Meteorologi: Syksy tulee jo ensi viikolla kuin veitsellä leikaten – 30 asteen helteeseen luvassa jäätävä romahdus

Viikonloppua vietetään Etelä-Suomessa poikkeuksellisen lämpimässä säässä. Ensi viikon puolivälissä lämpötilat romahtavat kertaheitolla.

Elokuu lähestyy loppuaan ja samalla kulman takana odottaa sään muutos, joka tuntuu jokaisen suomalaisen nahoissa. Ensi viikkoon siirryttäessä lämpötiloissa voi tapahtua jopa 20 asteen romahdus.

– Sunnuntaina Etelä-Suomeen ennustetaan 27–28 astetta. On pieni teoreettinen mahdollisuus, että käydään jopa 30 asteessa. Keskiviikkona ja torstaina samalla alueella Kaakkois-Suomessa ollaan 10–13 asteen välillä, Forecan meteorologi Kristian Roine kertoo.

Lämpimistä kesälukemista siirrytään parissa päivässä hyvinkin syksyisiin keleihin, Roine kuvailee. Poikkeuksellisen lämmin elokuun lopun sää on johtunut siitä, että matalapaine on kierrättänyt lämmintä ilmaa kaukaa etelästä.

– Samaa lämmintä ilmaa on saapunut koko eteläisen Itämeren ja Baltian alueelle. Sunnuntaina se vielä pysyttelee Etelä-Suomen yllä. Ensi viikolla pohjoinen ilmavirtaus alkaa voimistua ja työntää Jäämereltä kylmää ilmamassaa, Roine selittää.

Syksyinen henkäys säässä näkyy jo ensi viikon alussa Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keskiviikkona kylmä ilmamassa ulottuu koko maahan.

– Eteläinen ilmavirtaus muuttuu pohjoiseksi ilmavirtaukseksi. Ilmavirtauksen suunta säätelee lämpötilan kehitystä.

Alkuviikolla Kaakkois-Suomessa voi olla vielä selvästi yli 20 astetta. Tiistaina etelärannikolla ollaan vielä parinkymmenen asteen tuntumassa. Lapissa koleus näkyy jo samana päivänä. Muualla maassa syksy tulee rymisten juuri ennen kuunvaihdetta, elokuun viimeisenä päivänä keskiviikkona. Syyskuu alkaa koko maassa kylmän ilmamassan alla.

– Suurin muutos nähdään tiistain ja keskiviikon välillä. Keskiviikkona ollaan tukevasti alle 15 asteen ja jopa lähellä 10 astetta melkein joka paikassa Etelä-Suomea myöten.

Viikonloppuna ukkoskuurot tulevat pohjoisen kylmän ilman ja etelän helteiden välille. Lauantaina iltapäivällä ja illalla ukkostaa Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Sunnuntaina ukkoskuuroja voi tulla Keski- ja Etelä-Suomessa.

– Maanantaina etelässä voi tulla aika voimakkaita sadekuuroja. Kun kylmä pohjoinen ilmavirtaus alkaa, tulee vain heikompia iltapäiväkuuroja siellä täällä.

Sään muutos on tuntuva, joten villapaidat ja takit kannattaa ottaa esiin. Kylmän ilman purevuutta lisää voimakas pohjoistuuli.

– Kun lämpötila jää lähelle 10 astetta ja samaan aikaan puhaltaa kylmä pohjoistuuli, keskiviikko tulee tuntumaan aika erilaiselta, meteorologi huomauttaa.

Ensi viikolla Lapissa on 7–10 astetta päivisin. Öisin esiintyy yöpakkasia. Muuallakin maassa on hallan vaaraa.

– Suomen säässä isot lämpötilanmuutokset eivät ole tavattomia. Jos sunnuntaina lämpötila kohoaa lähelle 30 astetta, se on vuodenaikaan nähden tosi kova lukema. Poikkeuksellista tässä on, että on ollut näin lämmin jakso ennen kylmenemistä.

Ensi viikon lopulla sää jatkuu syksyisen koleana. Sääennusteissa ei näy paluuta lämpimään.