Tutkija: Ukrainan sodassa on varauduttava synkkään ratkaisuun

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mukaan esimerkiksi Krimin niemimaan palauttaminen Ukrainalle näyttää epätodennäköiseltä.

Vaikka alueluovutukset perusteettoman hyökkäyssodan aloittaneelle Venäjälle sotivat läntistä oikeustajua vastaan, voivat ne tulevaisuudessa osoittautua rauhan kannalta välttämättömiksi. Näin arvioi keskiviikkona ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

– Joko länsi eskaloi tai sitten ruvetaan miettimään, että miten päästään rauhaan ja silloin rauha on kompromissirauha, Käihkö kommentoi.

– Ellei sotilaallista voittoa tule – ja sitä ei tule ilman länsimaiden merkittävää apua – on se ainoa vaihtoehto.

Käihkö esitteli keskiviikkona näkemyksiään yhdessä Alankomaiden maanpuolustusakatemian professorin Jan Willem Honigin kanssa myös Helsingin Sanomille laatimassaan mielipidekirjoituksessa. Vastaavaa retoriikkaa kuultiin päivää aiemmin Krimin miehitystä koskevassa huippukokouksessa, jossa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi Ukrainan vastahyökkäyksen edellyttävän läntisen aseavun kasvattamista ja nopeuttamista.

– Talvi on tulossa ja siitä tulee vaikea. Nyt näkemämme on lohduton kulutussota. Tämä on tahtotilan ja logistiikan taistelua. Sen vuoksi meidän tulee ylläpitää tukeamme Ukrainalle tulevaisuutta ajatellen, jotta Ukraina pysyy suvereenina ja itsenäisenä kansakuntana, Stoltenberg ennusti Newsweekin mukaan.

Läpi kuusi kuukautta jatkuneen sodan Ukrainan uskollisin tukija on ollut Yhdysvallat. Keskiviikon Ukraina-studiossa Käihkö epäili suurvallan aseavun olevan joka tapauksessa kaikkea muuta kuin varauksetonta. Joe Bidenin mahdollinen seuraaja voisi vaatia Euroopalta aktiivisempaa osallistumista, vaikkei tähän olisi tuotannollisia tai taloudellisia edellytyksiä.

Euroopan pakoterintama voi horjahdella jo seuraavien talvipakkasten alla, kun sodan vaikutukset energiatalouteen alkavat konkretisoitua. Näin Ukraina jäisi pitkälti oman onnensa nojaan taistelussa väki- ja kalustomäärältään ylivoimaista vihollista vastaan.

– Ammusten kulutus on aivan valtavaa. Ei meillä riitä antaa niitä Ukrainalle loputtomasti, Käihkö sanoi.

Viime viikkoina tilanne rintamalla on jumittunut kulutussodaksi, jossa kumpikaan osapuoli ei ole kyennyt merkittäviin voittoihin. Ilmiö viestii molemminpuolisesta rintamamiespulasta.

Käihkö huomautti ISTV:ssä, että viime kädessä aika on presidentti Vladimir Putinin ja Venäjän puolella. Voimasuhteet tuovat tutkijan mieleen Vanhan testamentin kertomuksen Daavidin taistelusta Goljat-jättiläistä vastaan.

– Kulutussodassa joudutaan katsomaan muitakin kuin sotilaallisia tekijöitä. Joudutaan katsomaan demografiaa, koska sotilaita pitää saada jostakin. Ruvetaan katsomaan taloutta – koska sotiminen on erittäin kallista – ja esimerkiksi taloudellista tuotantovoimaa, koska materiaalia pitää tuottaa koko ajan, hän huomautti.

– Venäjä on itsevaltainen valtio ja he pystyvät mediakontrolloimaan. Heillä on hirveästi kalustoa Neuvostoliiton ajoilta, eli esimerkiksi tykistön ammuksista ei arvioiden mukaan seuraavaan 6–18 kuukauteen tule pulaa. Ukrainallahan olivat jo kranaatit välissä lopussa.

Ukrainan odotettu vastahyökkäys näyttää epätodennäköiseltä

Käihkön mukaan lännessä Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen on näyttänyt kohdistuvan odotuksia, jotka eivät vastaa maan omien asiantuntijoiden arvioita. Tämä voi viitata riittämättömiin resursseihin. Sodassa kaatuneiden ukrainalaissotilaiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa.

Tutkija huomauttaa, että esimerkiksi Herson olisi ainakin teoriassa otollinen kohde Ukrainan vastahyökkäykselle. Armeija on ilmoittanut tuhonneensa useampia siltoja ja näin mahdollisesti katkaissut huoltoyhteydet 15 000:lle venäläissotilaalle.

– Ukraina on nyt pitkään sanonut, että Hersoniin tulee mittava vastahyökkäys, mutta me emme ole nähneet sitä. Jos Ukraina ei pysty edes tällaisella itselleen otollisella kentällä tekemään vastahyökkäystä ja ottamaan tällaista pientä kaistaletta takaisin, mitä se sanoo Ukrainan mahdollisuuksista ottaa viidesosa maastaan takaisin?

Käihkö huomauttaa, että mahdollisista rajanvedoista puhuttaessa Krimin palautuminen Ukrainalle näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Niemimaa on Putinille pyhä ja lisäksi valtaosa asukkaista on lojaaleja Venäjälle. Tilanteen ovat sementoineet väestönsiirrot Venäjältä Krimille.

– Mitä Ukraina tekee tällaisella väestöllä, joka ei halua kuulua Ukrainaan? Käihkö pohti.

Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Käihkö totesi, että sodan kuluminen ”tosiasialliseksi tai jopa muodolliseksi Minskin sopimusten mukaiseksi tulitauoksi” vaikuttaa nykyoloissa todennäköiseltä. Rauhan pysyvyyteen hän ei kuitenkaan luottaisi.

