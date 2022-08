Ukrainasta Suomeen paennut Ira, 35, kertoo kauhuista miehitetyssä Hersonissa

Etelä-Ukrainasta pari kuukautta sitten Suomeen paenneet naiset kertovat, että venäläisten toimet ovat saaneet heidät tuntemaan sellaista vihaa, jota he eivät voineet edes kuvitella tuntevansa. Suomalaisten lämmin vastaanotto on ollut sodan kauhujen jälkeen korjaava kokemus.

Juhlatila on koristeltu sinisin ja keltaisin ilmapalloin. Pöydillä on keltaisia orvokkeja ja auringonkukkia. Leivonnaisten päällä on sinikeltaista kreemiä. Lasten saparoihin kiedotaan sinikeltaisia nauhoja. Moni on pukeutunut Ukrainan kansallispukuun, vishyvankaan. Keskiviikkona KAIVO ry:n Espoon tiloissa Matinkylässä on juhlittu Ukrainan itsenäisyyspäivää. Samana päivänä tuli myös täyteen puoli vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa.

Kesällä Suomeen paenneille Sveta Zhehunovalle, 35, ja Iryna ”Ira” Melashvilille, 35, itsenäisyyspäivä on saanut sodan myötä aivan uudenlaisen merkityksen.

– Ennen sotaa se oli vain päivä, jolloin Neuvostoliitto hajosi. Nyt se merkitsee paljon enemmän, Sveta tiivistää.

Ira näyttää kuvaa viime vuoden juhlista: siinä ukrainalaiset hymyilevät kansallisasuissa. Itsenäisyyspäivän perinteisiin kuuluu ajella autosaattueissa ympäri kaupunkia nähtävyyksiä katselemassa.

– Yleensä se on iloinen juhla, mutta tänä vuonna moni vuodattaa kyyneleitä. Olo on raskas, mutta kovasta yrityksestä huolimatta venäläiset eivät voi nujertaa meitä. On sellainen olo, että ihmiset voivat pysäyttää panssarivaunut vaikka käsin, Sveta jatkaa.

Sveta on kotoisin Mykolajivista, Ira Hersonista. Kumpikin tuli Suomeen yksin kesäkuun loppupuolella. Zhehunovan aviomies oli ollut Suomessa jo kolme vuotta töissä, mutta ilman sotaa nainen olisi jäänyt Ukrainaan.

Ira puolestaan pakeni ensin miehitetystä Hersonista Länsi-Ukrainan Lviviin ja lensi lopulta Krakovasta Puolasta Helsinkiin. Äiti jäi Hersoniin. Veli perheineen asuu Kiovassa. Suomeen hän tuli siksi, että täällä hänellä on tuttuja. Yhteyttä Ukrainaan pidetään päivittäin. Uutiset etenkin venäläisten valtaamasta Hersonista ovat synkkiä.

– Hersonissa joka päivä joku nuori tyttö katoaa. Jo neljä tuttuani on kadonnut. Osa heistä on miehiä, esimerkiksi yritysten toimitusjohtajia. Jäljelle on jäänyt vain auto, Ira kertoo hiljaisella äänellä.

Hän ei usko, että kadonneet ovat elossa. Miehitetyllä alueella ihmiset elävät nyt pelon vallassa: he pelkäävät niin henkensä kuin omaisuutensa puolesta. Toissapäivänä Iran kotitalossa varkaat leikkasivat yhden asunnon ovet pois ja veivät sieltä arvokasta tavaraa.

– Hersonissa voidaan vangita sen perusteella, mitä puhelimessasi on, Ira kertoo.

Sveta opiskelee suomen kieltä ja tekee vapaaehtoistyötä KAIVOssa.

Iran mukaan venäläiset tekevät Hersonissa summittaisia tarkastuksia kadulla ja etsivät puhelimesta ”raskauttavaa” materiaalia, käytännössä esimerkiksi todisteita siitä, onko ihminen isänmaallinen. Sotilaat tekevät myös ruumiintarkastuksia etsien Ukrainan kansallissymboleita sisältäviä tatuointeja, Ira kertoo.

– Mykolajivissa on rauhallisempaa, koska se on yhä Ukrainan hallinnassa. Siellä ei ole samanlaista kauhua kuin Hersonissa, mutta sotatilanne pelottaa silti, Sveta sanoo.

Mykolajiv sijaitsee vain 20 kilometrin päässä Venäjän ja Ukrainan joukkojen rintamalinjasta. Niinpä venäläisten tykistötuli yltää kaupunkiin. Sveta kertoo, että aamu voi alkaa venäläisten tulituksella. Silloin pitää etsiä turvallinen paikka seinän ja sängyn vierestä kaukana ikkunasta, jonka lasi saattaisi tulla sirpaleina sisään.

