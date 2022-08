Jani Saariselle sattui 21-vuotiaana vakava onnettomuus, jonka seurauksena hän sai aivovamman. Se ei näy päällepäin, joten moni vähättelee koko asiaa. Ennakkoluulojen ohella Saarinen on taistellut vakuutusyhtiötä ja syrjintää vastaan – eikä aio luovuttaa.

Kuului kopsahdus. 21-vuotias Jani Saarinen menetti välittömästi tajuntansa ja kaatui takaraivo edellä tekonurmeen.

Tampereen Pirkkahallissa oli maaliskuussa 2011 käynnissä päivän viimeinen laji, 14–15-vuotiaiden tyttöjen kiekonheitto. Saarinen oli toimitsijana merkitsemässä kiekkojen laskeutumispaikkoja mittaamista varten.

Kiekko oli irronnut heittäjän kädestä ja kadonnut jonnekin hallin kattovalojen loisteeseen. Saarinen kyllä ymmärsi saattavansa seisoa sen laskeutumisen hujakoilla, muttei osannut arvata, miten tarkasti.

750 gramman painoinen rautareunuksinen kiekko iskeytyi kolmenkymmenen metrin ilmalennon jälkeen pystysuorassa hänen otsaansa hiusrajan tuntumaan. Se halkaisi pipon ja mursi kallon.

Ja muutti koko hänen loppuelämänsä.

Arpi on suurimmalta osalta Jani Saarisen hiusten alla.

Viiden minuutin ajan Saarinen makasi tajuttomana.

– Kun heräsin, niin kramppailin ja tärisin, Saarinen, nyt 33, kertoo Ilta-Sanomille.

Hän on palannut onnettomuuspaikalle Pirkkahalliin ja katselee sitä kiekkoheittopaikan viereisestä katsomosta.

Hän osoittaa kädellään paikkaa, jossa tuona dramaattisena hetkenä seisoi. Saarinen on käynyt onnettomuuden jälkeen hallissa katsomassa kilpailuja, mutta ei ole piipahtanut kentän puolella.

Kun taju oli palannut, Saarinen nousi ylös. Juuri niin ei saisi tehdä, kun on lyönyt päänsä.

Saarisen entinen valmentaja talutti miehen ambulanssiin, joka oli ehtinyt sisälle rakennukseen.

– Huusin ambulanssista toimitsijakoordinaattorille, että tule hakemaan mun auton avaimet ja soita isälle, että hakee auton. Se oli siinä hetkessä mun suurin huolenaihe, Saarinen sanoo ja naurahtaa.

Jani Saarinen seisoi osapuilleen tässä kohdassa Pirkkahallin keskellä, kun kiekko lensi häntä päin.

Saarisen mukaan eräs sairaanhoitaja oli sairaalan ensiavussa todennut, että hänellä on vain lievä aivotärähdys.

– Ilmeisesti ei ymmärretty, että kun puhuttiin kiekosta, niin kyse ei ollut jääkiekosta, hän tuumii.

” Ilmeisesti ei ymmärretty, että kun puhuttiin kiekosta, niin kyse ei ollut jääkiekosta

Sairaalassa selvisi sittemmin, että Saarinen on saanut keskivaikean aivovamman. Hän oli tuolloin vain 21-vuotias, eikä suostunut uskomaan uutista tai ainakaan ajattelemaan, että se muuttaisi mitään.

– Reagoin tietoon aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, hän sanoo.

Se oli virhe.

Jani Saarisen oma päälaji yleisurheilussa oli seiväshyppy. Teini-ikäisenä tehty ennätys on tasan neljä metriä.

Aktiiviharrastus oli jo päättynyt, mutta rakkaus yleisurheiluun säilyi. Saarinen toimi säännöllisesti vapaaehtoisena ja kävi katsomassa kisoja. Vapaa-aika meni pitkälti urheillessa.

Lääkärien mukaan aivovamma vaikuttaisi mahdollisesti Saarisen koko loppuelämään. Hän ei voisi tehdä enää asioita, joita oli aiemmin tehnyt.

