Elokuun helteiden viimeinen hönkäys: Täällä voidaan päästä +28 asteeseen

Viikonlopun jälkeen sää kylmenee, viileää ilmaa alkaa virrata Suomeen suoraan Pohjoisnavalta.

Viikonlopuksi ovat luvassa tämän kesän viimeiset aurinkoiset hellepäivät.

Lämmön lähteenä on Norjanmeren ylle jämähtänyt matalapaine, joka on kierrättänyt lämmintä ilmaa Suomen ylle.

Matalapaine jatkaa viikonloppuna matkaa kohti Siperiaa ja säässä tapahtuu jyrkkä muutos. Suomeen alkaa pikku hiljaa virrata viileää ilmaa suoraan Pohjoisnavalta.

Viikonloppuna voi vielä nauttia elokuun lämpöihmeestä.

Elokuu jää historiaan poikkeuksellisista hellepäivistä. Päivät ovat olleet useita asteita tavanomaisia lämpimämpiä ja elokuussa on koettu ennätyksellisen myöhäisiä +30 asteen rikkoutumisia.

– Onhan tämä ollut aika lämmin elokuu, keskimääräistä lämpimämpi varmasti tulee olemaan, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen summaa.

Tulevana viikonloppuna lämpimintä on maan eteläosissa.

Lauantaina on etelässä 25–26 astetta lämmintä. Sunnuntaina ilma lämpenee entisestään ja etelärannikolla voi nauttia yleisesti 26–27 asteen helteestä.

Sateita on liikkeellä. Sunnuntaina maan keskiosia halkoo säärintama, joka tuo voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja.

– Ne voivat paikallisesti viilentää ilmaa, mutta ukkosten ja sadekuurojen välissä lämpötila voi päästä kohoamaan jopa +28 asteeseen, Parviainen ennustaa.

Sadekuurojen rintama ulottuu lounaisrannikolta Pohjois-Karjalaan.

Lämpötilaerot ovat suuren etelän ja maan keskiosan välillä.

– Kuopion korkeudella ollaan 17–18 asteessa iltapäivällä, kun taas etelässä 28 asteen lämpötilat ovat mahdollisia.

Pohjanmaan rannikolla voi olla 15 astetta.

Ensi viikon alussa sää muuttuu jyrkästi ja samalla voi hellepäiville heittää hyvästit tämän kesän osalta.

Lämmön moottorina toimii vielä lauantaina Norjanmerellä oleva matalapaine, jonka eteläpuolitse kiertää Suomeen lämmintä ilmaa.

Norjanmeren matalapaine liikkuu sunnuntain aikana itään Barentsinmerelle ja siitä edelleen kohti Siperiaa.

Matalapaineen takapuolelta alkaa virrata Suomeen kylmää virtaa Jäämereltä ja Pohjoisnavalta asti. Jäämeren kylmyys valtaa pikku hiljaa uusia alueita.

Ensin Lappiin virtaa pohjoisesta viileää ilmaa, ja viikon edetessä viileä valtaa lisää alueita ja valloittaa myös etelän.

– Torstaina ja perjantaina mahdollisesti etelässäkin 15 asteen ylimmät lämpötilat alkavat olla jo tiukassa, Iltamatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen ennustaa.

Idän ja koillisen välinen pohjoinen virtaus tuo sadekuuroja. Todennäköisesti päivät ovat pilvisiä.

Syyskuun alkuviikkoina ei sääkartoilla ole nähtävissä merkkejä lämpimistä kesäpäivistä.

Syyskuun alun kylmän muutoksen jälkeen mennään Parviaisen mukaan tavanomaisissa lukemissa.

– Kuun loppupuolella voi olla ehkä tavanomaista lämpimämpää eteläisessä Suomessa. Silloin ei varmaan helteitä mitata, mutta ehkä jokunen kesäinen päivä voi olla eli on 20 ylityksiä, Parviainen haarukoi.

Syyskuun kulku on pelkistetysti sellainen, että ensin on tavanomaista viileämpi jakso, sen jälkeen on tavanomaista syksyistä säätä ja loppupuolella on hiukan tavanomaista lämpimämpää.

Lämmön lähde on Jäämeren puolella oleva matalampi paine.

Syntyy samanlainen tilanne kuin on nähtävissä tulevana viikonloppuna, jolloin Norjanmerellä oleva matalapaine kuljettaa Suomeen lämpimämpää ilmaa.

Syyskuun lopulla matalapaine on Jäämeren yllä. Sen ansiosta Suomeen pääsee virtaamaan lauhempaa ilmaa Euroopan etelä- ja keskiosista ja myös Atlantilta.