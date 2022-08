Ylilääkärit arvioivat, että neljänsillä rokotteilla on suuri merkitys syksyn ja talven koronaepidemiatilanteen kehittymisessä.

Asko Järvinen, Lasse Lehtonen ja Markku Broas arvioivat, että neljänsillä rokotteilla on suuri merkitys syksyn ja talven koronaepidemiatilanteen kehittymisessä.

Voisi sanoa, että kuluva kesä on ollut koronaepidemian tartuntamäärien suhteen jopa raivoisa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvisen arvion mukaan tapauksia oli viikkotasolla jopa yhtä paljon kuin epidemian huipuissa ennen vuotta 2022.

Tartuntatauti ei kuitenkaan näyttäytynyt enää samalla tavalla kuin ennen.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

– Sen merkitys on ollut hyvin erilainen tämän vuoden puolella. Meillä on enää yksittäisiä vaikeista hengitystieoireista kärsiviä. Vaikea keuhkokuume on käytännössä kadonnut kokonaan.

Entä miten tulevaan syksyyn tulisi suhtautua?

– Jos syksyä katsotaan, niin ennusteet ovat menneet aina pieleen, Järvinen aloittaa.

– Alkusyksystä tuskin tulee kovin voimakasta pyrähdystä, hän silti rohkenee arvioimaan.

Sairastetut taudit ja neljännet rokotteet pitänevät vaikean tautimuodon edelleen kurissa. Tartuntamäärät voivat silti pysyä korkeina.

Järvisen mukaan enemmän merkitystä on loppusyksyllä. Loppusyksyn ja vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttaa se, ilmaantuuko Eurooppaan ja Suomeen mahdollinen uusi virustyyppi.

Alkukesästä Intiassa ja Euroopassakin havaittiin muunnos BA.2.12.1.

– Se ei ole levinnyt siihen tahtiin kuin on kuviteltu. Mutta emme tiedä, onko se tämä muunnos vai jokin muu, mikä syksyllä voisi tulla.

Tavallisesta influenssakaudesta uumoiltiin jo viime talvena tulevan normaalia pahempi. Sen mahdollisuus on tänäkin vuonna. Järvinen pelkää, että koronaviruksen uusi muunnos ja voimallisempi influenssakausi voisivat tulla samaan aikaan, vuodenvaihteen paikkeille.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Silloin terveydenhuollon kyky vastata voi heikentyä. Aiemmin koronaepidemia on kiihtynyt marraskuussa ja voimakkain huippu on ollut vuodenvaihteessa.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on niin ikään huolestunut terveydenhuolto­järjestelmän tilanteesta. Ongelmina ovat hänen mukaansa työmarkkinatilanne, sote-uudistuksen siirtymävaihe ja henkilöstön väsymys.

– Terveydenhuoltojärjestelmä nitisee jo liitoksistaan. Työmarkkinatilanne pitäisi saada rauhoittumaan ja hommat rullaamaan normaalisti. Nyt ollaan kuin välitilassa, kun vastuu on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille, eikä kukaan oikein ota vastuuta.

Korona on nyt taustalla piilevä uhka. Rokotteet ovat toimineet hyvin ja tehohoitoa vaativaa tautimuotoa ei juurikaan enää ole. Neljänsien rokotteiden pitäisi pitää tilanne hoidettavissa olevana.

Lehtonen ennakoi, että influenssakaudesta saattaa tulla rajumpi, kun pöpöt eivät ole päässeet kiertämään, ja ihmiset potevat niin sanottua sairastumisvelkaa.

– Toisaalta ihmiset ovat jo oppineet joitain hyviä tapoja, vaikka kasvomaskit ovat jääneet pois. Mutta sitä on vaikeaa arvioida, on se hieman tuuristakin kiinni.

Myös Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas korostaa neljänsien rokotteiden tärkeyttä syksyn koronaepidemiatilanteen kehityksessä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

– Rokotuksilla saadaan suojeltua yli 60-vuotiaat ja muut riskiryhmät. Se on hyvin tärkeää.

Hänkin sanoo, ettei ainakaan nyt näytä siltä, että merkittäviä koronan virusmuunnoksia olisi liikkeellä. BA.5-variantti on edelleen hyvin leviävä, ja se voi voimistua vielä syksyllä.

Broasin mukaan Intiassa paraikaa voimakkain virusmuunnos on BA.2.75-variantti, jota on havaittu muuallakin, kuten Australiassa. Euroopassa sen aiheuttamat tartunnat ovat ainakin vielä häviävän pieniä.

– Se voi levitä yhtä voimakkaasti kuin BA.5 tai vielä voimakkaammin. Siitä, että se olisi vakavaa tautia aiheuttava, ei silti ole näyttöä.