Saarinen sivutti tällaiset puheet. Ennenkin oli ollut vammoja, mutta niistä toivuttiin. Hänhän oli vasta 21-vuotias, aivan liian nuori jarruttelemaan saati pysähtymään.

Niinpä Saarinen ei kertonut ihan kaikkea lääkärille. Hän piti osan oireista omana tietonaan ja oli päättänyt kuntoutua puurtaen kuin sankari.

Aivovamma oli vienyt kyvyn juosta, joten Saarinen vietti monta iltaa – jopa yötä – pururadalla tekemässä koordinaatioharjoituksia. Niiden avulla hän oppikin juoksemaan uudelleen.

Kun otsan ja kasvojen turvotus oli laskenut ja mustelmat kaikonneet, mitään vammaan viittaavaa ei päällepäin näkynyt. Mutta ei se ollut kadonnut mihinkään.

– Yleinen käsitys on, että jos on aivovamma, niin ei pystyisi tekemään elämässä mitään. Ei voisi perustaa perhettä, käymään töissä tai urheilla. Ajatellaan, että aivovamman saanut on pelkkä kasvis, Saarinen kuvailee vääriä mielikuvia.

Saarinen oli lähinnä hyvin väsynyt. Väsymys onkin kenties yleisin aivovamman oire. Muita tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi muistin häiriöt, aloitekyvyn heikkeneminen, toiminnan ja ajattelun hidastuminen, sanojen löytämisen vaikeus sekä tunteiden tai käyttäytymisen hallinnan vaikeudet.

Nämä olivat ja ovat Saariselle tuttuja ongelmia. Mutta ne menisivät kyllä ohi, hän uskoi.

Elämä palaisi vielä entiselleen. Sen oli pakko.

Kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen Saarinen meni työkokeiluun. Sen piti olla läpihuutojuttu. Hän teki neljän tunnin työpäiviä. Pian Saarinen hätkähti: nekin tuntuivat liian raskailta. Jo kolmen tunnin jälkeen tajunnan taso alkoi laskea.

Lopulta Saarinen jaksoi työkokeilussa vain kolmen viikkoa.

– Se tuntui hirveältä. Oli synkkiä ajatuksia, mutta pidin nekin itselläni. En halunnut masennusleimaa otsaani.

On mahdollista, että mikäli kiekko olisi osunut johonkin muuhun kohtaan Saarisen päätä, hän olisi menettänyt henkensä.

Seuraavana vuonna hän meni uudelleen työkokeiluun sillä asenteella, että nyt se onnistuu – ja onnistuihan se. Karmeasta väsymyksestä huolimatta Saarinen meni kokeilun jälkeen kokopäivätöihin ja kouluttautui siinä sivussa merkonomiksi.

Urakka ei olisi ollut helppoa edes ilman aivovammaa – mutta sen kanssa se johti burnoutiin vuonna 2017. Saarinen otti yhteyttä aivovammapoliklinikkaan, josta hänen soittoaan oli jo osattu odottaa.

– He olivat tietoisia, että tulen takaisin. Olivat aiemmin huomanneet minun olevan sen verran jääräpää, että antoivat minun yrittää ja huomata kuntoni itse.

Seuraavana keväänä hän yritti vielä hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan kulttuurituotannon alaa, muttei pystynyt keskittymään edes ennakkotehtäviin.

Se sai hänet tajuamaan, ettei yritys elää kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan yksinkertaisesti toimi. Oli pakko pysähtyä ja tutustua uuteen itseensä.

Siihen tyyppiin, jolla on keskivaikea aivovamma.

– Tuolloin avasin ensimmäisen kerran vuosien potilaspaperit. Vasta sen jälkeen ryhdyin prosessoimaan sitä, mitä on tapahtunut ja milloin.

Asian ja omien rajojen hyväksymiseen meni puolisen vuotta.

Niitä rajoja tosin koeteltiin aina vuoteen 2021 saakka.

Vakuutusyhtiön mielestä ihmisen aivot ja terveydentila ovat 2 600 euron arvoiset, Saarinen sanoo.

