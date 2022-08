Sähkölinjan alta löydettiin näyttävä hyönteinen, jota ei ole aiemmin tavattu Suomesta

Imatralla löydettiin sievänaamiokärpänen.

Imatran kaupungin teettämissä luontoinventoinnissa on löydetty hyönteislaji, jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Kyse on sähkölinjan alta löytyneestä sievänaamiokärpäsestä. Myöhemmin paikalta löytyi lisää yksilöitä, joten kyseessä on todennäköisesti pysyvä kanta.

– Naamiokärpäsiä on Suomessa vain parikymmentä lajia, ja vain kaksi niistä on loppukesällä runsaslukuisia. Kun sattumalta silmiin osunut yksilö ei vaikuttanut kummaltakaan niistä eikä muutamalta harvinaisemmaltakaan lajilta, päätin pyydystää yksilön, kertoo tiedotteessa lajin löytänyt ympäristökonsultti Petri Lampila suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYltä.

Uusia luontaisesti levittäytyneitä kärpäslajeja löydetään Suomesta vuosittain useita, mutta valtaosa niistä on niin pieniä ja huomaamattomia, että niiden tunnistaminen vaatii mikroskooppia.