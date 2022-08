Lauantaina ja sunnuntaina päästään vielä hellelukemiin, mutta ensi viikolla sää viilenee.

Viikonloppuna on vielä luvassa hellettä ja aurinkoa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoo, että perjantaina ja lauantaina lähes koko maassa on poutaista.

Perjantaina päivälämpötila on lähes koko maassa yli 20 astetta. Tuuli on heikkoa, ja etelärannikon läheisyydessä sekä maan itäosassa on pilvipeite.

Sinisalo kertoo, että lauantaina maan etelä- ja keskiosassa on lämmintä ja poutaista. Kaikkein lämpimintä on maan eteläosassa, jossa lämpötila voi kohota 25 asteeseen. Pohjois-Suomessa lämpötila on noin 20 astetta.

Lappiin tulee sateita lännestä. Pohjanmaalle saapuu rintama, jonka mukana tulee sateita.

– Kylmä rintama saapuu lauantaina päivällä jo pohjoiseen. Illalla se siirtyy Pohjanmaan tuntumaan. Se liikkuu yön ja sunnuntain aikana koko Suomen ylitse.

Sunnuntaina lämpimintä on maan eteläosassa.

– Aivan eteläosassa maata sunnuntaipäivä on hyvin lämmin, voi olla lähes 30 astetta. Kylmä rintama pääsee etelärannikolle asti vasta sunnuntai-iltana.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa sataa hyvin todennäköisesti. Myös ukkoset ja voimakkaat tuulenpuuskat ovat mahdollisia.

Maan keskiosassa on noin 20 astetta. Pohjois-Suomessa on 15–19 astetta.

Varoitus mahdollisesti rajusta ukonilmasta on voimassa sunnuntaina Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikon viikonloppuna on viileämpää kuin tänä viikonloppuna. Ensi viikolla sää viilenee koko maassa.

– Kesä alkaa olla kalenterin puolesta lopuillaan, joten todennäköisyys lämpimälle säälle pienenee koko ajan.

Sinisalo kertoo, että pitkän aikavälin ennusteen mukaan syyskuussa voisi olla hieman tavallista lämpimämpää.

Foreca kertoo, että 24. elokuuta mennessä hellepäiviä elokuussa on ollut 17. Hellepäivä tarkoittaa sitä, että Suomen virallisella havaintoasemalla on mitattu lämpötilaksi vähintään 25,1 astetta.

Vuonna 2021 elokuussa oli yksi hellepäivä, kertoo Ilmatieteen laitos. Hellepäivien lukumäärää on mitattu vuodesta 1961 alkaen. Keskimäärin Suomessa hellepäiviä on toukokuussa kolme, kesäkuussa kahdeksan, heinäkuussa 16 ja elokuussa yhdeksän. Syyskuussa hellepäiviä on keskimäärin alle yksi.

Vuoden 1961 jälkeen pisin hellejakso oli vuonna 2021. Silloin Kouvolan Anjalan havaintoasemalla hellejakson pituudeksi mitattiin 31 vuorokautta. Hellejakso alkoi 18. kesäkuuta ja se loppui 18. heinäkuuta.

Vuonna 2002 oli erityisen helteinen loppukesä. Silloin helleraja ylittyi 3. syyskuuta Mietoisilla ja Anjalankoskella.