Hän viittaa siihen, että sai kisajärjestäjien toimitsijoille suunnatun vastuuvakuutuksen kautta vammastaan 2 600 euron kertakorvauksen. Ilta-Sanomat on nähnyt summan todistavan dokumentin.

– Tämä oli arvion perusteella pysyvän haitan arvo, Saarinen kertoo.

Pysyvän haitan astetta on aivovamman kohdalla lähtökohtaisesti vaikea arvioida, sillä uusia aivovammasta aiheutuvia oireita voi ilmetä vielä vuosia onnettomuushetken jälkeen.

Nuo 2 600 euroa Saarinen laittoi nopeasti palamaan. Aivovamma oli vaikuttanut Saariseen niin, ettei hän osannut enää hoitaa raha-asioitaan. Impulsiiviset ostokset seurasivat toisiaan. Aiemmin säntillinen rahankäyttäjä ylivelkaantui.

– Oma vikahan se oli. Toisaalta tilanne oli sellainen, että en ymmärtänyt asiaa silloinkaan, kun sain ensimmäiset maksuhäiriömerkinnät. Olisin saanut toki apua, jos olisin myöntänyt kaiken.

” Olisin saanut toki apua, jos olisin myöntänyt kaiken.

Jani Saarinen on jatkanut yleisurheilun aktiivista seuraamista onnettomuuden jälkeen.

Saarinen on ulosotossa vielä ainakin parin vuoden ajan. Hän on asian kanssa sinut.

Vaikeampaa on ollut hyväksyä, että hänelle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke vasta viime vuonna.

Saarinen oli hakenut osatyökyvyttömyyseläkettä jo aiemmin, mutta päätös hylättiin. Ilta-Sanomat on nähnyt asiakirjan, jossa Saariselle ei myönnetä eläkettä. Perusteluksi on mainittu muun muassa se, ettei uusia merkittäviä sairauslöydöksiä ole.

Saarinen uskoo myös sen vaikuttaneen, että hän sinnitteli muutaman vuoden kokopäivätöissä. Siitä huolimatta, että sinnittelyn lopputulos oli burnout.

Lopulta Saarisen osatyökyvyttömyyseläke hyväksyttiin kesäkuusta 2021 alkaen. Asiaan saattoi hänen nähdäkseen vaikuttaa se, että hän kertoi tilanteestaan esimerkiksi Aivovammaliiton lehdessä. Saarinen kertoo, ettei taistellut eläkkeen saamisesta itsensä vuoksi, vaan sen takia, että voisi helpottaa muiden samassa tilanteessa olevien elämää.

Saariselle maksetaan eläkettä nettona noin 600 euroa kuukaudessa, jonka päälle hän saa tienata bruttona reilut 1 400 euroa. Rikastumaan ei pääse, etenkään kun ulosotto vie osansa.

– Monen vammattoman mielestä on hyvä, että on tällainen tuloraja. Olen tällöin kysynyt vastapalloon, että mitä jos yhteiskunta määrittelisi myös teidän palkkojanne? Saarinen sanoo.

– Tässä mielessä me osatyökykyiset ja osasairauseläkeläiset olemme yhteiskunnan vankeja. Nykyinen palkkani voisi olla suurempi, mutta ei sen kannata olla, koska en saa tienata enempää.

Jos hän tienaisi enemmän, eläkkeen osuus vähenisi. Saarinen työskentelee osa-aikaisena Aivovammaliiton viestinnässä.

