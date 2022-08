Marinin käyttämällä korulla on piiloviesti

Aina pitää valita suuremmat saappaat.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli Flow-festivaalien yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa valinnut somisteeksi kullatun kaulakorun, joka valmistajan mukaan sisältää salaisen viestin.

Kaulakoru esittää cowboy-saappaita. Korun on suunnitellut Kesärannan bilekuvista julkisuutta saanut laulaja Alman kumppani, runoilija ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallio.

Korua valmistaa Helsingissä neljä vuotta sitten perustettu, naisten omistama ja johtama Aida Impact.

The Bigger Boot -kaulakoru on Aida Impactin mukaan saanut innoituksensa Natalia Kallion esikoiskirjasta She Needs Bigger Boots.

Marinin kaulakorun piiloviestistä kirjoitti ensin Iltalehti.

Koru on pienoismalli Natalia Kallion omista cowboy-saappaista.

Kaulakoru muistuttaa valmistajan mukaan siitä, että aina pitää pyrkiä pääsemään suurempiin saappaisiin.

Koru maksaa Aida Impactin verkkokaupassa 125 euroa.