Metrin syvä monttu ilmestyi kadulle Helsingissä

Putkivuoto syövytti tietä.

Helsingin Pihlajiston päätie romahti yllättäen perjantai-iltapäivällä. Pihlajiston läpi kulkevalle Salpausseläntielle ilmestyi monttu ostoskeskuksen eteen.

– Siinä on tällä viikolla tehty tietöitä, asfalttia on uusittu. Nyt sitten tuli hirveä reikä, onkohan siitä auto ajanut, ohikulkija pohtii.

Monttu on syvyydeltään noin metrin. Ohikulkijan mukaan poliisi ja palokunta on ollut paikalla ja tie on tukittu.

Helsingin pelastuslaitos on selvittänyt, mistä monttu johtuu.

Päivystävä paloesimies Marko Kouko kertoo, että alueella on ollut jonkinlainen putkivuoto.

– Putkivuodosta on tullut vettä ja vesi on syönyt maaperää. Sen jälkeen Salpausseläntien ajorataan on tullut parin neliön suuruinen ja metrin syvä reikä.

Maansortuma ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Alue on eristetty. Poliisi, katupäivystys ja vesilaitos vievät hanketta eteenpäin ja hoitavat liikenteen ohjauksen.