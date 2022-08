Luksusbrändit sulkivat ovensa Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Nyt varakkaat venäläiset yrittävät viedä luksustuotteita Suomesta Venäjälle ja vain murto-osa tapauksista jää tullin haaviin.

Venäläisturistit yrittävät viikoittain viedä Venäjälle satoja Suomesta ostamiaan pakotteiden alaisia luksustuotteita, kuten kelloja, koruja, laukkuja, vaatteita ja asusteita. Tullin mukaan taustalla on tietämättömyys, mutta myös tietoinen pakotteiden kiertäminen erilaisin kepulikonstein.

Syynä luksustuotteiden hamuamiseen on Ukrainan sota.

Varakkaiden venäläisten suosimat luksusbrändit kuten Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent ja Dior sulkivat ovensa Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Lännen asettamien talouspakotteiden lisäksi moni yritys teki itse päätöksen keskeyttää toimintansa Venäjällä.

Euroopan unioni on säätänyt Venäjän vastaisissa pakotteissa tuotteista, joita ei saa viedä Venäjälle EU:sta.

Suomen ulkoministeriön mukaan näitä ovat esimerkiksi huipputeknologia, merenkulkuun liittyvät tuotteet ja radioviestintäteknologia, niin sanotut kaksikäyttötuotteet ja ylellisyystuotteet, kuten luksusautot, kellot ja korut.

Lisäksi eri tyyppisille ylellisyystuotteille on asetettu eri suuruisia arvorajoja. Pääsääntöisesti arvoraja menee 300 eurossa.

Venäläisten matkustus Suomeen lisääntyi sen jälkeen, kun Venäjä poisti maarajoiltaan koronaviruksesta johtuvat rajoitukset 15. heinäkuuta. Tämä on näkynyt myös Helsingin keskustassa.

Helsingin ydinkeskustassa on paljon ostosmahdollisuuksia venäläisturisteille.

Helsingin ydinkeskustassa toimivien, ylellisiä tuotteita myyvien liikkeiden asiakaspalvelijat ovat IS:n tietojen mukaan törmänneet työssään päivittäin venäläisturisteihin, jotka yrittävät ostaa pakotteiden alaisia luksustuotteita.

Eräässä ylellisyystuotteita myyvässä liikkeessä työskentelevä asiakaspalvelija kertoo IS:lle, että usein venäläiset asiakkaat suuttuvat, kun liike ei voi myydä Venäjällä asuvalle asiakkaalle tämän haluamia tuotteita. Tuolloin asiakkaalle täytyy selittää, että kielto johtuu EU:n pakotteista.

Asiakaspalvelija ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden takia.

– Venäjällä asuvia asiakkaita tulee liikkeeseen joka päivä, mutta jos heidän osoitteensa on Venäjällä, emme voi myydä heille tuotteita. Jos venäläisen asiakkaan osoite on ulkomailla, voimme myydä hänelle. Valitettavasti emme kuitenkaan voi udella, mitä osoitetta he oikeasti käyttävät, asiakaspalvelija kertoo.

– Jos Venäjällä asuvalla asiakkaalla on mukanaan euroja, hän pyrkii usein käyttämään kaikki euronsa liikkeessä, sillä kuulemani mukaan euroja ei ole saanut viedä Venäjälle.

Asiakaspalvelija arvioi, että Venäjällä asuvat henkilöt yrittävät kiertää pakotteita antamalla liikkeelle osoitteen, joka ei sijaitse Venäjällä.

Monella ylellisyystuotteita myyvällä liikkeellä on käytössään asiakasjärjestelmä, johon kirjataan jokaisen oston tehneen asiakkaan tiedot. Lisäksi liikkeillä voi olla ostorajoituksia asiakkaille. Puhutaan esimerkiksi kuukausittaisesta ostorajoituksesta, joka voi olla kunkin asiakkaan kohdalla käteismaksulla 15 000 euroa.

