä vuosina Suomeen lahjoitettu Maailman rauha -patsas lojuu nyt teollisuushallin pihalla Hiekkamäentiellä Sipoossa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle, jolle silminnäkijä kertoi, että hänen lapsensa oli bongannut patsaan ja maininnut siitä isälleen.

Moskovan kaupungin Helsingin kaupungille vuonna 1990 lahjoittama Maailman rauha -patsas on herättänyt kiivasta keskustelua sen paljastamisesta lähtien. Keskustelu patsaan oikeasta paikasta ryöpsähti uudelleen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

Pian sodan alkamisen jälkeen ilmeni kuitenkin, että kansalaiskeskustelu patsaan oikeasta paikasta oli turha, sillä patsaan kohtalo oli jo sinetöity. Kruunusillat-raitiotien työryhmä kertoi Twitterissä, että patsas siirretään raitiotien rakentamisen tieltä Hakaniemenrannasta varastoon syksyllä.

Patsas on paitsi herättänyt keskustelua myös nostattanut vihaa. Patsaan ensimmäisinä vuosina se sotkettiin tervalla ja höyhenillä. Toukokuussa 2010 se yritettiin räjäyttää. Ukrainan kansallispäivän vastaisena yönä 24. elokuuta 2014 Maailman rauhaan ripustettiin Ukrainan lippuja.

Maailman rauha -patsas siirrettiin pois Hakaniemenrannasta 8. elokuuta 2022.

Maanantaina 8. elokuuta 2022 patsas siirrettiin tietöiden alta pois Hakaniementorilta. Venäjän propagandavälineet ovat nostaneet patsaan kohtalon esimerkiksi Suomessa väitetysti kiihtyvästä venäläisvihan aallosta, russofobiasta.

Vappuaattona Maailman rauha sai käteensä Ukrainan lipun.

Todellisuudessa patsaan tilalle on tarkoitus rakentaa jalkakäytävä Hakaniemenrannan uudistustöiden yhteydessä. Patsaan paikalle aiotaan rakentaa muun muassa hotelli. Venäjän mediassa on riemastuttu siitä, että hotellin muoto muistuttaa havainnekuvissa Z-kirjainta, josta on tullut maan sotakoneen symboli Ukrainassa.

Patsas kuuluu Helsingin taidemuseon HAMin kokoelmiin. Ilta-Sanomat ei tavoittanut taidemuseon edustajaa kommentoimaan, milloin patsas on tarkoitus siirtää pihamaalta varastoon.