Suomen valtaväylä Nelostie katkaistaan viikoksi – syynä historiallinen harjoitus

Joutsan varalaskupaikalla tehtiin 11.9.1967 Suomen hävittäjäilmailun historiaa, kun kaksi Mig-21F -hävittäjää tuli laskuun.

Sitä ei ole tapahtunut miesmuistiin, eikä tässä laajuudessa ikinä.

Suomen pääväylä, valtakunnan etelästä pohjoiseen yhdistävä valtatie 4 eli Nelostie (E75) katkaistaan syyskuussa viikoksi kaikelta tieliikenteeltä.

Nelostielle vuonna 1967 rakennetun 2,5 kilometriä pitkän Joutsan varalaskupaikan valtaavat ilmavoimien Hawkit, Hornetit, Grobit ja Pilatukset.

Suljettava 4,5 kilometriä pitkä tieosuus on välittömästi Joutsan kirkonkylän pohjoispuolella.

Joutsan varalaskupaikalla tehtiin 1960-luvun lopulla suomalaisen sotilasilmailun historiaa, mutta siitä lisää myöhemmin.

Silloin se oli vielä kantatie 59.

MG-49 kuului vuonna 1977 Tiedustelulentolaivueelle, mutta pyrstössä on vielä vielä Hävittäjelentolaivue 31:n legendaarinen ilves. Siivissä kamerasäiliöt.

Liikenne Nelostiellä katkaistaan sunnuntaina 25. syyskuuta kello 20 ja sulku päättyy perjantaina 30. syyskuuta kello 6.

– Tästä tulee jännä syksy. Liikennehaitta tulee olemaan merkittävä, sanoo yksikön päällikkö Jari Mikkonen Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Suomen tieliikenteen valtasuonen ja selkärangan katkaisemisen syynä on Jyväskylän Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun järjestämä BAANA22-harjoitus.

– Harjoittelemme varalaskupaikan käyttöä, joten laskuja ja nousuja tulee paljon, kertoo tiedottaja Virpi Ruotsalainen Ilmasotakoulusta.

Ilmavoimien toiminta perustuu paitsi lentokenttätukikohtiin, myös varalaskupaikkoihin, joita on eri puolilla maata. Tunnetuin on Lusi Viitostien alkupäässä Heinolan pohjoispuolella, joka valmistui pian Joutsan varalaskupaikan jälkeen.

– Meillä on valtion sisällä yhteyssopimukset puolustusvoimien kanssa, että kun he tarvitsevat apua, sitä tarjotaan. Se on meille velvoite ja kunniatehtävä järjestää kiertoreitit, Mikkonen sanoo.

– Onhan tämä poikkeuksellista. Minulla ei edes miesmuisti riitä, milloin Joutsassa on viimeksi harjoiteltu, Mikkonen pohtii.

Kiertoreittiä etsittäessä piti ottaa huomioon Nelostien liikennemäärät.

– 7 000 autoa vuorokaudessa, joista tuhat raskasta ajoneuvoa, Mikkonen laskee.

Kiertotie lähtee valtatietasoisesti Jyväskylästä Kuopion suuntaan, erkaantuu Lievestuoreella Kangasniemeen, josta maantie 616 vie Joutsaan. Kiertoa tulee 40 kilometriä ja sama toiseen suuntaan.

– Joudumme ajattamaan Kangasniemen kautta, vaikka siitä tulee vajaa tunti lisää ajoaikaa ja kohtuullisen kova haitta paikalliselle liikenteelle.

Aikoinaan Suomen kauneimmaksi kunnaksi äänestetyn Kangasniemen ydinkeskusta muuttuu viikon ajaksi osaksi Nelostietä.

Asukkaiden turvallisuus varmistetaan siirtämällä suojatiet kauemmaksi keskustan risteyksestä, joka yhdistää Wiljam Sarjalan tien, Otto Mannisen tien, Joutsantien ja Kirkkoniementien.

Wiljam Sarjala oli maalaisliittolainen kansanedustaja ja ministeri, Otto Manninen kangasniemeläissyntyinen runoilija ja suomentaja.

– Isoille kuljetusfirmoille tiedotettiin jo keväällä, että jos ne vain pystyvät ohittamaan Päijänteen länsipuolelta vanhaa 4-tietä, niin käyttäisivät sitä.

Varalaskupaikan voisi kiertää lyhyempääkin reittiä kuin Kangasniemen kautta: Joutsa-Kangasniemi -tieltä pääsee tietä 431 Leivonmäelle.

Ongelma on tien laatu.

– Se Leivonmäen poikkitie on perinteistä soratietä ja pientä maatilojen nurkista menevää geometriaa, siksi valtiotietasoinen varareittisuunnitelma vie Kangasniemen kautta, Mikkonen perustelee.

Mikkosen mukaan BAANA22 lisää motivaatiota ”käynnistää suunnittelu” varareittijärjestelmän parantamiseksi.

– Täytyy miettiä, parannetaanko Leivonmäen poikkitietä, mikä vaatisi voimakkaita toimenpiteitä, vai pitääkö tehdä uusia tielinjauksia.