Näillä toimilla liikkeet pyrkivät paitsi ehkäisemään laitonta jälleenmyyntibisnestä, myös tarjoamaan asiakkaalleen paremman ostokokemuksen ja personoimaan palvelua. Järjestelmä on ollut käytössä jo kauan ennen Ukrainan sotaa.

– Kun saimme vielä tarjota Venäjällä asuville asiakkaillemme ostoksia tax freenä, he saattoivat ostaa kertaluontoisesti tuotteita yli 5000 eurolla. Nyt en ole kiinnittänyt summiin huomiota, sillä jokaisen venäläisen asiakkaan kohdalla täytyy ensisijaisesti selvittää, missä tämä asuu, asiakaspalvelija kertoo.

Asiakkaat yrittävät myös kiertää liikkeiden ostorajoitus-järjestelmää. Ylellisyystuotteita myyvät liikkeet ovat joutuneet esimerkiksi takavarikoimaan asiakkaiden pankkikortteja, sillä kortissa ei ole ollut asiakkaan omaa nimeä.

Nyt asiakkaat nostavat käteistä, jotta he pystyvät ostamaan haluamiaan tuotteita.

– Selvästi suosituimpia ylellisyystuotteita venäläisturistien keskuudessa ovat laukut ja kengät, asiakaspalvelija kertoo.

Luksuslaukkuja, koruja ja asusteita on Helsingin ydinkeskustassa moneen makuun, joten venäläisellä turistilla on valinnanvaraa. Kalleimpien tuotteiden kohdalla puhutaan parhaimmillaan häkellyttävistä summista.

Esimerkkeinä mainittakoon Chanel-merkin ikoninen Classic Flap -laukku, joka voi maksaa yli 9000 euroa. Saint Laurent ja Gucci -merkkien laukkujen keskimääräiset hinnat vaihtelevat 1500:n ja 3000:n euron välillä. Louis Vuitton -merkilläkin laukun saa halvimmillaan 1000 eurolla. Rolex-kellosta saa helposti pulittaa 10 000 euroa, ja kalleimpien mallien kohdalla puhutaan sadoista tuhansista euroista. Cartier-merkin Love-malliston rannekorun hinnat puolestaan liikkuvat 5000 eurosta ylöspäin.

Moni yrittää ostaa ylellisyystuotteita käteisellä, mutta luksusliikkeillä on käytössä tuotteita koskevia ostorajoituksia.

Venäjälle matkustavien henkilöiden valvontaa vahvistettiin 22.–26. heinäkuuta Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikoilla.

IS kertoi elokuun alussa, että tehostetun valvonnan aikana matkailijoilta löytyi erilaisia ylellisyystuotteita sekä tavaroita, jotka voivat edistää Venäjän teollisia ja sotilaallisia valmiuksia, kuten merenkulussa käytettäviä apuvälineitä.

Vaalimaan tullin vt. varapäällikkö Tuomo Heikkilä vahvistaa, että venäläisturistit yrittävät viedä usein pakotteiden alaisia tuotteita Venäjälle. Hänen mukaansa pakotteita yritetään myös kiertää.

Heikkilän mukaan tapauksissa yleistä on se, että venäläisturisti on tietämätön pakotteista.

– Venäläisturistit yrittävät viedä ja joissain tapauksissa myös onnistuvat viemään tavaraa Venäjälle. Valvomme pakotteiden toteutumista henkilöliikenteessä, mutta lisääntyneen liikenteen vuoksi se on entistä haastavampaa. Aika hyvin tässä onnistumme, mutta läheskään kaikki eivät jää tullin haaviin, Heikkilä kertoo.

Esimerkiksi Vaalimaan raja-aseman ylittäjät lasketaan viikkotasolla näinä aikoina kymmenissätuhansissa, kun mukaan lasketaan sekä maahan saapuvat että maasta lähtevät. Heikkilän mukaan määrä ei ole koronaa edeltävällä tasolla, mutta on lisääntynyt.

