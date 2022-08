Katujengin keulahahmona tunnettua ja lukuisista väkivaltarikoksista tuomittua miestä syytetään kahdesta seksuaali­rikoksesta. Tapausten käsittely alkoi tällä viikolla käräjäoikeudessa.

Vakavista väkivaltarikoksista tuomitulle, someräppärinä ja katujengin keulahahmona julkisuutta saaneelle Milan Jaffille, 22, on tällä viikolla luettu syytteet raiskauksesta ja törkeästä lapsenraiskauksesta. Tapauksia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteen mukaan Jaff oli väkivalloin raiskannut parikymppisen naisen asunnossaan Helsingissä elokuussa 2020.

Nainen oli syytteen mukaan istunut sängynreunalla, kun Jaff oli vetänyt hänet päälleen ja käskenyt antamaan suuseksiä.

Lue lisää: Someräppäri Milan Jaff tuomittiin yli vuoden vankeuteen

Lue lisää: Tapon yrityksestä syytettyä katujengijohtaja Milan Jaffia kuultiin käräjillä: Kiistää koko Kurdish Mafian olemassaolon ja riidat vihollisjengi L-Cityn kanssa

Uhri oli kieltäytynyt ja noussut sängyltä, jolloin Jaff oli tarttunut häneen uudelleen kiinni. Syyttäjän mukaan mies oli väkisin riisunut naiselta vaatteita ja väkivaltaisesti pakottanut hänet seksuaalisiin tekoihin ja suojaamattomaan yhdyntään.

Uhri kertoi kieltäytyneensä, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Kun uhri oli yrittänyt paeta ja huutaa, Jaff oli syytteen mukaan tarttunut häntä kaulasta kiinni ja kuristanut. Nainen oli kertomansa mukaan lamaantunut pelosta.

Jaff väitti kaiken tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Hän kiistää käyttäneensä väkivaltaa tai pakottaneensa naista mihinkään.

Uhrille aiheutui teosta fyysisiä vammoja. Hän oli hakeutunut seksuaaliväkivallan uhrien klinikalle ja kertonut tapauksesta ystävilleen.

Lue lisää: Näin katu­jengit uhkailivat toisiaan väkivalta-räpillä: Milan Jaff “teloittaa” vastustajansa musiikki­videolla

Törkeää lapsenraiskausta koskevat asiakirjat puolestaan on määrätty kokonaan salassa pidettäviksi. Tällä hetkellä tiedossa on vain se, että syytteen mukaan rikos on tapahtunut 17.–23. huhtikuuta vuonna 2019. Asian käsittely jatkuu vielä syyskuun aikana käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus antaa seksuaalirikoksista tuomionsa myöhemmin.

Milan Jaffilla on jo nyt luvassa pitkä vankilareissu. Hänet tuomittiin toukokuun lopussa 10 vuoden vankeusrangaistukseen niin sanotussa katujengijutussa. Jaff sai tuomion pahoinpitelystä, tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Hänet on kuluvan vuoden aikana tuomittu muistakin väkivaltarikoksista, jotka ovat tapahtuneet muun muassa Kotkassa ja Tampereella.

Näiden rikosten lisäksi Jaffia epäillään Vantaalla tapahtuneesta murhan yrityksestä. Tapausta tutkii KRP. Jutun esitutkinta on loppusuoralla.