Näin aivovamma vaikuttaa Jani Saarisen elämään nyt Saarinen kärsii muistivaikeuksista, joiden vuoksi hän joutuu käyttämään kolmea kalenteria, joissa on samat merkinnät. Väsymyksen vuoksi Saarinen nukkuu ottaa päivittäin päiväunet. Väsymys vaikuttaa pahimmillaan hänen tasapainoonsa ja aiheuttaa horjahteluja. Hän ei ole aina päässyt baariin ollessaan selvin päin, kun portsari on horjumisen vuoksi luullut Saarisen olevan humalassa. Keskittyminen on mahdotonta, jos ympärillä on hälinää tai muita ihmisiä. Siksi hän työskentelee aina etänä. Kun Saarinen keskittyy johonkin ja joku tulee puhumaan, hän saattaa ärähtää äkkipikaisesti, vaikka ei tarkoittaisi pahaa. Onnettomuudesta on myös jäänyt traumoja. Pesäpallo-ottelussa hän valitsee istumapaikkansa sen mukaan, ettei pallo voi tulla lähellekään edes harhaheitolla. Kun Saarinen istuu autossa pelkääjän paikalla, kovan vesisateen muodostamista syvistä lätäköistä tuulilasiin iskevä pärske aiheuttaa välittömän puolustusreaktion, jossa Saarinen painaa päänsä alas.

Osatyökyvyttömyysasiaan saadun ratkaisun jälkeen Jani Saarinen on ollut kuin uusi mies.

Hän on pystynyt kokemaan tunteita ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen. Nykyään mies saattaa itkeä yllättävissäkin tilanteissa. Se kummastuttaa, mutta tuntuu hyvältä tuntea jotain.

– Olin ennen onnettomuutta iloinen ja nauroin paljon. Onnettomuus teki minusta mörököllin. Olen saanut paljon palautetta siitä, että olen totisempi kuin ennen.

” Olen saanut paljon palautetta siitä, että olen totisempi kuin ennen.

Aivovamma on tuonut Saarisen elämään myös hyvää. Hän on aiempaa avarakatseisempi, ja hän osaa kuunnella kroppaansa aivan eri tavalla kuin ennen. Hän tietää jo etukäteen, millaisia asioita ei edes kannata yrittää.

Siksi hän ei enää aio mennä urheilukilpailuihin toimitsijaksi. Kipinä voisi vetää mukanaan ja viedä mennessään. Silloin jaksaminen kärsisi, mikä heijastuisi vapaa-aikaan.

Jani Saarinen oppi hyväksymään aivovammansa noin seitsemän vuotta onnettumuuden jälkeen.

Saarinen jakaa Tiktok-tilillään tietoa aivovammasta ja kertoo omasta arjestaan. Hän toivoo, että pystyisi näin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin aivovamman saaneita kohtaan.

Moni on esimerkiksi vähätellyt hänen vammaansa, koska sitä ei voi nähdä.

Saarisen mukaan aivovamman saaneita syrjitään etenkin työelämässä ja urheilussa. Kun Saarinen haki työkokeilupaikkoja, kaikki meni hänen mukaansa hyvin siihen saakka, kunnes hän kertoi syyn paikan hakemiselle.

– Kun he kuulivat aivovammasta, niin he laittoivat liinat kiinni, hän sanoo.

Urheilun kohdalla syrjiminen on Saarisen mukaan sitä, että aivovamman saaneet eivät lähtökohtaisesti pysty treenaamaan yhtä paljon kuin vammattomat. He eivät kuitenkaan voi osallistua vammaisurheilukilpailuihin, koska aivovamman saaneille ei ole olemassa omaa sarjaa.

– Tässäkin olemme kuilussa, hän sanoo.

Saarinen kävelee kohti Pirkkahallin keskikohtaa, paikkaa, jossa onnettomuus tapahtui. Hän kääntyy ympäri ja nostaa katseensa yläviistoon kohti hallin valoja. Valot ovat erilaiset kuin vuonna 2011, eikä niiden pitäisi häikäistä niin paljon.

Saarinen kääntää katseensa toimittajaan.

– Nyt tulee muuten aika voimakkaasti tunteet pintaan, hän sanoo.

– Mutta se on ihan ok. Pärjään kyllä.

Pirkkahallin keskellä vanhat muistot heräävät eloon.

Hetki on Saariselle merkittävä. Hän kohtaa traumansa silmästä silmään.

– Pärjään kyllä, Saarinen sanoo uudelleen.

Itsevarmaa ääntä on helppo uskoa.