Maanomistajien kanssa pitää keskustella ja kustannuksia selvitellä.

– Vajaan kymmenen miljoonan huitteilla se on, jos tehdään valtakunnan tasoinen kiertoreitti.

Lusin varalaskupaikalla on Mikkosen mukaan toimivampi kiertotie.

Mig-21F-13 nousee Hiirolan maantietukikohdasta 1970-luvun alkupuolella.

Paikallinen sanomalehti Joutsan Seutu palautti joitakin vuosia sitten mieleen Joutsan varalaskupaikan mielenkiintoisen historian.

Vuosina 1967–72 ilmavoimat harjoitteli usein Joutsassa. Käytössä olivat oman aikansa parhaimpiin kuuluneet hävittäjät, Kuopion Rissalasta toimineen Karjalan lennoston neuvostoliittolaiset Mig 21F -koneet.

Maantietukikohtien malli oli saatu Ruotsista, jonka ilmavoimat olivat toisen maailmansodan jälkeen yksi maailman vahvimmista.

11.9.1967 Joutsassa tulivat Migeillä laskuun kapteeni Osmo Kopponen ja hänen perässään kapteeni Pentti Teulahti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun suihkuhävittäjällä laskeuduttiin Suomessa maantietukikohtaan.

Teulahti kuului niin sanottuihin ”kirgiisilentäjiin”. Vuonna 1962 ilmavoimat lähetti 15 lentäjää salaiseen koulutukseen kirgiisiarolle Neuvostoliittoon, nykyisen Kazakstanin alueelle. Koulutus liittyi Mig 21F -hävittäjien hankintaan.

Maantietukikohdista harjoiteltiin myös pimeän ajan toimintaa. Nousuilla aloitettiin. Ensimmäiset laskut Migeillä tehtiin kantatie 72:lla Mikkelin Hiirolassa, jonka varalaskupaikkaa reunustivat himmeät lamput.

Mig-21F-13 Hiirolan maantietukikohdassa helmikuussa 1972.

Ilmavoimien koelentäjänä tunnetuksi tullut Jyrki Laukkanen sai Mig-21 -koulutuksen vuonna 1969. Hän muistelee tehneensä ensimmäisen maantielaskunsa 70-luvun alussa juuri Joutsassa.

Mahdollisesti kyse oli 25.–28. toukokuuta 1970 pidetystä harjoituksesta.

– Tuntui, että siivet osuvat puihin, kun vauhti oli kova. Kun ympärillä on puita, kuvakulma ikään kuin kaventuu, Laukkanen kuvailee.

– Sattumalta ennen minua meni laskuun kaksimoottorinen Iljushin Il-28, jonka siipien kärkiväli oli neljä kertaa Migin, joten tiesin, että kyllä sinne mahtuu, Laukkanen naurahtaa.

Varalaskupaikoilla on omat erityisluonteensa. Lusin Laukkanen muistaa ”leveämpänä” kuin Joutsan, koska sitä reunustaa peltomaisema.

Hiirolan tukikohta Mikkelin ja Pieksämäen välisellä kantatie 72:lla 1970-luvun alussa.

31.1.– 3.2.1972 Joutsassa pidettiin Suomen ensimmäinen talviharjoitus. Olosuhteet olivat kova pakkanen ja lunta tupruttava tienpinta. Pito oli hyvä.

Harjoitukseen liittyi koneiden kätkeminen maastoon kauas kiitotiestä.

Joutsan Seudun artikkelissa muisteltiin isäntää, joka linkosi rullausuran tieltä navettansa päätyyn, tarjosi pistokkeesta sähköt ja otti Migin akut sisälle lämpiämään. Lehmien hermojen säästämiseksi Migiä ei käynnistetty pihalla.

Koneiden naamioimisessa hyödynnettiin puustoa ja valkoisia laskuvarjoja.

Takavuosien harjoituksissa Joutsassa liikenne katkaistiin siksi ajaksi, kun kone tuli laskuun tai nousi. Puhuttiin kerrallaan kymmenistä minuuteista, ei viikosta.

Viimeiset harjoitukset pidettiin joskus 80–90-lukujen vaihteessa.

Upouusi ja tuliterä Joutsan varalaskupaikka kesäkuussa 1968.

Ilta-Sanomat kertoi Joutsan vuotta aikaisemmin valmistuneesta varalaskupaikasta 12.6.1968. Artikkelista oli aistittavissa tietty uutuuden jännitys otsikkoa myöten: Varalaskupaikoilla ajettava autoa ”silmät auki” – Maantie voi yllättäen muuttua lentokentäksi.

Everstiluutnantti Pentti Impola Ilmavoimien esikunnasta neuvoi kansalaisia ajamaan ”ulos”, jos yllättäen hätälaskuun joutunut lentokone tulee vastaan, sillä lentokone ei voi väistää. Varalaskupaikan leveys oli 30 metriä.

Korjattu nimivirhe 25.8. kello 22.07. Migeillä Joutsaan laskeutui vuonna 1967 kapteeni Osmo Kopponen, ei Koponen.