Suvi Kerttulan kolumni: Kylmät lapsettomat naiset

Lapsettomuus esitetään hyvin usein valintana ja juuri tässä on ongelman ydin, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Vapaaehtoinen lapsettomuus on aihe, josta saa helposti pulppuilevan (ja paheksuvan) keskustelun.

Lapsettomat naiset leimataan usein itsekkäiksi uraohjuksiksi tai vähintään kylmiksi ja koviksi ihmisiksi.

Jotain vikaa pitää olla, jos nainen ei halua lasta! Aivan kuin äitiys itsessään poistaisi naisesta kaikki virheet.

Lapsettomuus esitetään hyvin usein valintana ja juuri tässä on ongelman ydin. Aivan kuin vapaaehtoisessa lapsettomuudessa olisi aina puhtaasti kyse pelkästä valinnasta.

On ihmisiä, jotka eivät koskaan edes pääse tienhaaraan, jossa voisi valita, haluanko lapsen vai en.

Elämä ei ole yksinkertaista. Kaikki eivät pysty järjestämään elämää sellaiseksi, että siihen kuuluisi puoliso ja lapsi. Tai pelkkä lapsi. Eikä se tee kenestäkään sen huonompaa.

Vuosia sitten vietin iltaa seurueessa, jossa oli monta vapaaehtoisesti lapsetonta naista. Jokaisen tarina oli erilainen.

Yksi kertoi, ettei ole koskaan seurustellut niin vakavasti, että lapsen hankkiminen olisi tullut puheeksi. Hän ei siis ollut valinnut lapsettomuutta. Hän ei ollut päässyt edes yrittämään raskautta.

Mahdollisuutta ei ollut tullut. Se ei ole itsestäänselvyys, että joku sanoo: ”Haluan kanssasi lapsen”.

Toinen seurueessamme kertoi rankasta lapsuudestaan. Sen seurauksena itsetunto oli murentunut. Aikuisena itsetunnon vahvistamiseen oli mennyt niin paljon aikaa, että se vei kaiken energian. Kun hän vihdoin koki olevansa valmis äidiksi, oli jo biologisesti myöhäistä.

Kolmas sanoi olleensa pitkään lapsellinen. Hän ei voinut kuvitella, että tulisi äidiksi, kun itsekin oli raakile.

Monet asiat jäävät elämässä tekemättä, jos miettii liikaa. Äitiyskin.

”Jos asioita alkaa pohtia, voi olla, että niissä onkin pohtimista”, 85-vuotias haastateltava totesi vuosia sitten. Se on yksi kaikkien aikojen parhaista sitaateista.

Omista ikätovereistani moni sai lapsen jo alle 30-vuotiaana.

Oletko ajatellut, mitä annettavaa sinulla on lapselle, kysyin silloin tyhmästi ystävältäni, tuoreelta äidiltä.

En ole ajatellut tuollaisia, hän sanoi hämmästyneenä.

Ja olihan hänellä herranjestas annettavaa. Hän oli sen lapsen äiti!

Äitiyden ympärillä riittää näköjään pöhinää aidan molemmin puolin...

Lapseton nainen tottuu myös merkillisiin kommentteihin. ”Et sä sopisi äidiksi, sä olet liian boheemi”, tuttu tokaisi kerran minulle kännissä.

Jäin miettimään, mitä hän tarkoitti. Samalla mietin kaikkia satoja tuntemiani boheemeja äitejä (ja isiä). Hyvin teillä pyyhkii!

Äitiyteen ei ole yhtä kaavaa. Niin kuin ei ole vapaaehtoisesti lapsettomiin naisiinkaan.

Vapaaehtoisesti lapsettomissa naisissa on paljon hyvää. Aika moni äiti on hyötynyt urallaan siitä, että lapseton työkaveri on pystynyt jäämään ylitöihin.

Mutta se on jo toinen puheenaihe. Ja aiheuttaa takuulla yhtä hurjan pöhinän kuin vapaaehtoisesti lapseton nainen!