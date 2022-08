Politiikan tutkijan Johannan Vuorelman mukaan bilekohu on osoittanut pääministerin harkintakyvyn pettäneen.

Pääministeri Sanna Marinista (sd) otettuja bilekuvia ja -videoita on putkahdellut vajaan parin viikon aikana useaan otteeseen suomalaisten some- ja uutissyötteeseen.

Vuodetussa materiaalissa on nähty Suomen vaikutusvaltaisin ihminen juhlimassa somevaikuttajien, tosi-tv-tähtien ja muiden julkkisten kanssa yksityisasunnossa sekä yökerhossa. Tilanteesta on muodostunut bilekohuksi kutsuttu mediatapahtuma, jonka aikana on ruodittu niin pääministerin toimintakykyä, virkaan sopivaa käytöstä kuin hänen arviointikykyään.

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma on huomioinut kohua seuratessaan, että Marinin lähipiiriin näyttäisi kuuluvan useita julkisuudella ja somenäkyvyydellä itsensä elättäviä.

Bilekohu todistaa, että vallan liepeillä nämä verkostot voivat myös vaarantaa vallanpitäjän aseman.

– Verkostot ovat merkittävässä roolissa siinä, että miten vahvasti poliitikkoa suojellaan. Lähtökohtaisesti niiden eräs tarkoitus on estää, ettei julkisuuteen ilmesty kielteisiä kuvia ja tietoja, Vuorelma sanoo.

– Tämä on kiinnostava tapaus siinä mielessä, että [Marinin] omasta verkostosta on julkaistu tällaisia kuvia, joiden tiedetään levitessään aiheuttavan kielteistä julkisuutta. Tässä tapauksesta saatu julkinen näkyvyys olisi heille ilmeinen taloudellinen mahdollisuus.

Vuorelma erottaa kohusta kolme erilaista ulottuvuutta, jotka ovat nousseet keskustelun aiheeksi.

– On tämä hallinnollinen kehys eli pohdinta siitä, onko tehty jotain laitonta tai rikottu muodollisia sääntöjä. Sitten on puhuttu poliittisen instituutin rajoista. Kolmanneksi tässä kohussa on puhuttu siitä, onko tehty jotain moraalisesti paheksuttavaa - tai sitten ihailtavaa.

Viimeisimmän bilekohun liikkeelle sysännyt video oli julkaistu valokuvaaja Janita Aution yksityiselle Instagram-tilille. Videoilla hyväntuulinen juhlaseurue bailasi Antti Tuiskun ja Petri Nygårdin musiikin tahtiin. Videolla näkyivät lisäksi esimerkiksi artisti Alma ja juontaja Tinni Wikström. Yksityisasunnossa kuvattu video taltioitiin elokuisena lauantai-iltana.

Hiljattain malli Sabina Särkän sometilille julkaistu kuva kohautti, kun kuvassa Marinin vieraat poseeraavat pääministerin virka-asunnon Kesärannan työtiloissa rinnat paljaana.

Pääministerin itsensä lisäksi kohusta on syytetty perinteistä mediaa ja myös Marinin ystäviä, jotka ovat alkujaan ladanneet arkaa materiaalia. Vuorelma on pannut merkille, että Marin on ollut varsin yksin pahoittelemassa materiaalin leviämistä.

– Selkeästi moni [kohuissa mainittu julkisuuden henkilö] on ollut hyvin hiljaa, hän toteaa.

– Monen kohuun kuuluneen näkyvyys onkin varmasti lisääntynyt. On eri kysymys arvioida, onko julkisuus nyt myönteistä vai kielteistä.

Kohuun liitetyistä henkilöistä asiaa ovat kommentoineet esimerkiksi Autio, Wikström ja Särkkä. Marinin tavoin Autio ja Wikström ovat korostaneet lausunnoissaan, etteivät he ole tehneet juhliessaan mitään väärää tai laitonta.

Autio korosti kommentissaan lisäksi, että kaikki videolla näkyvät henkilöt tiesivät kuvaamisesta sekä niiden julkaisusta hänen yksityisellä tilillään.

Särkkä on juhlaseuralaisista ollut ainoa, joka on pahoitellut julkaistua materiaalia. Lausunto tuli sen jälkeen, kun Marin totesi yläosattoman Kesärantakuvan olleen ”asiaton”.

Marilta kysyttiin kohua koskevassa tiedotustilaisuudessa 19. elokuuta, aikooko hän jatkossa juhlia samojen ihmisten kanssa. Marin vastasi haluavansa luottaa ihmisiin ja harmitteli, että ”yksityistä materiaalia” oli vuodettu julkisuuteen.

Hän lisäsi tietävänsä, että häntä on kuvattu myös muissa tiloissa ja oikeastaan aina, kun hän poistuu virka-asunnostaan. Vuorelmasta kohu on osoittanut pääministerin harkintakyvyn pettäneen.

– On ymmärrettävä lähtökohta, että Marin luottaa ystäviinsä, hän sanoo.

– Asia on sitten eri, kun puhutaan tuntemattomien ottamista kuvista. Tässä tapauksessa on ollut leimallista se, että tietynlainen kontrolli ja harkinta ei ole ollut samalla tapaa läsnä. Kun kuvamateriaalia on paljon, niin on ilmeinen riski että se leviää.

Vuorelma näkee, että sekä Marinin ja hänen julkkisystäviensä uraa on hyödyttänyt keskinäinen ja julkisuudessakin esitelty vuorovaikutus. On kuitenkin vaikea arvioida, miten tarkoituksellista näiden verkostojen rakentaminen on ollut.

– Siinä mielessä tässä on selkeä intressi, että esimerkiksi Instagramin kautta tavoitetaan nuorempia äänestäjiä. Puolueissahan mietitään koko ajan, miten heidät tavoittaa, hän pohtii.

– Marin on ollut vallan menestyksekäs luomaan itsestään myös kansainvälisen poliittisen esikuvan, joka toimii vastavoimana sen jälkeen, kun konservatiivisia ja patriarkaattisia hahmoja on ollut valtioiden johdossa eri puolilla maailmaa. Hän on pystynyt luomaan sellaisen symbolin itsestään.

Vuorelma ei näe, että kohu pitkällä aikavälillä kampittaa pääministerin asemaa. Vallanpitäjän poliittisen uran kannalta oleellisempaa on, miten esimerkiksi kumppanipuolueet ja oman puolueen sisällä poliittiseen kohuun reagoidaan.

Demareissa ydinporukka näyttäisi yhä luottavan Mariniin, jolla on ollut historiallinen kannatus läpi puoluekentän. Vuorelman mukaan Marin vetoaa erityisesti nuoriin äänestäjiin, joita on ollut vaikea aktivoida politiikkaan.

– Marinin viestinnälliset reaktiot ovat selkeästi olleet tähän asti riittäviä, kun katsotaan reaktioita. On eri asia seurata, miten kansalaismielipide kehittyy.

Suomalaisten kärkipoliitikkojen kommentit kohusta ovat olleet enimmäkseen lyhyitä ja napakoita. Hallituskumppanitkaan eivät ole nähneet asiassa merkittävästi haastettavaa.

Vuorelma arvioi tämän johtuvan siitä, että kohun kommentointia ei pidettäisi uskottavana.

– Tämä kohu on kiusallinen aihe kaikille puolueille, koska aihe menee viihdejulkisuuden puolelle. Siihen halutaan pitää kriittistä etäisyyttä, hän sanoo.