Hän sanoo, että yleisimpiä Vaalimaan tullin haaviin jääneitä ylellisyystuotteita ovat vaatteet, laukut, kamerat, kellot, tabletit, tietokoneet ja navigaattorit. Lisäksi Venäjälle on yritetty viedä kalastustarvikkeita, urheiluvälineitä kuten luistimia, autojen varaosia ja muutama drone.

Päivittäin tullin haaviin jää myös puusta tehtyjä tuotteita kuten parketteja sekä öljyjä ja maaleja, jotka nekin kuuluvat pakotteiden alaisiin tuotteisiin.

– Oma arvioni on, että venäläisturistit yrittävät viedä ja vievät viikkotasolla Venäjälle satoja ylellisyystuotteiksi katsottuja tuotteita, hän sanoo.

Venäläisturistit yrittävät kiertää pakotteita esimerkiksi piilottamalla tuotteita autoon tavaroiden tai penkkien alle.

Pakotteita on yritetty kiertää Heikkilän mukaan monin tavoin.

Usein venäläisturisti saattaa kiertää pakotteita yksinkertaisesti niin, ettei hän ilmoita ja esitä tullille mukanaan olevia tavaroita.

Pakotteiden alaisia tuotteita löytyy myös lähtevien autokaistalta tarkastusten yhteydessä.

– Muutamissa tapauksissa tavaroita on myös piiloteltu esimerkiksi autoon tavaroiden tai penkkien alle, Heikkilä sanoo.

Heikkilä tunnistaa myös IS:n haastatteleman asiakaspalvelijan kokemukset siitä, että venäläisturisti yrittää peitellä oikeaa osoitettaan.

– Tähän mekin olemme törmänneet. Venäläisturisti saattaa esimerkiksi kertoa olevansa menossa vain Venäjän läpi toiseen maahan. Todellisuudessa hän tavaroineen sitten saattaakin jäädä Venäjälle.

Tulli pystyy tarvittaessa pidättämään tullivalvontaan tai haltuun ottamaan tavaran, joka kuuluu pakotteiden alaisuuteen. Heikkilän mukaan on mahdollista, että tavara palautuu myöhemmin EU-alueelle esimerkiksi asiakkaalle tai liikkeeseen, josta se on hankittu.

Yleinen toimintatapa on, että tulli kehottaa asiakasta itse palauttamaan ostamansa tuotteen takaisin liikkeeseen.

– Joitakin pakotteiden alaisia tuotteita tulliin on jäänyt, arviota määrästä en pysty sanomaan. Joihinkin niistä kohdistuu myös rikosprosesseja. Tulli pystyy puuttumaan tai löytämään vain huomattavan murto-osan niistä kaikista tuotteista, joita Venäjälle yritetään viedä ja jotka ovat Venäjälle asetettujen pakotteiden alaisia.

Tullin rajoitusasiantuntija Jarkko Keskisen mukaan EU:n vientipakotteet koskevat kaikkia EU:n pakoteasetuksessa listattuja tavaroita. Tavaroiden arvorajana on 300 euroa per tuote tai säädetty muu arvoraja.

Esimerkiksi luksuslaukun kohdalla arvorajaksi on säädetty 300 euroa.

EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet kieltävät Keskiksen mukaan myös EU-maiden virallisen valuutan seteleiden viennin Venäjälle.

– Poikkeuksena ovat diplomaatit sekä Venäjälle matkustava yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet. He voivat viedä valuuttaa seteleinä henkilökohtaiseen käyttöön. Poikkeus ei koske Venäjälle palaavien ihmisten varojen vientiä Venäjälle EU-maiden virallisten valuuttojen mukaisina seteleinä, Keskinen selventää.

Keskisen mukaan tulli valvoo pakotteiden toteutumista osana normaalia tullityötä.

– Valvontaa tehdään kaupallisen liikenteen lisäksi myös matkustajaliikenteeseen ja valvontaa tehdään riskianalyysin keinoin, Keskinen sanoo.