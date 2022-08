Ilta-Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan testin hyöty riippuu siitä, pystyykö se erottelemaan rokotteen ja sairastetun infektion luomat vasta-aineet.

S-ryhmä toi kauppoihinsa myyntiin Primacovid-nimisen koronaviruksen vasta-ainetestin. Sitä myydään perinteisen koronatestin rinnalla. Siinä missä antigeenitestinä tehtävä koronatesti näyttää, onko henkilöllä testihetkellä koronainfektio, näyttää vasta-ainetesti, onko henkilö sairastanut koronainfektion.

Antigeenitesti otetaan tyypillisesti nenästä tai syljestä, mutta vasta-ainetesti vaatii sormenpäästä otettavan verinäytteen.

Testit eroavat myös siten, että vasta-ainetestiä ei oteta mahdollisen koronainfektion ollessa käynnissä vaan vasta oireiden päätyttyä.

Primacovid on sveitsiläisen lääkeyhtiön Priman valmistama ja sen on Suomen markkinoille hyväksynyt Fimea. Sitä myydään kaupoissa 14,90 euron hintaan.

Ilta-Sanomien haastattelemat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) korona-asiantuntijat Asko Järvinen ja Maija Lappalainen suhtautuvat uuteen vasta-ainetestiin skeptisesti. He tosin korostavat, etteivät ole Primacovidiin erityisesti perehtyneet.

– En halua teilata tätä tuotetta sinällään, mutta ne kotikäyttöiset vasta-ainetestit, mitä me olemme laboratoriossa arvioineet, eivät ole toistaiseksi olleet kummoisia, HUSin kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Maija Lappalainen toteaa.

Asko Järvinen katsoo, että kotikonstein tehtävään vasta-ainetestiin liittyy paljon liikkuvia osia.

– Etukäteen ihmistä on ehkä hyvä ohjeistaa, mihin tarkoitukseen hän on testiä ostamassa. Vasta-aineet näkyvät kuitenkin aikaisintaan toisella viikolla oireiden alkamisesta.

– Rehellisesti sanottuna en näe tällaisesta testistä kuluttajalle hirveästi hyötyjä.

Voisiko testistä olla kuitenkin hyötyä vaikkapa silloin, jos asuu perheessä, jossa muut ovat sairastaneet koronan, mutta ei ole itse saanut oireita?

– Kyllä se voi tällaisessa tilanteessa olla ihan tarpeellinen, mutta tällöin tuo parin viikon sääntö ei välttämättä päde. Jos useampi ihminen perheessä sairastaa koronan eri aikoihin, kestää altistuminenkin myös pidempään. Tällöin vasta-ainetestin tekemisen ajoittaminen oikein voi vaikeutua, Järvinen pohtii.

Kriittistä vasta-ainetestin toimivuudessa on myös se, millä tavoin se kertoo vasta-aineista. Rokotteen ja koronainfektion luomat vasta-aineet eroavat toisistaan. Jos testi näyttää rokotetulle ihmiselle, että hänen veressään on rokotteen tuomia vasta-aineita, on se koko lailla hyödytön.

– Rokotteessa on vain itse viruksen piikkiproteiinia, mutta infektion myötä muodostuu myös muita vasta-aineita viruksen rakenneosia kohtaan, Järvinen valottaa.

– Osaako tuo testi erotella nämä vasta-aineet, se on olennainen kysymys. Toinen kysymys on, osaako kotikäyttäjä sitten erotella nämä tulokset oikein.

Siksi luotettavamman vasta-ainetuloksen saa, jos sen käy toteamassa erikseen laboratorio-olosuhteissa, Husin ylilääkärit toteavat. Siellä arvion tekee lääkäri, eikä potilaan tarvitse itse tulkita kotitestin tuloksia.

– Yllättävän vähän ihmiset tosin käyttävät laboratoriossa tehtävää vasta-ainetestiä, Maija Lappalainen sanoo.

Tällä hetkellä vasta-ainetestiin tosin pääsee vain lääkärin lähetteellä. Testiin kannattaa hakeutua kuitenkin erityisesti silloin, jos epämääräiset oireet vaivaavat, mutta kotitesti ei ole silti näyttänyt positiivista tulosta.

– Epäselvää taudinkuvaa tai mahdollisen long covidin oireita voi selvittää laboratoriossa tehtävän vasta-ainetestin avulla.

HUSin ylilääkärit kuitenkin ymmärtävät, että ihmiset haluavat tällaisten testien avulla selvittää oman kehonsa vasta-ainepitoisuuden.

– Kyllä tällaista uteliaisuutta on, se on ihan inhimillistä, Järvinen toteaa.

Vasta-ainetestilläkään ei silti voi aukottomasti todistaa, onko keho immuuni koronalle. Tämä todetaan myös itse tuotteen tiedotteessa.

– Kyllä minä silti suosittelen ihmisille ihan perinteistä antigeenitestiä, Lappalainen toteaa.

– Se maksaa muutaman euron. Jos vaikkapa isommassa perheessä lähdetään kaikille ostelemaan 15 euron vasta-ainetestiä, niin aika kalliiksihan se tulee.

Ei Lappalainen kuitenkaan myöskään kiellä kotitestailua. Verinäytteenkin ottaa sormenpäästä kotioloissa aika helposti.

– Tekeväthän diabeetikotkin niin koko ajan. Mutta tietenkin, jos ei ole asiassa harjaantunut, voi verinäytteen ottaminen kotioloissa tuntua vähän iljettävältä. Mutta periaatteessa se on ihan tehtävissä, ei siitä varmaankaan mitään haittaa ole.