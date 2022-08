Poliisi vahvistaa, että ruumis ja taksiauto löytyivät Salonsaaresta hiekkakuopan lähettyviltä. Mutta mitä tapahtui ajomatkalla Lahdesta Asikkalaan?

Päijät-Hämeessä Asikkalassa varhain lauantaiaamuna ilmenneeseen henkirikokseen liittyy useita avoimia kysymyksiä.

Poliisi vahvistaa nyt, että parikymppisen työvuorossa olleen naistaksikuskin ruumis ja auto löytyivät Asikkalan Salonsaaresta hiekkakuopan läheisyydestä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Kiiskinen ei toistaiseksi ota kantaa, epäilläänkö myös surmatyön tapahtuneen kyseisellä paikalla.

Esitutkinnassa vallitsevan käsityksen mukaan murhasta epäilty 24-vuotias vääksyläismies nousi uhrin kyytiin Lahden keskustasta ennen surmatyötä. Taksamittari ei kuitenkaan ollut päällä, joten varsinaisesta kyytitilanteesta ei välttämättä ole ollut kyse.

– Liikkeelle on lähdetty Lahdesta ja päädytty Asikkalaan. Me tutkimme sen matkan välisiä tapahtumia. En voi ottaa kantaa, mitä on tapahtunut ennen Salonsaareen päätymistä, Kiiskinen sanoo.

IS koosti tapaukseen liittyvät keskeisimmät, yhä avoinna olevat kysymykset.

Kuka soitti “henkeen ja terveyteen” liittyvän hätäpuhelun syrjäisestä paikasta?

Ruumiin löytöpaikka Salonsaari sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Asikkalan keskustaajama Vääksystä, jossa murhasta epäilty mies osoitetietojen perusteella asuu.

IS:n haastattelemien paikallisten mukaan hiekkakuopan sijainti on sellainen, jonne ”kukaan ei vahingossa eksy”. On siis perusteltua olettaa, ettei paikalla ole lauantaisena aamuyönä vilissyt ohikulkijoita ja silminnäkijöitä.

Rikos tuli ilmi, kun poliisi sai hätäkeskukselta kello 5.36 “henkeen ja terveyteen liittyvän tehtävän”.

Oliko hätäpuhelun soittanut ulkopuolinen paikalle sattunut henkilö vai esimerkiksi uhria etsimään lähtenyt tuttava? Poliisi ei vahvista sitäkään, onko uhri mahdollisesti yrittänyt hälyttää itselleen apua ennen kuolemaansa.

Taksi oli IS:n tietojen mukaan pysähdyksissä, ovet auki ja keula kohti hiekkakuoppaa.

Vääksyläismies peitti kasvonsa kankaalla tiistaisessa vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Kummallakin taksitausta – mutta kuinka hyvin epäilty ja uhri tunsivat toisensa?

Murhaepäilty mies on asunut aiemmin Lahdessa, kuten uhrikin ennen kuolemaansa. Poliisi vahvisti tiistaina, että mieskin on aiemmin toiminut taksinkuljettajana. IS:n tietojen mukaan nuori nainen oli taannoin aloittanut työnsä lahtelaisessa taksiyrityksessä.

Tiedossa ei ole, olivatko uhri ja epäilty toisilleen tuttuja ammattitaustan vuoksi. Sosiaalisessa mediassa heillä ei ole näkyviä kytköksiä toisiinsa.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisillakin on vielä selvityksessä, miten hyvin kaksikko on toisensa ennalta tuntenut, jos on.

Salonsaareen johtavan sillan kupeessa paloi kynttilöitä urhin muistolle.

Tekotapa, motiivi ja muut rikosnimikkeet?

Toistaiseksi poliisi on kertonut tutkivansa tapausta murhana, mutta arvioinut, että muitakin rikosnimikkeitä voi nousta esiin tutkinnassa.

Murhan rikosnimike viittaa erittäin julmaan tai raakaan tekotapaan sekä suunnitelmallisuuteen ja vakaaseen harkintaan.

– Murhan nimike kattaa monenlaista, ja tutkinnassa pääpaino on tässä, tutkinnanjohtaja Kiiskinen sanoo.

Poliisi ei kommentoi, onko virkavallalla mahdollisesti hallussaan epäiltyä tekovälinettä.

Epäilty otettiin kiinni rikospaikan läheisyydestä aamukuuden aikaan lauantaina. Hänet vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöksellä.

Kiiskisen mukaan tutkinta jatkuu muun muassa epäillyn ja todistajien kuulusteluilla.