Pako miehitetystä Hersonista oli vaarallinen. Ira kertoo ystävästään, joka lähti pakomatkalle lastensa kanssa autolla, mutta auto osui miinaan. Lapset ehtivät juosta pakoon metsään, mutta venäläiset sotilaat veivät heidät takaisin Hersoniin. Iran tietojen mukaan lapset ovat sittemmin päässeet Saksaan. Äitiä heillä ei enää ole.

Ira pakeni kotikaupungistaan maksullisella kyydillä. Täyteen pakatussa autossa matkusti myös vauva. Tarkastuspisteellä venäläiset sotilaat alkoivat uhkailla: he kertoivat tykkäävänsä Iran ja toisen autossa olleen puhelimista. Se tarkoitti sitä, että kännykkä oli pakko luovuttaa, jos halusi jatkaa matkaa.

– Kun lähdimme ajamaan, kuulimme, että samaan suuntaan ammuttiin. Tuli epätodellinen olo, että olenko enää elossa, Ira kuvailee kaoottista pakomatkaa.

Suomessa ukrainalaiset ovat saaneet lämpimän vastaanoton. Elämän aloittaminen alusta uudessa maassa 35-vuotiaana ei silti ole helppoa. Ira asuu vastaanottokeskuksessa Kirkkonummella. Sveta asuu aviomiehensä työsuhdeasunnossa Vantaalla. Kumpikin haluaa opiskella suomen kieltä ja löytää töitä: Sveta kenties lastenohjaajana niin kuin Ukrainassa. Ira haaveilee suomen kielen opettajan pestistä.

Olo vieraassa maassa on kuin juuriltaan revityllä puulla. Taakse on jäänyt kaikki: koti, ura, ystävät, perhe, oma puutarha, jopa vaatteet. Sveta tietää, että monella pakolaisella on mukana vain yksi vaatekerta. Ira jätti kaikki korunsa, koska pelkäsi, että venäläiset olisivat saattaneet ryöstää ne.

– Sama kun kysyisit, miksi rakastan omaa äitiäni, Sveta vastaa, kun kysyn, mitä he eniten Ukrainasta kaipaavat.

Suomessa moni asia on ehtinyt myös yllättää iloisesti: erityisesti toimiva joukkoliikenne kerää kummaltakin ylistystä. Mykolajivissa ei edes ennen sotaa päässyt kovin kauas julkisilla enää iltakahdeksan jälkeen, Sveta kertoo.

– Se, että liikenne toimii, kertoo siitä, että rahat menevät täällä oikeisiin asioihin, Ira sanoo.

Kaikesta näkee, että suomalaiset arvostavat kaupunkejaan ja luontoaan. Roskia on vähän, jos ei Helsingin Rautatientoria oteta huomioon. Metsää ei ole kaadettu turhaan. Suomalaiset taas ovat ukrainalaisiin verrattuna varautuneempia ja kohteliaampia. Ukrainalaisilla on enemmän temperamenttia, naiset kuvailevat.

Naiset kertovat, että monella pakolaisella on mukanaan vain yksi vaatekerta. Toiselle Kaivo ry:n Petra Rahikainen lahjoitti lenkkarit.

Yksi iso ero on tullut myös esille, Suomen hyväksi. Täällä lääkäriä ei tarvitse lahjoa. Ukrainassa terveydenhuolto on maksuton, mutta lääkäri ei hoida, jos hänelle ei maksa 20–30 euron ylimääräistä tippiä. Se on iso raha maassa jopa monelle keskituloiselle. Minipalkka Ukrainassa on noin 170 euroa kuussa.

– Suklaa ei riitä lahjukseksi, naiset kuvailevat.

Iran ja Svetan äidinkieli on venäjä. He kertovat, että heillä ”niin kuin kaikilla” on sukulaisia Venäjällä. Sota on viilentänyt sukulaisten välit.

– He ovat vahvasti sitä mieltä, että ukrainalaiset itse aiheuttivat tämän ja pommittavat itse omia kansalaisiaan. He sanovat, että meidän pitää olla vain kärsivällisiä, kunnes Venäjä vapauttaa meidät, Sveta kuvailee venäläisten sukulaistensa puheita.

Järjellä he ymmärtävät, että Venäjällä on myös hyviä ja järkeviä ihmisiä. Sodan julmuudet ovat kuitenkin kasvattaneet vihan veljeskansojen välille. Luottamus on mennyt.

– Olen ollut hyväntahtoinen ihminen. Kokemukseni ovat muuttaneet minua. En olisi voinut koskaan voinut kuvitella, että voisin vihata niin paljon, Ira sanoo vakavana.

Iryna Melashvili kertoo, ettei pakomatka miehitetystä Hersonista ollut helppo.

Vaikka sota on synnyttänyt uudenlaista vihaa, suomalaiset palauttavat uskoa elämään ja rakkauteen, ukrainalaiset pohtivat. Heillä on myös oma näkökulmansa viime aikojen viisumikeskusteluun.

– Venäläiset kokevat jo nyt, että koko maailma on heitä vastaan. Jos rajat suljetaan, niin se vain vahvistaa tätä tunnetta.